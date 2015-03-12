Renault Sandero или Sandero Stepway: ступенью выше

Есть ли смысл переплачивать за псевдокроссоверные версии обычных моделей? Чтобы выяснить это, мы сравнили Renault Sandero Stepway cо стандартным Renault Sandero.

Renault Sandero
Renault Sandero

Renault > Sandero

00 Sandero 2_zr 03_15-HDR

00 Sandero 2_zr 03_15-HDRПо заводским данным, дорожный просвет различается на 40 мм: у Sandero — 155 мм, а у Степвея — 195 мм
По заводским данным, дорожный просвет различается на 40 мм: у Sandero — 155 мм, а у Степвея — 195 мм
По заводским данным, дорожный просвет различается на 40 мм: у Sandero — 155 мм, а у Степвея — 195 мм

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Термин «кроссовер» нынче применяют к самым разным автомобилям. В том числе к моделям с приводом на одну ось, но c увеличенным дорожным просветом и соответствующим обвесом кузова. Почти одновременно на рынке в дополнение к стандартным моделям появились Renault Sandero Stepway и Лада Калина Кросс. Оба автомобиля выпускают в Тольятти, и оба преподносят именно как кроссоверы. Бородинской битвы между обрусевшими «французами» и исконными «россиянами» мы не устраивали, но попарно сравнили машины с базовыми аналогами — чтобы узнать, есть ли смысл переплачивать за такие псевдокроссоверы. Получились две главы обширного кроссоверного романа.

Наши автомобили Renault Sandero и Renault Sandero Stepway— в богатой комплектации Privilege, со 102‑сильным мотором и механической пятиступенчатой коробкой передач. Тестовый Sandero стоит 609 000 рублей, Stepway — 651 000 рублей (цены февраля). Разница — 42 тысячи.

По кузовам машины практически одинаковы. Sandero Stepway отличают черные и серебристые пластиковые детали и багажные релинги на крыше. Есть незначительные внутренние различия: оформление шкал спидометров, иная фактура тканевой обивки сидений, вышивка STEPWAY на спинках передних кресел и ковриках. Это, видимо, чтобы водитель не забыл, на какой машине он едет.

По заводским данным, дорожный просвет различается на 40 мм: у Sandero — 155 мм, а у Степвея — 195 мм. Прибавки достигли в основном благодаря иным пружинам: на Sandero использован пруток диаметром 12 мм, а для Sandero Stepway взяли 13‑миллиметровый. На поверку оказалось, что дорожный просвет в снаряженном состоянии даже чуть больше заявленного производителем: под защитой двигателя мы намерили 160 и 198 мм соответственно.

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22 Sandero 2_zr 03_15Renault Sandero и Sandero Stepway. Динамично разгоняться на укатанном снегу обеим машинам мешает ESP.
Renault Sandero и Sandero Stepway. Динамично разгоняться на укатанном снегу обеим машинам мешает ESP.
Динамично разгоняться на укатанном снегу обеим машинам мешает ESP.

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Хорошо, когда действительность превосходит ожидания. Кстати, у Степвея просвет в базе вообще 226 мм, а сзади — 210 мм. Вполне себе внедорожные показатели!

Теперь грузим машины до полной массы и повторяем телодвижения c линейкой и транспортиром. Конечно, автомобили заметно просели, но потеряли они немного и примерно одинаково: просвет под защитой двигателя Степвея уменьшился на 23 мм — до 175 мм. Обычный Sandero в той же точке просел на 25 мм — до 135 мм. Это уже маловато. А вот 175 мм у груженного под завязку кроссовера — здорово! Не каждый полноприводник похвастается таким просветом.

По ходам подвески автомобили практически не отличаются друг от друга. Минимально разнятся и углы, определяющие геометрическую проходимость. Передаточные числа в коробках тоже идентичные. Да и коробки, по идее, должны быть абсолютно одинаковыми. Однако мы обнаружили разные приводы управления: на Sandero — тягой, на Sandero Stepway — тросом. На ездовые качества это не влияет: обе коробки не радуют сверхточными и четкими переключениями. А зафиксировать разницу в динамике разгона на обледенелой дороге невозможно.

Итак, по замерам Stepway — действительно кроссовер. А как всё это проявится на дороге и вне ее?

