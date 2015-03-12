Renault Sandero или Sandero Stepway: ступенью выше

По заводским данным, дорожный просвет различается на 40 мм: у Sandero — 155 мм, а у Степвея — 195 мм

По заводским данным, дорожный просвет различается на 40 мм: у Sandero — 155 мм, а у Степвея — 195 мм

Термин «кроссовер» нынче применяют к самым разным автомобилям. В том числе к моделям с приводом на одну ось, но c увеличенным дорожным просветом и соответствующим обвесом кузова. Почти одновременно на рынке в дополнение к стандартным моделям появились Renault Sandero Stepway и Лада Калина Кросс. Оба автомобиля выпускают в Тольятти, и оба преподносят именно как кроссоверы. Бородинской битвы между обрусевшими «французами» и исконными «россиянами» мы не устраивали, но попарно сравнили машины с базовыми аналогами — чтобы узнать, есть ли смысл переплачивать за такие псевдокроссоверы. Получились две главы обширного кроссоверного романа.

Наши автомобили Renault Sandero и Renault Sandero Stepway— в богатой комплектации Privilege, со 102‑сильным мотором и механической пятиступенчатой коробкой передач. Тестовый Sandero стоит 609 000 рублей, Stepway — 651 000 рублей (цены февраля). Разница — 42 тысячи.

По кузовам машины практически одинаковы. Sandero Stepway отличают черные и серебристые пластиковые детали и багажные релинги на крыше. Есть незначительные внутренние различия: оформление шкал спидометров, иная фактура тканевой обивки сидений, вышивка STEPWAY на спинках передних кресел и ковриках. Это, видимо, чтобы водитель не забыл, на какой машине он едет.

По заводским данным, дорожный просвет различается на 40 мм: у Sandero — 155 мм, а у Степвея — 195 мм. Прибавки достигли в основном благодаря иным пружинам: на Sandero использован пруток диаметром 12 мм, а для Sandero Stepway взяли 13‑миллиметровый. На поверку оказалось, что дорожный просвет в снаряженном состоянии даже чуть больше заявленного производителем: под защитой двигателя мы намерили 160 и 198 мм соответственно.

22 Sandero 2_zr 03_15 Renault Sandero и Sandero Stepway. Динамично разгоняться на укатанном снегу обеим машинам мешает ESP.

Динамично разгоняться на укатанном снегу обеим машинам мешает ESP.

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Хорошо, когда действительность превосходит ожидания. Кстати, у Степвея просвет в базе вообще 226 мм, а сзади — 210 мм. Вполне себе внедорожные показатели!

Теперь грузим машины до полной массы и повторяем телодвижения c линейкой и транспортиром. Конечно, автомобили заметно просели, но потеряли они немного и примерно одинаково: просвет под защитой двигателя Степвея уменьшился на 23 мм — до 175 мм. Обычный Sandero в той же точке просел на 25 мм — до 135 мм. Это уже маловато. А вот 175 мм у груженного под завязку кроссовера — здорово! Не каждый полноприводник похвастается таким просветом.

По ходам подвески автомобили практически не отличаются друг от друга. Минимально разнятся и углы, определяющие геометрическую проходимость. Передаточные числа в коробках тоже идентичные. Да и коробки, по идее, должны быть абсолютно одинаковыми. Однако мы обнаружили разные приводы управления: на Sandero — тягой, на Sandero Stepway — тросом. На ездовые качества это не влияет: обе коробки не радуют сверхточными и четкими переключениями. А зафиксировать разницу в динамике разгона на обледенелой дороге невозможно.

Итак, по замерам Stepway — действительно кроссовер. А как всё это проявится на дороге и вне ее?

103–3 Renault Sandero и Sandero Stepway. Передние сиденья разнятся обивочной тканью, к тому же в псевдокроссовере на спинках есть надписи STEPWAY.

Передние сиденья разнятся обивочной тканью, к тому же в псевдокроссовере на спинках есть надписи STEPWAY.

И ВОТ НАШЛИ БОЛЬШОЕ ПОЛЕ

Для сравнительных заездов мы выбрались на заснеженное поле. Образовавшаяся из-за оттепели ледяная корка слегка уплотнила снег, высота которого менялась от 150 до 300 мм.

Стандартный Sandero способен идти по снегу глубиной до 180–200 мм, а Sandero Stepway справляется со снежным покровом толщиной 220–240 мм. Важно помнить, что передний бампер Sandero ненормально хрупок: не выдерживает даже легких контактов с обледенелым чуть выше среднего снегом. Конечно, дело и в температуре, которая в день теста опустилась до —20 ºС, но и в дешевой пластмассе тоже. В общем, на этой машине в обмерзших после оттепели сугробах надо быть предельно осторожным.

103–1 Комбинации приборов у хэтчбеков Sandero и Sandero Stepway различаются мало: на Степвее декорирована шкала спидометра.

Комбинации приборов у хэтчбеков Sandero и Sandero Stepway различаются мало: на Степвее декорирована шкала спидометра.

Sandero Stepway и в этом смысле заметно кроссовернее: его передний бампер явно лучше приспособлен к контакту со смерзшимся снегом. В итоге его проходимость действительно заметно выше, чем у стандартного хэтчбека.

