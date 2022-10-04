Многие слышали про этот любительский способ проверки качества масла в двигателе. К такой проверке часто обращаются те, кто не меняет масло через положенный производителем срок или при определенном пробеге.
В чем суть? Предлагается дать мотору поработать 5–10 минут, выключить зажигание, открыть капот и капнуть пару капель масла с щупа на лист бумаги. Если пятно однородное, светлое с ровными краями, воды нет — масло хорошее. Если центр темный — масло слишком грязное, его пора менять.
Мнение специалиста
Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:
Попытки оценить степень износа двигателя по металлическим блесткам в масле, на мой взгляд, обречены на провал. Ведь металлические частицы, имеющие намного большую плотность, чем масло, быстро «утонут» и не попадут на масляный щуп. То же самое произойдет и с водой, плотность которой тоже выше, чем у масла.
Оценить качество масла можно, только если сольете его через отверстие в поддоне. Тогда и металлические частицы, и вода будут видны. Но масло-то уже слито! Придется все равно заливать свежее.
Вместо всего этого шаманства я советую просто регулярно менять моторное масло — и чаще, чем рекомендует производитель. То есть через 7500 км. При этом заливать масла известных производителей. Опасаетесь подделок — приобретайте масло на фирменных заправках или у официальных дистрибьюторов: их список всегда есть на сайте производителя масла.
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Наш вердикт: когда-то этим советом можно было пользоваться, но, увы, он устарел. Поэтому рекомендуем не искать хитрых способов отсрочить замену масла. Придерживайтесь инструкции (или сокращайте предписанный интервал замены) и покупайте масло в проверенных местах.
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Фото: Depositphotos и «За рулем»