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103-3Renault Sandero и Sandero Stepway. Передние сиденья разнятся обивочной тканью, к тому же в псевдокроссовере на спинках есть надписи STEPWAY.
Renault Sandero и Sandero Stepway. Передние сиденья разнятся обивочной тканью, к тому же в псевдокроссовере на спинках есть надписи STEPWAY.
Передние сиденья разнятся обивочной тканью, к тому же в псевдокроссовере на спинках есть надписи STEPWAY.

И ВОТ НАШЛИ БОЛЬШОЕ ПОЛЕ

Для сравнительных заездов мы выбрались на заснеженное поле. Образовавшаяся из-за оттепели ледяная корка слегка уплотнила снег, высота которого менялась от 150 до 300 мм.

Стандартный Sandero способен идти по снегу глубиной до 180–200 мм, а Sandero Stepway справляется со снежным покровом толщиной 220–240 мм. Важно помнить, что передний бампер Sandero ненормально хрупок: не выдерживает даже легких контактов с обледенелым чуть выше среднего снегом. Конечно, дело и в температуре, которая в день теста опустилась до —20 ºС, но и в дешевой пластмассе тоже. В общем, на этой машине в обмерзших после оттепели сугробах надо быть предельно осторожным.

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103-1Комбинации приборов у хэтчбеков Sandero и Sandero Stepway различаются мало: на Степвее декорирована шкала спидометра.
Комбинации приборов у хэтчбеков Sandero и Sandero Stepway различаются мало: на Степвее декорирована шкала спидометра.
Комбинации приборов у хэтчбеков Sandero и Sandero Stepway различаются мало: на Степвее декорирована шкала спидометра.

Sandero Stepway и в этом смысле заметно кроссовернее: его передний бампер явно лучше приспособлен к контакту со смерзшимся снегом. В итоге его проходимость действительно заметно выше, чем у стандартного хэтчбека.

Но и общие претензии к машинам есть. Типичный пример: автомобиль довольно легко идет по снегу; впереди небольшой подъем, но двигатель вдруг теряет обороты, а автомобиль — соответственно ход. «Вредитель» — грубо срабатывающая ESP, отключить которую невозможно. Конечно, электроника стоит на страже безопасности. Но кроссоверу, пусть и моноприводному, неотключаемая система стабилизации отнюдь не помощник, поскольку не позволяет ехать по пересеченной местности с небольшой пробуксовкой. Внезапная потеря тяги мешает не только в глубоком снегу, но и на мокрой траве — на любом скользком покрытии!

Производителю нужно подумать о том, чтобы внедрить отключаемую ESP, тем паче что реализовать это не так уж сложно. Негоже, когда машина сама убивает свои положительные качества. А владельцам этих автомобилей даем дедовский совет. Если застряли в безобидной ситуации именно из-за того, что ESP в самый неподходящий момент придушила мотор, вынимайте соответствующий предохранитель, чтобы обесточить систему, — и выбирайтесь из плена нагло, нахрапом, с сочными пробуксовками. Только не забудьте потом вставить предохранитель на место.

18 Sandero 2_zr 03_15

18 Sandero 2_zr 03_15Renault Sandero Stepway и Nissan Terrano
Renault Sandero Stepway и Nissan Terrano
Renault Sandero Stepway и Nissan Terrano

Дерзить авторитетам

Неплохие геометрические параметры псевдокроссовера Sandero Stepway подвигли нас на эксперимент: мы попытались улучшить проходимость переднеприводного автомобиля и даже сравнить его с полноприводным на схожей агрегатной базе — а потому прихватили на полигон еще и Nissan Terrano.

А как малой кровью улучшить проходимость? Конечно же, поставить цепи!

За комплект цепей на передние колеса мы отдали 4000 рублей. И не пожалели! Высокий Sandero Stepway пошел по заснеженному полю, словно маленький нахальный трактор. Кажется, вот сейчас он закопается и начнет беспомощно молотить передними колесами, но нет — гребет!

20 Sandero 2_zr 03_15

20 Sandero 2_zr 03_15С цепями Stepway идет по снегу без труда, словно небольшой трактор.
С цепями Stepway идет по снегу без труда, словно небольшой трактор.
С цепями Stepway идет по снегу без труда, словно небольшой трактор.

