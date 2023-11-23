Как не нарваться на «левое» масло – 3 простых правила
Выбираем отечественное
Крупные отечественные производители выпускают масла, которые можно заливать даже в самые современные двигатели. В линейках присутствуют продукты высших категорий качества по API (SN и SP) и любой вязкости, включая маловязкие энергосберегающие масла 0W-20.
За время действия санкций производители масел уже успели скорректировать рецептуру и наладить поставки некоторых базовых масел и отдельные присадки, которые не производятся в России. Так что за стабильность качества выпускаемых продуктов можно не волноваться.
Если все же сомневаетесь в ресурсе отечественного масла, сократите на 20-30% интервалы замены.
И хотя российские масла подделывают реже, чем импортные, покупать их надежнее всего на фирменных заправках. Или в торговых точках, которые обычно указаны на сайтах производителей.
Не пренебрегаем экзотикой
Больше всего подделок под популярные бренды – Shell, Mobil, Castrol. Чуть реже фальсифицируют оригинальные масла – Mercedes-Benz, Toyota, Volkswagen и прочие.
Встречаются подделки и менее распространенных масел, например, ZIC, Total, Liqui Moly или Motul. Причем разновидностей фальшивок много. Можно потратить уйму времени, чтобы собрать признаки «левака», и все равно проколоться.
Несмотря на санкции, в продаже есть масла и других брендов, которые производятся в Европе и Америке. Например, Bardahl, Fuchs, Petronas, Texaco, Rowe, Repsol, Eni и прочие. Они не сильно раскручены, а потому и подделывают их крайне редко.
Общий принцип выбора качественного масла: марка не должна быть известна широкому кругу потребителей. Такое масло не станут подделывать. При этом у компании обязано быть отлаженное производство в одной из европейских или заокеанских стран. Выбираем приглянувшеюся марку и подбираем масло по уровню качества, вязкости или по допускам производителя автомобиля (если они указаны).
Подбираем фильтр
Расходники подделывают не меньше, чем масла. Цены на многие (даже неоригинальные) масляные фильтры перешагнули планку 1000 рублей. Поэтому и некачественные фальшивки с плохой фильтрующей шторой и безобразно работающими перепускным и противодренажным клапанами попадаются часто.
Внешне подделку порой тяжело отличить от оригинала. Особенно если это не картридж, а фильтрующий элемент в металлическом корпусе. Покупать два одинаковых фильтра и разрезать один для осмотра – на такой способ проверки отважатся только сильные духом.
Однако у некоторых производителей есть оригинальные фишки, которые кустарям в условиях небольшого подпольного цеха сложно воспроизвести. Например, укладку фильтрующей бумаги не только гармошкой, но еще и зигзагами.
Такие фильтры производят лишь под двумя брендами – Fram и Purflux. Характерные изгибы можно увидеть не только на наружной поверхности картридж, но и сквозь центральное отверстие фильтра со стальным корпусом.
Наблюдаем за двигателем
Звук работы двигателя после замены масла и фильтров не должен измениться. Если появились стуки (например, гидрокомпенсаторов), загорелся Check Engine (такое бывает при сбоях в работе фазовращателей), стала подмаргивать контрольная лампа давления масла, то масло и фильтр следует незамедлительно заменить.
Регулярно проверяйте уровень масла. Если заметного угара не было, а после замены он появился – скорее всего, вы нарвались на подделку. Если масложор начинается после 5–7 тысяч километров пробега, возможно, масло отработало ресурс и его следует поменять.
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