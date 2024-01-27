В каждой третьей канистре масло поддельное – правда или миф?
Читатель «За рулем» хочет узнать:
– Правда ли, что доля поддельного масла на нашем рынке составляет чуть ли не треть?
Ответ эксперта
Михаил Колодочкин, обозреватель:
– Такие оценки всегда носят ориентировочный характер – аналитические агентства используют разные источники информации. Точного количества канистр с контрафактом никто не подсчитывал. Но, в основном, речь идет о брендах, покинувших российский рынок.
Чтобы не нарваться на подделку, есть смысл проводить замену масла на солидном автосервисе – там оборот масла большой и обратная связь по качеству реально работает.
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