Не верьте инструкциям: как часто (теперь!) надо менять масло

Коррективы в периодичность замены вносит ситуация на масляном рынке. Эксперт объяснил, как сэкономить на масле и не навредить двигателю.

Через сколько менять?

Периодичность замены масла определяется (в первую очередь!) условиями эксплуатации автомобиля.

При поездках исключительно по пустынным шоссе со скоростью до 90 км/ч смело можно придерживаться заводских инструкций.

Но в тяжелых условиях ни одно моторное масло не прослужит столько же, сколько в идеальных. Поэтому срок, указанный в инструкции, нужно делить на два. Если автопроизводитель рекомендует менять масло раз в 15 000 км (чаще всего так и есть), то интервалы следует сократить до 7500 км.

Вот условия эксплуатации, в которых масло надо менять гораздо чаще:

короткие городские поездки;

езда по горным дорогам;

буксировка прицепов и перевозка тяжелых грузов;

постоянная езда на высоких скоростях;

эксплуатация в условиях постоянных пробок;

длительная работа мотора на холостом ходу;

эксплуатация в условиях повышенной запыленности;

езда по дорогам, обильно обработанным реагентами.

Что заливать?

Импортные масленщики официально покинули наш рынок. Но отечественные производители (Лукойл или Газпромнефть) заявляют, что их масла соответствуют самым высоким требованиям (категория качества SP). Правда, таким заявлениям верят далеко не все. Ведь для производства «супермасел» нужно базовое масло и присадки, которые поставлялись к нам по большей части из-за рубежа. Масленщики поясняют, что каналы поставок сохранились и что многое мы умеем делать сами.

В продаже есть также импортные масла нераскрученных у нас частных брендов – Aimol, Addinol, Ravenol, Mannol. На полках крупных сетевых магазинов масел можно отыскать практически все, что было и раньше. Но заметно возросло число подделок «под фирму».

И если нет доверия к приобретенному маслу, нужно не испытывать его ресурсные качества на своем моторе, а заменять чаще привычного.

Скептики глубоко убеждены, что российское масло не может быть хорошим по определению. Таким пользователям для их же спокойствия есть смысл менять масло чаще – хоть раз в 5000 км.

Насколько чаще менять?

Лучше всего периодически открывать капот и отслеживать реальное состояние масла. Например, по цвету и запаху.

Масло в двигателе может потемнеть уже на первой тысяче километров после замены. Но это не является признаком плохого продукта. А запах протухших яиц говорит о сильном окислении масла. И что его нужно заменить незамедлительно.

Если чувствуется запах серы, это означает, что присадки уже не работают. При этом оксид серы в присутствии воды может образовать серную кислоту, которая нанесет деталям двигателя серьезный вред.

Проверять состояние моторного масла желательно примерно раз в 1 – 2 тысячи км пробега. Если уровень вдруг начал ощутимо снижаться, а признаков утечки нет, вполне возможно, что вы нарвались на подделку или просто на негодный продукт.

Комментарий специалиста

Роман Тимашов , директор по сервисному обслуживанию АВТОДОМ Алтуфьево

- Меняйте вовремя! Своевременная замена моторного масла является одним из важнейших этапов технического обслуживания автомобиля. Каждое моторное масло имеет ограниченный эксплуатационный ресурс.