Но и общие претензии к машинам есть. Типичный пример: автомобиль довольно легко идет по снегу; впереди небольшой подъем, но двигатель вдруг теряет обороты, а автомобиль — соответственно ход. «Вредитель» — грубо срабатывающая ESP, отключить которую невозможно. Конечно, электроника стоит на страже безопасности. Но кроссоверу, пусть и моноприводному , неотключаемая система стабилизации отнюдь не помощник, поскольку не позволяет ехать по пересеченной местности с небольшой пробуксовкой. Внезапная потеря тяги мешает не только в глубоком снегу, но и на мокрой траве — на любом скользком покрытии!

Производителю нужно подумать о том, чтобы внедрить отключаемую ESP, тем паче что реализовать это не так уж сложно. Негоже, когда машина сама убивает свои положительные качества. А владельцам этих автомобилей даем дедовский совет. Если застряли в безобидной ситуации именно из-за того, что ESP в самый неподходящий момент придушила мотор, вынимайте соответствующий предохранитель, чтобы обесточить систему, — и выбирайтесь из плена нагло, нахрапом, с сочными пробуксовками. Только не забудьте потом вставить предохранитель на место.

18 Sandero 2_zr 03_15 Renault Sandero Stepway и Nissan Terrano

Renault Sandero Stepway и Nissan Terrano

Дерзить авторитетам

Неплохие геометрические параметры псевдокроссовера Sandero Stepway подвигли нас на эксперимент: мы попытались улучшить проходимость переднеприводного автомобиля и даже сравнить его с полноприводным на схожей агрегатной базе — а потому прихватили на полигон еще и Nissan Terrano

А как малой кровью улучшить проходимость? Конечно же, поставить цепи!

За комплект цепей на передние колеса мы отдали 4000 рублей. И не пожалели! Высокий Sandero Stepway пошел по заснеженному полю, словно маленький нахальный трактор. Кажется, вот сейчас он закопается и начнет беспомощно молотить передними колесами, но нет — гребет!

20 Sandero 2_zr 03_15 С цепями Stepway идет по снегу без труда, словно небольшой трактор.

С цепями Stepway идет по снегу без труда, словно небольшой трактор.

Осмелев, пускаем Stepway по снежной целине вместе с Terrano. Некоторое время машины идут ноздря в ноздрю, но, когда снег стал заметно глубже, Nissan убедительно «сделал» конкурента. Как ни крути, у полноприводного Terrano больше клиренс (205 мм) и четыре гребущих колеса, а не два. Тут уж никакие цепи не спасут.

Полный привод есть полный привод. Но если нужно лишь изредка, а не каждый день преодолевать заснеженные двести-триста метров, цепи заметно усиливают возможности хорошего переднеприводного кроссовера — и даже делают его сравнимым с полноприводным.

Мы попробовали надеть на Stepway и браслеты — короткие отрезки цепи, крепящиеся к колесам ремнями. Они дешевле (комплект — от 1000 рублей), их легче и быстрее надевать. В одном комплекте четыре браслета, то есть по два на каждое колесо.

25 Sandero 2_zr 03_15 С двумя браслетами (предоставлены компанией Mnogofarkopov) автомобиль быстро закопался. Мощная цепь старательно рыхлит снег, но шина в него просто проваливается.

С двумя браслетами (предоставлены компанией Mnogofarkopov) автомобиль быстро закопался. Мощная цепь старательно рыхлит снег, но шина в него просто проваливается.

Испытания показали, что в таком варианте браслеты заметно менее эффективны, чем цепи, — машина просто закапывается. Мощный браслет разрывает ямку, в которую проваливается беспомощная голая шина. Поднять эффективность можно очевидным способом — купив два комплекта и установив на каждое колесо по четыре браслета.

СО СНЕГА НА ЛЕД

И еще. Приспособления для улучшения проходимости нужно надевать на колеса заранее, а не когда автомобиль уже увяз в сугробе. Цепи выбирают под размер шины. Впрочем, сегодня много универсальных моделей, подходящих к шинам разных размерностей. Наконец, не рекомендуется ездить с цепями быстрее 50 км/ч.Stepway, который глянулся нам в полевом тесте, на ровной дороге мало отличается от обычного Sandero. По маневренности и управляемости автомобили почти неотличимы друг от друга. Правда, Stepway на шоссе чуть жестче. Подвеска стандартного Sandero увереннее скрадывает крупные неровности да и мелкую снежно-ледяную рябь, образовавшуюся на асфальте после очередного снегопада и перепада температур. Но это мелочи. Куда существеннее то, что Sandero Stepway имеет положительные качества, которых нет у стандартной машины.

Да, Sandero Stepway на 42 000 рублей дороже. Выходит около тысячи целковых за каждый дополнительный миллиметр клиренса. Дороговато? Но ведь иногда эти миллиметры так важны!

106–2 Renault Sandero, Sandero Stepway, Lada Kalina, Lada Kalina Cross

Кроссовер можно создать разными способами. Относительно затратный — использовать легковые узлы и агрегаты в сочетании с разработанным заново кузовом.

Прекрасный пример — Renault Duster , построенный на логановских агрегатах. Второй путь существенно проще и дешевле: придать легковому автомобилю внедорожный облик, чуть увеличить клиренс и немного модернизировать механическую начинку. Это как раз наш случай.