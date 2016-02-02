Lada Granta против Datsun on-DO: делаем непростой выбор

Чем дешевле автомобили, созданные на одной платформе, тем труднее выбор. Ведь для покупателя недорогой машины не так важны разнообразные дизайнерские изыски, камуфлирующие одинаковую конструкцию, — важнее соотношение цены, оснащения и стоимости владения. Вот с этих позиций и рассмотрим Ладу Гранта и Datsun on-DO — популярные седаны из Тольятти.

Один производитель, одна платформа… Чем, кроме шильдиков, отличаются друг от друга Лада Гранта и Datsun on-DO?

Что почем

Маркетологи очень старались развести автомобили. Скажем, двигатель мощностью 106 л.с. для on-DO не предусмотрен, а коробка передач у него только механическая, пятиступенчатая.

Тем не менее по цене машины пересекаются. Гранта на конец 2015 года стоила 368 900–527 000 рублей, а on-DO продавался за 406 000–522 000 рублей. То бишь дорогая Гранта стоит как дешевый Datsun с тем же силовым агрегатом (1,6 л, 87 л.с., механическая коробка).

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Выбирая между Ладой и Датсуном, надо помнить: при сравнимых ценах комплектация Гранты всегда богаче. Скажем, у дорогой Лады есть какая-никакая аудиосистема, а покупателю самого дешевого Датсуна ее придется ставить отдельно.

Для сравнения мы взяли очень близкие машины. Тестовая Лада Гранта с мотором 1.6 стоит 483 500 рублей, а Datsun on-DO — 466 тысяч. Цена полиса ОСАГО в Москве на эти машины одинаковая — около 9000 рублей. А за полис каско на on-DO при прочих равных в столице просят на 7000 рублей больше. Итого владение седаном on-DO в течение пяти лет обойдется на 35 000 рублей дороже (если считать в ценах на конец 2015 года).

Материалы и сборка

Придирчивый осмотр автомобилей не выявил ничего интересного. И это хорошо, поскольку под «интересным» в данном случае мы подразумеваем изъяны в сборке и подгонке деталей. У каждой машины интерьер отделан жестким пластиком — непритязательно, но добротно и аккуратно. Уплотнители проложены добросовестно, различий в зазорах между деталями кузова не выявит даже самый зоркий глаз. Кнопки, переключатели и крутилки работают исправно. Разница в дизайне панелей приборов минимальна: обе просты, но вполне гармоничны.

20-Granta_zr-02_16 Lada Granta. Салон Гранты производит приятное впечатление, собран аккуратно и добротно.Аудиосистему ставят на Гранты начиная с комплектации Норма 012.

Ничего особенного не выявили мы и на подъемнике: при взгляде снизу один автомобиль от другого отличить невозможно.

Вместимость и комфорт

По вместимости салонов и удобству посадки тоже паритет — это подтверждается как ощущениями того, чем сидят, и других частей тела, так и результатами применения мерительного инструмента. Однако небольшое различие все-таки есть: у сидений тестовой Гранты чуть лучше боковая поддержка. Но разница, в общем-то, минимальна. Хотя по сравнению с Грантой на on-Do ставят сиденья с иной набивкой.

А вот багажник у on-DO чуть больше: по нашим замерам, на 38 литров.

Сервис и запчасти

Лада Гранта: гарантия — три года или 100 000 км, 319 дилерских центров. Datsun on-DO: гарантия — три года или 100 000 км, 61 дилерский центр.

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При одинаковом сроке гарантии у Datsun фиксированная и очень невысокая стоимость всех ТО, вне зависимости от пробега, — 5800 рублей. При нынешних ценах обслуживание Лады на пробеге 105 000 км обойдется почти в 83 тысячи, а Датсуна — в 41 600 рублей. Но это — при обслуживании на фирменных СТО (многие владельцы машин с большим пробегом предпочтут обходиться своими силами). Ни Лада, ни Datsun не замучают владельцев дефицитом кузовных запчастей: практически всё можно купить «здесь и сейчас», а в случае чего продавцы готовы привезти детали на заказ максимум через неделю.

Некоторые кузовные детали на Datsun (передний бампер, капот, крышка багажника) дешевле грантовских. Зато светотехника на on-DO дороже. Но в любом случае цены не разорительные.