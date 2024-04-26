Заменил АКБ — вылезла ошибка: вот что нужно сделать

Эксперт «За рулем» объяснил, зачем в машинах нужно «прописывать» новый аккумулятор

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Правда ли, что на современных автомобилях при замене АКБ новый надо «прописывать» в электронных «мозгах» машины?

Ответ эксперта

Никита Гудков, заместитель главного редактора:

– Действительно, на многих автомобилях, в основном, европейских марок (BMW, Volkswagen, Peugeot/Citroen, Renault и других) с интеллектуальной системой контроля заряда при замене аккумулятора надо «сообщить» об этом блоку управления. Дело в том, что блок постоянно оценивает реальное состояние АКБ в ходе эксплуатации и на основе этих данных корректирует параметры заряда. Если он вдруг увидит, что аккумулятор сменил свойства, тип (обычный, EFB, AGM) или емкость – есть вероятность, что заряд будет ограничен и АКБ всегда будет оставаться недозаряженной. Возможно появление различных ошибок или постоянный уход в режим энергосбережения.

На автомобилях некоторых марок для обновления данных об АКБ можно обойтись без профессионального диагностического прибора, подключившись с помощью адаптера ELM327 – например, на многих Фольксвагенах и Шкодах.

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