Осмелев, пускаем Stepway по снежной целине вместе с Terrano. Некоторое время машины идут ноздря в ноздрю, но, когда снег стал заметно глубже, Nissan убедительно «сделал» конкурента. Как ни крути, у полноприводного Terrano больше клиренс (205 мм) и четыре гребущих колеса, а не два. Тут уж никакие цепи не спасут.

Полный привод есть полный привод. Но если нужно лишь изредка, а не каждый день преодолевать заснеженные двести-триста метров, цепи заметно усиливают возможности хорошего переднеприводного кроссовера — и даже делают его сравнимым с полноприводным.

Мы попробовали надеть на Stepway и браслеты — короткие отрезки цепи, крепящиеся к колесам ремнями. Они дешевле (комплект — от 1000 рублей), их легче и быстрее надевать. В одном комплекте четыре браслета, то есть по два на каждое колесо.

25 Sandero 2_zr 03_15

25 Sandero 2_zr 03_15С двумя браслетами (предоставлены компанией Mnogofarkopov) автомобиль быстро закопался. Мощная цепь старательно рыхлит снег, но шина в него просто проваливается.
С двумя браслетами (предоставлены компанией Mnogofarkopov) автомобиль быстро закопался. Мощная цепь старательно рыхлит снег, но шина в него просто проваливается.
С двумя браслетами (предоставлены компанией Mnogofarkopov) автомобиль быстро закопался. Мощная цепь старательно рыхлит снег, но шина в него просто проваливается.

Испытания показали, что в таком варианте браслеты заметно менее эффективны, чем цепи, — машина просто закапывается. Мощный браслет разрывает ямку, в которую проваливается беспомощная голая шина. Поднять эффективность можно очевидным способом — купив два комплекта и установив на каждое колесо по четыре браслета.

И еще. Приспособления для улучшения проходимости нужно надевать на колеса заранее, а не когда автомобиль уже увяз в сугробе. Цепи выбирают под размер шины. Впрочем, сегодня много универсальных моделей, подходящих к шинам разных размерностей. Наконец, не рекомендуется ездить с цепями быстрее 50 км/ч.

СО СНЕГА НА ЛЕД

Stepway, который глянулся нам в полевом тесте, на ровной дороге мало отличается от обычного Sandero. По маневренности и управляемости автомобили почти неотличимы друг от друга. Правда, Stepway на шоссе чуть жестче. Подвеска стандартного Sandero увереннее скрадывает крупные неровности да и мелкую снежно-ледяную рябь, образовавшуюся на асфальте после очередного снегопада и перепада температур. Но это мелочи. Куда существеннее то, что Sandero Stepway имеет положительные качества, которых нет у стандартной машины.

Да, Sandero Stepway на 42 000 рублей дороже. Выходит около тысячи целковых за каждый дополнительный миллиметр клиренса. Дороговато? Но ведь иногда эти миллиметры так важны!

106–2

106-2Renault Sandero, Sandero Stepway, Lada Kalina, Lada Kalina Cross
Renault Sandero, Sandero Stepway, Lada Kalina, Lada Kalina Cross

P.S. Кроссовер можно создать разными способами. Относительно затратный — использовать легковые узлы и агрегаты в сочетании с разработанным заново кузовом.

Прекрасный пример — Renault Duster, построенный на логановских агрегатах. Второй путь существенно проще и дешевле: придать легковому автомобилю внедорожный облик, чуть увеличить клиренс и немного модернизировать механическую начинку. Это как раз наш случай.

Имеют ли право на жизнь такие бюджетные переднеприводные недокроссоверы? Безусловно! Особенно если исходная модель недорога и с рождения обладает высоким клиренсом — переделки не взвинтят цену до небес. На наш взгляд, Renault Sandero Stepway и Лада Калина Кросс — идеальные примеры удачной реализации такой концепции.

Renault Sandero или Sandero Stepway: ступенью выше
Renault Sandero или Sandero Stepway: ступенью выше
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Отзывы о Renault Sandero (5)

Renault 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Идеальная геометрия для российских дорог

Недостатки:

Логан он и есть Логан, за 10 лет ничего не изменилось

Комментарий:

Наездил мало, пока могу рассказать только первые впечатления. Старался брать по минимуму, 8-клапанник с механикой, дополнительно поставил обогрев лобовухи и задний парктроник. За эти деньги, если не рассматривать Вазы, у Стёпы нет альтернативы на рынке: в базе кондер, круиз-контроль, подогрев сид...

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