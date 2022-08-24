Это несложная операция по силам любому автолюбителю. Тем не менее, сложности все равно возникают.

Обязательно ли промывать, если переходишь на другое масло?

Если в старое масло не попали вода, антифриз или топливо, промывать смысла не имеет. Даже если вы приобрели автомобиль, в двигателе которого масло совсем черное.

Лучше залить недорогое моторное масло, поездить немного и провести замену еще раз. Конечно, всякий раз надо ставить новый масляный фильтр.

Тем более, что промывка до конца из двигателя не сливается. И этот остаток, попадая в новое масло, ухудшает его рабочие свойства.

Почему не все масло сливается?

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Из-за конструктивных особенностей двигателей. У моторов большого объема несливаемый остаток может достигать полулитра. Дело в том, что отверстие в поддоне выполнено выше самой нижней точки. Поэтому на дне образуется приличная лужица.

Убрать ее поможет смоченная маслом полоска ткани (лучше марли). Один конец заталкивается в отверстие поддона, а второй свешивается на десяток сантиметров. Через такой капиллярный дренаж масло удаляется полнее.

Откачка малоэффективна?

Многие сервисы предлагают экспресс-замену масла путем откачки через трубку маслоизмерительного щупа. Некоторые владельцы автомобилей считают такую замену неполноценной. Но эксперименты доказывают, что после откачки из сливного отверстия масло даже не капает.

На двигателях GM, например, масляный фильтр меняется сверху. Очень удобно воспользоваться откачкой масла.

Кроме того, способ позволяет сэкономить массу времени и не использовать смотровую яму или подъемник, если масляный фильтр можно открутить сверху или через колесную нишу.

Недорогое приспособление для откачки позволяет сэкономить время и заменить масло даже во дворе.

Классический слив масла — прост и удобен?

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Не всегда. Во-первых, он почти во всех случаях требует демонтажа защиты картера. А на старых автомобилях с ее провернувшимися закладными гайками крепления можно провозиться долго.

Во-вторых, на многих двигателях с алюминиевым поддоном и небольшим диаметром сливной пробки резьба быстро изнашивается. Часто приходилось видеть сорванные резьбы M14X1,5 на двигателях GM и VW. В качестве аварийной меры можно подмотать сантехнический лен, чтобы масло не капало.

Вариантов для восстановления много: купить другой поддон, ввернуть футорку, восстановить резьбу холодной сваркой. Но проще всего — перерезать резьбу под пробку большего диаметра. Для этого надо приобрести метчик и пробку М16х1,5, например, от Логана.

А если пострадала и эта большая и прочная резьба, то остается перейти на размер M18x1,5, использующийся, например, на моторах BMW.

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