Доступные седаны: встреча ON-DOклассников. Часть 1

Выбираем лидера бюджетного сегмента. Участники нашего большого теста — Lada Granta Liftback, Datsun on-DO, Renault Logan, Chery Bonus 3.

06 _zr 12_14a Lada Granta Liftback, Datsun on-DO, Renault Logan, Chery Bonus 3

Раньше при выборе бюджетного седана вы задавали себе только один вопрос: какого цвета взять «Логан»? Нынче другие времена. За последнее десятилетие рынок бюджетников раздулся так, что вопросов при покупке набирается по меньшей мере с десяток. Один только альянс «Рено-Ниссан» предлагает за сопоставимые деньги три машины — «Логан», «Алмеру» и «Гранту». А недавно Карлос Гон и компания решили запутать нас еще больше, возродив японский бренд «Датсун» и выпустив на рынок седан с неоднозначным для нашего брата именем «Он-До». Для поверки сильных и слабых сторон новичка мы решили привлечь «Логан», который легко и весело переиграл всех конкурентов во время нашего летнего «бюджетного» теста (ЗР, 2014, № 7). А в дополнение взяли крайне востребованную нынче «Ладу-Гранта» с кузовом лифтбек и дебютанта наших сравнений — седан «Чери-Бонус 3».

БУ ПРОТИВ Б/У

С приходом Бу Андерссона на пост президента АВТОВАЗа со стороны Тольятти подул правильный ветер. Сравнивая тестовый лифтбек с редакционной «Грантой» 2012 модельного года, на которой я отъездил не один десяток тысяч километров, убеждаюсь в этом снова и снова. Различия в мелочах, но в них, как известно, и кроется дьявол.

40 granta_zr 12_14a Салон топовой «Гранты» выглядит достойно. Однако в движении его заселяют «сверчки», которых в других автомобилях значительно меньше. Мультимедийная система работает автономно, и выключать ее нужно отдельно. С непривычки можно запросто посадить аккумулятор. Селектор удобен, но обозначения не совпадают с выбранным режимом.

Пластиковые обшивки передних стоек теперь не топорщатся. Под ногами — аккуратно уложенный ковролин. Даже схема управления печкой стала логичнее: раньше подогрев воздуха включался поворотом колесика против часовой стрелки, а теперь — интуитивно правильным вращением по часовой. Конечно, следует понимать, что опции вроде огромного сенсорного экрана, играющие не последнюю роль в создании положительного образа, — особенность богатого оснащения «Люкс» (477 500 рублей). Тем не менее «Гранте» даже в более простых комплектациях вполне по зубам конкурировать с остальными участниками теста. А еще из всей тестовой четверки только «Лада» может быть оснащена «автоматом». У нас именно такая машина.

Когда селектор находится в «паркинге» и двигатель работает на холостых оборотах, лифтбек лихорадит так, что отражающие элементы норовят вывалиться из корпусов наружных зеркал. Однако в движении вибрации уменьшаются, а японская АКП «Джатко» радует быстрыми и плавными переключениями. В «гидромеханике» «Лады» всего четыре ступени, но разгонная динамика хороша. Впечатление смазывают лишь истерические вопли мотора, присвистывающий «автомат» и дребезжащая от вибраций обивка.

Именно над уменьшением шумов и вибраций предстоит усердно поработать тольяттинцам, и я уверен, что ребята справятся. Как справились с доработкой тормозов: при торможении со 100 км/ч «Гранта» укладывается в 39 метров и показывает лучший результат теста!

А вот управляемость не ее конек. Особенно не понравился излишне тяжелый на высокой скорости руль.

Granta_zamena1 Приборы «Гранты» — проще не придумать. Хотя для такого автомобиля это скорее плюс. Кресло довольно мягкое, но неплохое. Поясница начинает затекать лишь в дальней дороге.

Прогресс АВТОВАЗа очевиден. «Гранта Лифтбек» — неплохой вариант для тех, кто ищет новый автомобиль с автоматом» и хочет уложиться в полмиллиона рублей. Но потенциал для роста все же имеется. Роста потребительских качеств, конечно же, а не цены!

БОНУСНЫЕ МИЛИ

20 bonus 3_zr 12_14a Интерьер «Чери» производит неплохое впечатление. Для полного счастья осталось избавиться от синих дисплеев и добиться, чтобы рукоятки климатической установки вращались с равномерным усилием.

С годами китайцы практически не меняют приоритетов, стараясь ловить покупателей на один и тот же крючок. Но если на первых порах богатое оснащение в сочетании с бросовой ценой прекрасно справлялось с ролью наживки, то сегодня думающих автомобилистов интересует еще и качество.

Материалы по теме Все китайские седаны и хэтчбеки до 550 000 рублей

Производитель относит «Чери-Бонус 3» к новой линейке «Эмбишн Лайн» (то бишь амбициозной), запуском которой подчеркивает выход на новый качественный уровень. И хотя черты ранних моделей в лице раздражающей голубой подсветки дисплеев и спорного качества рычажков или кнопочек все еще живы, в целом интерьер «Бонуса 3» лишен серьезных проколов и действительно стал большим шагом вперед.

На моей памяти это первый случай, когда водительское кресло «китайца» мы признали наиболее удобным в тесте. На «Бонусе» четко включаются передачи, а неприятный химический запах значительно слабее, чем мы привыкли ощущать в бюджетных машинах из Поднебесной. Недостатки, конечно, имеются — куда же без них? Похваленное кресло водителя установлено чересчур высоко, усилия на крутилках климатической установки велики и неравномерны, а экран маршрутного компьютера безбожно слепнет на солнце.

