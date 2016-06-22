10 доступных седанов с самыми большими багажниками

Багажник
Кризис внес коррективы в наш рейтинг. Если раньше в него могли войти Opel Astra или Chevrolet Aveo, то теперь эти машины ушли с рынка. Иные игроки подорожали. Например, Citroen C4 теперь стоит от 879 000 руб, а его брата — Peugeot 408 с бензиновым мотором — хоть и можно купить за 743 тысячи, но лишь с учетом текущей промо-акции (без нее — от 973 тыс. руб.). Потому остановимся на моделях, которые укладываются в выбранную сумму без различных спецпредложений. Важно: машины должны быть у дилеров, а не доступны лишь по предзаказу.
В итоге в рейтинг попали почти все популярные машины бюджетного сегмента.
При составлении этого списка мы ориентировались на данные производителя (по ним и выставлен ранжир), а также — и это важно! — на результаты сравнительных тестов, которые эксперты журнала «За рулем» проводят на Дмитровском автополигоне. Здесь наша экспертная группа измеряет, в том числе, объемы багажников набором специальных тарированных кубиков объемом 8 и 4 куб. дм. Заполняем ими грузовое пространство до отказа, но таким образом, чтобы без труда закрывалась крышка. Потом выгружаем и пересчитываем кубики.
Кубики используем четырех видов: 0 — «нули», соответствующие пропорции кирпича, А — «плоские», В — «квадратные», С — «длинные». Чем больше влезло «нулей», тем меньше закоулков в багажном отсеке.
Наши данные и данные производителей существенно различаются. Это связано, прежде всего, с методикой измерений. В разных странах применяют различные подходы, замеряя полезный объем хозблоков. Американское общество автомобильных инженеров SAE применяет свою методику, а союз немецких производителей VDA — свою. Скажем, немцы меряют багажники специальными блоками размером 200х100х50 мм. Объем каждого — литр. Причем используют блоки определенной жесткости, чтобы при загрузке они не проминались, внося в измерения погрешность. Сколько кубиков в багажник влезло, таков и его объем в литрах.
1. Datsun on-Do (530 л)
Datsun on-DoDatsun on-Do (530 л)
Российско-японский седан — однозначный лидер рейтинга. Результат 530 л — это рекорд, и не только для бюджетных седанов. Правда, наши замеры показали куда меньший объем — 506 л. Но все равно это отличный результат. Хозблок не только самый вместительный: на внутренней стороне крышки есть полноценная пластмассовая ручка, заменившая грантовскую резинку-накладку, надетую на голый металл.
2. Renault Logan (510 л)
Renault LoganRenault Logan (510 л)
У «француза» самый широкий в классе погрузочный проем. Кроме того, багажник довольно глубокий. Официальные данные — 510 л. Неплохо! Но по нашим замерам объем заметно меньше, причем на целых 110 л (400 л). Это, пожалуй, один из самых хозяйственных автомобилей, которые когда-либо побывали у нас на тестах.
3. Chery Bonus (508 л)
Chery BonusChery Bonus (508 л)
Неожиданно «китаец» попал в тройку лидеров: 508 л — солидный результат! Наши данные показали, что багажник Chery один из самых скромных — всего 368 л. Но уж коли за основу при составлении рейтинга мы берем данные производителя, поздравляем с бронзовой медалью!
4. Kia Rio (500 л)
Kia RioKia Rio (500 л)
У родственника Hyundai Solaris заявленный объем багажника 500 л. Это больше, чем у Соляриса, на 30 л. По нашим замерам — 440 л. Багажник неплох. Погрузочный проем широкий, спинка заднего дивана складывается в стандартной пропорции 2:1. Неплохой выбор для поездок на дачу.
5. Nissan Almera (500 л)
Nissan AlmeraNissan Almera (500 л)
Родственник Логана в целом понравился. Разочаровало одно: спинка заднего дивана не складывается. Даже лючка для длинномеров не предусмотрено! Объяснения — мол, усилили жесткость кузова поперечиной за задней спинкой ради лучшей управляемости. А как прикажете везти лыжи? И велосипед не впихнуть.
Наши замеры и данные производителя снова сильно разошлись. Мы намерили 400 л полезного объема.
6. Lada Granta (480 л)
Lada GrantaLada Granta (480 л)
У «нашемарки» 480 официально заявленных литров полезного объема в отсеке за задними пассажирами и 468 л — по нашим замерам. Понравилась форма багажника, к тому же при складывании сидений с целью увеличения литража можно снять подушку заднего дивана и образовать ровный пол. Плюс тут довольно широкий погрузочный проем.
7. Lada Vesta (480 л)
Lada VestaLada Vesta (480 л)
Вазовский новичок тоже порадовал. У его багажника небольшая погрузочная высота и широкий проем. «Квадратная» форма багажника удобна. Влезет сюда очень много. Правда, в цифрах мы с производителем снова не сошлись. Данные «За рулем» — 444 л.
8. Volkswagen Polo (480 л)
Volkswagen PoloVolkswagen Polo (480 л)
Российский седан, собираемый в Калуге, борется с вазовскими моделями. По нашим замерам объем его багажника все же меньше, чем у тольяттинских конкурентов, — 424 литра, но больше, чем у Логана, Альмеры и Бонуса. Как еще один плюс отметим небольшую погрузочную высоту.
9. Hyundai Solaris (470 л)
Hyundai SolarisHyundai Solaris (470 л)
По замерам «За рулем» багажник тут 400 л, точно такой же, как и у Renault Logan. А производитель заявляет объем на 70 л больше — 470 л. К самому хозблоку претензий нет. Он хорошо скомпонован, а на крышке есть ручка.
10. Ford Fiesta (455 л)
Ford FiestaFord Fiesta (455 л)
У багажника Фиесты большие петли крышки, которые задевают габаритную поклажу. Проем немного сужен книзу. Впрочем, это не мешает класть туда большие чемоданы. Объем хозблока у нас получился традиционно меньше официальных цифр — 404 л против 455 л. В целом, к багажнику компактного седана претензий нет.
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