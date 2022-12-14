Менять масло чаще или реже? С откачкой или без? Фильтр заполнять?..

Эксперты «За рулем» ответили на актуальные вопросы по моторным маслам.

1. Какое моторное масло заливать при отсутствии рекомендованного производителем импортного?

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Основной критерий выбора — класс качества масла, точнее уровень его эксплуатационных свойств. Нельзя опускаться ниже рекомендованного.

Самые современные масла имеют обозначение SP — их можно заливать куда угодно. Они полностью совместимы с более древними продуктами — SN, SL и так далее. Обратная замена допустима только как временная мера — если, к примеру, в дороге мотор остался без масла. Но при первой возможности необходимо поменять масло целиком.

Что касается бренда масла, то современные продукты при сертификации проходят тесты на совместимость с основными «коллегами» по рынку, поэтому выбор того или иного имени чаще носит имиджевый характер, нежели технический.

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Большая часть отечественных масел высшего качества поступает на станции техобслуживания — прежде всего на официальные. Владельцы новых автомобилей часто ездят именно туда, рассчитывая на продолжение гарантии. ­Поэтому сервисная линейка масел у того же Лукойла получается шире розничной.

Импортные масла по-прежнему встречаются и в продаже, и у сервисменов. Однако активно стали действовать поддельщики, торгующие красивыми канистрами с непредсказуемым содержимым.

В сложившейся ситуации безопаснее переходить на отечественную продукцию. На сайтах фирм (Лукойл, Sintec и других) есть программы-подборщики масел под ваш автомобиль.

2. Нужно ли заполнять фильтр маслом перед установкой?

Пиктограмма на фильтре способна сбить с толку любого.

Миф о необходимости заполнять фильтр возник давно, с появлением одноразовых фильтров. Вроде бы масло сразу поступит к парам трения, а не после того, как насос долго и упорно будет заполнять внутренность фильтра.

С появлением импортных фильтров миф неожиданно получил подкрепление в виде пиктограммы, нанесенной на корпус. Там показана масленка с каплей масла над фильтром. Но это не заполнение фильтра маслом, а требование лишь смазать резиновое уплотнительное кольцо, что облегчит установку и предотвратит закусывание!

На современных моторах с высокопроизводительным масляным насосом реального смысла заливать масло в фильтр нет . Не говоря уж о том, что у части двигателей фильтр установлен на вертикальной стенке или даже в перевернутом положении. Такой не заполнить. И ничего, ездят эти моторы, не стучат.

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3. Есть ли смысл снижать интервал замены при переходе на отечественную продукцию?

Многие отечественные моторные масла получали одобрения на самом высоком уровне — от фирм Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Renault, Ford, Volvo, GM, Cummins, MAN и других. Сегодня их стали отзывать с официальных сайтов — но отношения к технической стороне вопроса это не имеет.

Да и отсутствие одобрения еще не говорит о том, что продукт чему-то не соответствует: это во многом элемент бюрократии. Впрочем, для собственного спокойствия межсервисный интервал можно сократить — мотор скажет спасибо .

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4. Стоит ли менять масло откачкой?

Замена масла в двигателе откачкой через трубку маслоизмерителя (щупа) вполне имеет право на существование. Порой остаток отработанного масла в поддоне оказывается даже меньше, чем при замене масла традиционным способом.

Процесс получается более экологичным: отработанное масло не проливается, а сразу отправляется в емкость для утилизации. Особенно способ удобен для автомобилей, где масляный фильтр доступен сверху или из колесной ниши — тогда под машину вообще лезть не придется. Но сначала надо убедиться, что на вашей машине конфигурация двигателя такова, что трубкой действительно получается откачать всё масло.

Замена масла откачкой не требует ямы или подъемника.

5. Что заливают на конвейере АВТОВАЗа?

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Во все моторы — Роснефть Magnum Maxtec 5W‑40. Исключение — двигатели Н4М (Лукойл Genesis RN 0W‑30). Интервал замены — каждые 15 тысяч км для переднеприводных моделей и 10 тысяч — для полноприводных. Или же через год, в зависимости от того, что наступит ранее.

6. Чем реально масла топ-категории SP превосходят предыдущие поколения? В каких случаях есть смысл применять масла более низкого уровня?

Эксплуатационная категория API SP — это свод американских требований для малозольных масел, присадки которых практически не остаются на днищах поршней, тарелках клапанов и камерах сгорания в виде зольных отложений. Это исключает самопроизвольное воспламенение топлива в наддувных ДВС с непосредственным впрыском, а также препятствует появлению детонации.

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Усилены требования к составу базовых масел во избежание образования углеродистых отложений на перегретых малоразмерных поршнях и для поддержания минимальной вязкости. Это позволяет несколько экономить топливо и эффективно отводить тепло от поршней с малыми сечениями дренажных каналов.

Для даунсайзинговых моторов, разработчики которых рекомендуют именно такие масла, иных вариантов нет. А вот для «обычных» двигателей масла SP, хоть и подходят, но не нужны : дорого! Особенно при тяжелых условиях эксплуатации и с частыми заменами масла. Иными словами, если можно обойтись без API SP, то экономически целесообразно так и поступить.

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