И все же здесь неплохо! По-настоящему раздражает лишь зуммер, который заставляет вздрагивать при достижении 120 км/ч, поскольку оповещает об этом важном событии омерзительным писком.

Оснащение «Бонуса» — в лучших традициях китайского маркетинга. В тестовой машине за 469 000 рублей (версия «Комфорт») есть задний парктроник, легкосплавные колеса, мультифункциональный руль и кожаная обивка салона. А фронтальные подушки, антиблокировочная система и кондиционер входят уже в базовое исполнение «Стандарт» (420 000 рублей). С 2015 года обязательным для всех «бонусов 3» станет обогрев передних сидений, оснастить которым машины первых российских партий почему-то забыли.

Bonus_zamena1 Приборы хороши, но символы на дисплее трип-компьютера в солнечную погоду не разглядеть. Интерьерщики постепенно перестают прятать мультимедийные слоты в бардачки и центральные боксы. На «Чери» разъем USB/AUX расположен в нижней части консоли, и это очень удобно. Кресло «Бонуса» распределяет нагрузки лучше других. Жаль, даже в нижнем положении (есть регулировка) оно стоит высоковато.

Да и едет «Чери» достойно, во всяком случае для своей цены. Конечно, от наиболее мощного автомобиля теста никак не ждешь самого скромного результата в разгоне до сотни. В целом же динамики «китайцу» хватает.

Плавность хода, несмотря на семерку в таблице оценок, тоже приемлема. Почему тогда лишь семь баллов? Да потому, что соперники справляются с суровыми особенностями российских дорог еще лучше.

Подвеске прощаешь излишнюю жесткость, когда понимаешь: «Чери» рулится! По части управляемости «китаец» едва ли не лучший в нашем квартете. С непривычки руль может показаться излишне острым, а поворачиваемость — избыточной. Но, вкатившись, понимаешь: на качественных покрытиях это шасси не отстает от «тележки» «Логана» и в состоянии дарить водителю радость.

ЛОЖЬ ВО БЛАГО

Ну, здравствуй, дитя легендарного японского бренда! Помнишь нашу недавнюю встречу на твоей премьере в Казани (ЗР, 2014, № 11)? Вот и настало время показать себя в компании рыночных конкурентов. Надеюсь, ты готов.

80 on-do_zr 12_14a У «Он-До» иной дизайн передней панели, но эргономика — точь- в‑точь грантовская. Да и общих деталей полно. Удивительно, но собран этот интерьер лучше.

Со старта «Он-До» включает нудную песню: знакомое завывание вазовской 5-ступенчатой «механики». Скоростное прохождение поворотов выливается на руль знакомым чрезмерным усилием, которым только что насиловала нас «Гранта». Впрочем, о «Ладе» здесь напоминает не только это: руль, рычажки управления дворниками и указателями поворотов, дверные обшивки, рукоять ручника — всё взято с одной полки комплектующих. Даже самобытная на вид центральная консоль — лишь другой фантик той же конфеты: расположение кнопок и воздуховодов совпадает полностью.

Разумеется, помимо очевидных сходств, обусловленных конструктивом и использованием одинаковых агрегатов, есть и различия. Подвеска перенастроена так, что «Датсун» играючи проглатывает даже крупные ямы, переигрывая в этом не только «Гранту», но и всех остальных. Набивка кресел плотнее грантовской, хотя какое из сидений удобнее — вопрос спорный.

03 logan_zr 12_14a Отсутствие крышки левого макияжного зеркальца Renault Logan — странная экономия.

Материалы по теме Встреча ON-DOклассников: тест доступных седанов. Часть 2

А вот в чем мы с коллегами сошлись однозначно, так это в том, что салон «Он-До» собран по-настоящему хорошо. При равных с «Грантой» пробегах «сверчков» в нем значительно меньше. Да и в целом шумоизоляция качественнее. Рассказывая о проделанной в этом направлении работе, представители «Датсуна» не кривили душой.

Разгоняется седан бодро: 87‑сильный вазовский восьмиклапанник в связке с 5-ступенчатой вазовской «механикой» ускоряет его живее, чем 98‑сильный двигатель с японским «Джатко» тянет «Гранту».

Лишь в эластичности двигатель и трансмиссия «Он-До» слегка уступают более современным агрегатам «Лады». Хотя и это совсем не беда. В общем, несмотря на все нюансы, включая спорный облик с длиннющим свесом багажника, «Датсун» нам даже нравится. А с учетом божеской цены тестового экземпляра (389 000 рублей) — нравится и подавно!

Оценили «Он-До» и покупатели: автомобили на дорогах в последнее время встречаются с поразительной частотой. Но я говорил раньше и скажу еще раз: желание выдать этот автомобиль за истинно японский приводит меня в негодование, а «бейджинжиниринг» за километр отдает желанием казаться, а не быть.

LOGAN-1 Французы с успехом доказывают, что стрелки могут быть не только белыми или красными. Показания читаются отменно. Доплата за штатную навигацию — 10 000 рублей. Кресло «Рено» удачно спрофилировано и регулируется по высоте.

Если когда-нибудь меня убедят, что продавать доработанную «Гранту» под японским брендом потребовалось не только ради извлечения дополнительной прибыли, пользуясь доверчивостью покупателей, — я тут же посоветую всем и каждому записаться в очередь на «Он-До». Пока же хочется посоветовать маркетологам «включить» совесть и научиться называть вещи своими именами.

Окончание теста здесь.