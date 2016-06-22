10 доступных седанов с самыми большими багажниками

Седан в нашей стране — самый почитаемый тип кузова. Об этом говорят продажи. Лидеры российского рынка — Lada Granta, Hyundai Solaris, Kia Rio, Lada Vesta, все в кузове седан. В нашей подборке лишь те модели, чья цена не превышает 800 тыс. руб. Точкой отсчета станет объем багажника.

Багажник

Кризис внес коррективы в наш рейтинг. Если раньше в него могли войти Opel Astra или Chevrolet Aveo, то теперь эти машины ушли с рынка. Иные игроки подорожали. Например, Citroen C4 теперь стоит от 879 000 руб, а его брата — Peugeot 408 с бензиновым мотором — хоть и можно купить за 743 тысячи, но лишь с учетом текущей промо-акции (без нее — от 973 тыс. руб.). Потому остановимся на моделях, которые укладываются в выбранную сумму без различных спецпредложений. Важно: машины должны быть у дилеров, а не доступны лишь по предзаказу.

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В итоге в рейтинг попали почти все популярные машины бюджетного сегмента.

При составлении этого списка мы ориентировались на данные производителя (по ним и выставлен ранжир), а также — и это важно! — на результаты сравнительных тестов, которые эксперты журнала «За рулем» проводят на Дмитровском автополигоне. Здесь наша экспертная группа измеряет, в том числе, объемы багажников набором специальных тарированных кубиков объемом 8 и 4 куб. дм. Заполняем ими грузовое пространство до отказа, но таким образом, чтобы без труда закрывалась крышка. Потом выгружаем и пересчитываем кубики.

Кубики используем четырех видов: 0 — «нули», соответствующие пропорции кирпича, А — «плоские», В — «квадратные», С — «длинные». Чем больше влезло «нулей», тем меньше закоулков в багажном отсеке.

Наши данные и данные производителей существенно различаются. Это связано, прежде всего, с методикой измерений. В разных странах применяют различные подходы, замеряя полезный объем хозблоков. Американское общество автомобильных инженеров SAE применяет свою методику, а союз немецких производителей VDA — свою. Скажем, немцы меряют багажники специальными блоками размером 200х100х50 мм. Объем каждого — литр. Причем используют блоки определенной жесткости, чтобы при загрузке они не проминались, внося в измерения погрешность. Сколько кубиков в багажник влезло, таков и его объем в литрах.

1. Datsun on-Do (530 л)

Datsun on-Do Datsun on-Do (530 л)

Российско-японский седан — однозначный лидер рейтинга. Результат 530 л — это рекорд, и не только для бюджетных седанов. Правда, наши замеры показали куда меньший объем — 506 л. Но все равно это отличный результат. Хозблок не только самый вместительный: на внутренней стороне крышки есть полноценная пластмассовая ручка, заменившая грантовскую резинку-накладку, надетую на голый металл.

2. Renault Logan (510 л)

Renault Logan Renault Logan (510 л)

У «француза» самый широкий в классе погрузочный проем. Кроме того, багажник довольно глубокий. Официальные данные — 510 л. Неплохо! Но по нашим замерам объем заметно меньше, причем на целых 110 л (400 л). Это, пожалуй, один из самых хозяйственных автомобилей, которые когда-либо побывали у нас на тестах.

3. Chery Bonus (508 л)

Chery Bonus Chery Bonus (508 л)

Неожиданно «китаец» попал в тройку лидеров: 508 л — солидный результат! Наши данные показали, что багажник Chery один из самых скромных — всего 368 л. Но уж коли за основу при составлении рейтинга мы берем данные производителя, поздравляем с бронзовой медалью!

4. Kia Rio (500 л)

Kia Rio Kia Rio (500 л)

У родственника Hyundai Solaris заявленный объем багажника 500 л. Это больше, чем у Соляриса, на 30 л. По нашим замерам — 440 л. Багажник неплох. Погрузочный проем широкий, спинка заднего дивана складывается в стандартной пропорции 2:1. Неплохой выбор для поездок на дачу.

5. Nissan Almera (500 л)

Nissan Almera Nissan Almera (500 л)

Родственник Логана в целом понравился. Разочаровало одно: спинка заднего дивана не складывается. Даже лючка для длинномеров не предусмотрено! Объяснения — мол, усилили жесткость кузова поперечиной за задней спинкой ради лучшей управляемости. А как прикажете везти лыжи? И велосипед не впихнуть.

Наши замеры и данные производителя снова сильно разошлись. Мы намерили 400 л полезного объема.

6. Lada Granta (480 л)

Lada Granta Lada Granta (480 л)

У «нашемарки» 480 официально заявленных литров полезного объема в отсеке за задними пассажирами и 468 л — по нашим замерам. Понравилась форма багажника, к тому же при складывании сидений с целью увеличения литража можно снять подушку заднего дивана и образовать ровный пол. Плюс тут довольно широкий погрузочный проем.

7. Lada Vesta (480 л)

Lada Vesta Lada Vesta (480 л)

Вазовский новичок тоже порадовал. У его багажника небольшая погрузочная высота и широкий проем. «Квадратная» форма багажника удобна. Влезет сюда очень много. Правда, в цифрах мы с производителем снова не сошлись. Данные «За рулем» — 444 л.

8. Volkswagen Polo (480 л)

Volkswagen Polo Volkswagen Polo (480 л)

Российский седан, собираемый в Калуге, борется с вазовскими моделями. По нашим замерам объем его багажника все же меньше, чем у тольяттинских конкурентов, — 424 литра, но больше, чем у Логана, Альмеры и Бонуса. Как еще один плюс отметим небольшую погрузочную высоту.

9. Hyundai Solaris (470 л)

Hyundai Solaris Hyundai Solaris (470 л)

По замерам «За рулем» багажник тут 400 л, точно такой же, как и у Renault Logan. А производитель заявляет объем на 70 л больше — 470 л. К самому хозблоку претензий нет. Он хорошо скомпонован, а на крышке есть ручка.

10. Ford Fiesta (455 л)

Ford Fiesta Ford Fiesta (455 л)

У багажника Фиесты большие петли крышки, которые задевают габаритную поклажу. Проем немного сужен книзу. Впрочем, это не мешает класть туда большие чемоданы. Объем хозблока у нас получился традиционно меньше официальных цифр — 404 л против 455 л. В целом, к багажнику компактного седана претензий нет.

Фото: «За рулем», компании-автопроизводители.