Как не нарваться на «левое» масло – 3 простых правила

Эксперт «За рулем» посоветовал, как выбрать качественные моторное масло и фильтр

Выбираем отечественное

Крупные отечественные производители выпускают масла, которые можно заливать даже в самые современные двигатели. В линейках присутствуют продукты высших категорий качества по API (SN и SP) и любой вязкости, включая маловязкие энергосберегающие масла 0W-20.

За время действия санкций производители масел уже успели скорректировать рецептуру и наладить поставки некоторых базовых масел и отдельные присадки, которые не производятся в России. Так что за стабильность качества выпускаемых продуктов можно не волноваться.

Если все же сомневаетесь в ресурсе отечественного масла, сократите на 20-30% интервалы замены.

И хотя российские масла подделывают реже, чем импортные, покупать их надежнее всего на фирменных заправках. Или в торговых точках, которые обычно указаны на сайтах производителей.

Такое масло вполне подойдет современным турбодвигателям с узкими масляными каналами.

Не пренебрегаем экзотикой

Больше всего подделок под популярные бренды – Shell, Mobil, Castrol. Чуть реже фальсифицируют оригинальные масла – Mercedes-Benz, Toyota, Volkswagen и прочие.

Встречаются подделки и менее распространенных масел, например, ZIC, Total, Liqui Moly или Motul. Причем разновидностей фальшивок много. Можно потратить уйму времени, чтобы собрать признаки «левака», и все равно проколоться.

Несмотря на санкции, в продаже есть масла и других брендов, которые производятся в Европе и Америке. Например, Bardahl, Fuchs, Petronas, Texaco, Rowe, Repsol, Eni и прочие. Они не сильно раскручены, а потому и подделывают их крайне редко.

Общий принцип выбора качественного масла: марка не должна быть известна широкому кругу потребителей. Такое масло не станут подделывать. При этом у компании обязано быть отлаженное производство в одной из европейских или заокеанских стран. Выбираем приглянувшеюся марку и подбираем масло по уровню качества, вязкости или по допускам производителя автомобиля (если они указаны).

Типичный представитель современных европейских масел, не подделываемых в нашей стране.

Подбираем фильтр

Расходники подделывают не меньше, чем масла. Цены на многие (даже неоригинальные) масляные фильтры перешагнули планку 1000 рублей. Поэтому и некачественные фальшивки с плохой фильтрующей шторой и безобразно работающими перепускным и противодренажным клапанами попадаются часто.

Внешне подделку порой тяжело отличить от оригинала. Особенно если это не картридж, а фильтрующий элемент в металлическом корпусе. Покупать два одинаковых фильтра и разрезать один для осмотра – на такой способ проверки отважатся только сильные духом.

Однако у некоторых производителей есть оригинальные фишки, которые кустарям в условиях небольшого подпольного цеха сложно воспроизвести. Например, укладку фильтрующей бумаги не только гармошкой, но еще и зигзагами.

Такие фильтры производят лишь под двумя брендами – Fram и Purflux. Характерные изгибы можно увидеть не только на наружной поверхности картридж, но и сквозь центральное отверстие фильтра со стальным корпусом.

Фильтр имеет характерную укладку шторы с двойными изгибами. Прекрасная защита от подделок.

Наблюдаем за двигателем

Звук работы двигателя после замены масла и фильтров не должен измениться. Если появились стуки (например, гидрокомпенсаторов), загорелся Check Engine (такое бывает при сбоях в работе фазовращателей), стала подмаргивать контрольная лампа давления масла, то масло и фильтр следует незамедлительно заменить.

Регулярно проверяйте уровень масла. Если заметного угара не было, а после замены он появился – скорее всего, вы нарвались на подделку. Если масложор начинается после 5–7 тысяч километров пробега, возможно, масло отработало ресурс и его следует поменять.

Отечественное против импортного – экспертиза масел 5W-40

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