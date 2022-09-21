Как водители (случайно!) убивают двигатель и коробку осенью

Для этого достаточно... просто попасть в лужу! Эксперт дал несколько рекомендаций, как избежать неприятностей.

Чем опасна лужа?

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Самое страшное — лужа может быть глубже, чем кажется. А у всех автомобилей воздухозаборник направлен вперед и размещен в районе радиатора (у некоторых совсем низко). При проезде лужи вода может попасть в воздухозаборник и вызвать гидроудар в двигателе. Жидкость, в отличие от топливовоздушной смеси, несжимаема. Попадая в цилиндры, она разрушает поршни и шатуны.

В глубокой луже вода может проникнуть и в агрегаты трансмиссии — коробку передач, раздатку или редуктор. У некоторых внедорожников сапуны этих агрегатов снабжены трубками, вынесенными достаточно высоко. У кроссоверов такой защиты нет, и риск «хлебнуть из лужи» велик.

Если лужа очень глубокая, автомобиль может всплыть и отправиться в «свободное плавание», которое закончится столкновением с другой машиной или элементами дороги.

Есть ли другие «подводные камни»?

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На дне могут быть ямы большой глубины или открытые канализационные люки.

Куски асфальта рядом с лужей и щебень, скорее всего, вылетели со дна лужи, и там образовалась глубокая промоина.

Под водой скрываются острые предметы, способные пробить колесо или даже поддон картера двигателя.

При штурме водной преграды можно потерять и номерные знаки, ведь сейчас они крепятся с помощью тоненьких пластиковых рамочек.

В безобидной на вид луже могут скрываться глубокие ямы. Да еще и с острыми краями.

Как определить глубину?

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Если впереди едет автомобиль — притормозите и дождитесь, пока он пересечет препятствие. Все удачно — следуйте тем же курсом.

Другое дело, когда водную преграду штурмуют грузовики. Если вода прикрывает хотя бы полколеса, на легковушке и даже кроссовере за ними не стоит и соваться. Лучше поищите объезд.

Если автомобилей нет, а вид у лужи подозрительный, есть смысл прогуляться по воде и проверить глубину палкой. Конечно, это совет для тех, у кого в багажнике окажутся высокие резиновые сапоги.

Такая глубина лужи может быть критической для кроссовера. Опасность представляет собой вал, поднимающийся перед решеткой радиатора.

Как проезжать?

При преодолении лужи старайтесь, чтобы колеса хотя бы одной стороны шли посуху, тогда опасность провалиться остается, но и вытащить машину будет легче.

Скорость движения должна быть минимальной. Ведь перед бампером автомобиля поднимается вал воды, который может захлестнуть даже расположенный высоко воздухозаборник мотора.

Двигайтесь строго на первой передаче (на автоматах, роботах, вариаторах нужно ее принудительно зафиксировать). Двигатель будет развивать достаточно большие обороты, что не даст воде попасть в выхлопную систему.

Влетев в лужу на скорости, можно «поймать» аквапланирование. Тогда автомобиль может полностью потерять управление. Поэтому в сильный дождь лучше не разгоняться быстрее 70 км/ч.

Проехав лужу, следует несколько раз притормозить, чтобы просушить тормозные диски и барабаны. Таким образом восстановите эффективность торможения.

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Фото: depositphotos и unsplash

