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В каждой третьей канистре масло поддельное – правда или миф?

Эксперт «За рулем» рассказал, как не нарваться на «левое» моторное масло

Читатель «За рулем» хочет узнать:

– Правда ли, что доля поддельного масла на нашем рынке ­составляет чуть ли не треть?

Ответ эксперта

Михаил Колодочкин, обозреватель:

– Такие оценки всегда носят ориентировочный характер – аналитические агентства используют разные источники информации. Точного количества канистр с контрафактом никто не подсчитывал. Но, в основном, речь идет о брендах, покинувших российский рынок.

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Залил масло 5W‑40 вместо 5W‑30 – навредил мотору?

Чтобы не нарваться на подделку, есть смысл проводить замену масла на солидном автосервисе – там оборот масла большой и обратная связь по качеству реально работает.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

  • Где правда, а где развод на деньги? Новые мифы о моторных маслах развенчаны в этой публикации
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За РулемКолодочкин Михаил
Фото:freepik / ASphotofamily и «За рулем»
Количество просмотров 13
27.01.2024
Фото:freepik / ASphotofamily и «За рулем»
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