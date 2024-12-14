Флагманский кроссовер Volvo XC90 получил технологичную электрическую версию

Объявлены характеристики китайской версии электрического кроссовера Volvo EX90

Volvo смело заявляет, что EX90 – это новая веха в истории компании. И действительно, запуск производства этого электрического флагмана в Китае – событие, достойное пристального внимания. Осенью европейский рынок уже оценил EX90, и теперь настала очередь Китая.

Министерство информационных технологий Китая (MIIT) опубликовало официальные характеристики китайской версии Volvo EX90. Все пять комплектаций, доступных на китайском рынке, оснащены одинаково впечатляюще: двухмоторная система полного привода, питаемая от литий-ионной батареи емкостью 111 кВт·ч. Это обеспечивает заявленный запас хода до 730 км.

Volvo EX90

Разброс мощности моторов в разных комплектациях позволяет выбрать автомобиль под индивидуальные потребности. Младшая версия предлагает 232 и 170 л.с., в то время как топовая – более мощные 241 и 268 л.с. Даже базовая комплектация не разочарует: разгон до 100 км/ч за 4,9 секунды впечатляет. Быстрая зарядка – ещё одно преимущество: за полчаса можно восполнить заряд батареи с 10% до 80%.

Volvo EX90 построен на масштабируемой платформе SPA2, что позволило создать внушительные габариты: 5037 мм в длину, 1964 мм в ширину и 1747 мм в высоту. Колесная база в 2985 мм обеспечивает просторный салон. Стоит отметить, что EX90 на 84 мм длиннее своего бензинового предшественника, Volvo XC90.

Интерьер Volvo EX90

Интерьер впечатляет современным дизайном и технологичностью. 14,5-дюймовый вертикальный центральный экран управления и ЖК-панель приборов создают ощущение комфорта и технологичности. Система обогрева и вентиляции передних сидений, а также система контроля качества воздуха, подчеркивают заботу о комфорте водителя и пассажиров.

Volvo всегда славилась своими системами безопасности, и EX90 не является исключением. Автомобиль оснащен расширенными функциями помощи водителю уровня L2, что обеспечивает повышенный уровень безопасности на дороге.

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Источник: CarNewsChina