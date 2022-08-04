Гид по рынку моторных масел (август 2022) — журнал За рулем

Гид по рынку моторных масел (август 2022)

Какие бренды ушли из России? Как можно разумно сэкономить на масле? И как не нарваться на подделку? Ответы на все актуальные вопросы — в экспертном обзоре «За рулем».

Покупка моторного масла всегда была сопряжена с риском. Подделок и раньше хватало. Но теперь их количество существенно выросло. Ситуация усугубляется еще и тем, что непонятно, какие масла можно купить официально с гарантией подлинности.

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Shell

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Единственный производитель моторных масел, официально заявивший об уходе из России.

Cеть АЗС и завод масел в Торжке перешли в собственность отечественного Лукойла. Тот не стал интегрировать их в свой бренд, а будет продвигать финскую марку Teboil, которая принадлежит Лукойлу с 2005 года. Заправки уже переименовали в Teboil, масла подтянутся, скоро их присутствие на рынке расширится.

Сайт Shell функционирует, сохранена возможность проверить подлинность купленного масла.

Castrol

Бренд об уходе не объявлял, однако поставок нет с марта. Впрочем, запасы до сих пор внушительные. Их у представительства выкупил новый дистрибьютор, который не имеет отношения к головному офису компании. Пока распродает остатки и ищет варианты для параллельного импорта.

А вот официальный сайт работает с ограничениями. Отключение интернет-магазина понять можно: торговать некому и нечем. Неактивный сервис подбора масла по автомобилю — тоже объяснимое следствие. Но почему подлинность купленной канистры нельзя проверить?! Ведь осталось много ввезенной официально продукции, ее покупатели хотят быть уверены в качестве.

Наш совет: покупать Castrol сейчас стоит особенно внимательно, исключительно в проверенных местах.

Total

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Французский концерн объявлял о прекращении инвестиций в совместные проекты. Из заявления следовало, что это касается добычи и переработки нефти.

Однако калужский завод компании также остановлен.

Пока ассортимент в магазинах практически не пострадал.

Весь функционал на сайте производителя и дистрибьюторов доступен.

Mobil

Официальные поставки прекращены — на глобальном сайте бренда ссылки на российский филиал больше нет. Однако, по информации от продавцов, масла Mobil первыми начали поступать в нашу страну по альтернативным каналам.

В частности, ввозят продукцию турецкого производства. Место розлива не столь важно: у крупных компаний соблюдаются глобальные стандарты качества. Пока есть пробелы в ассортименте.

Прочие бренды

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Liqui Moly, Motul, Eni и Repsol поставляются, хотя и с перебоями.

Корейские масла ZIC и Kixx, как и корейские автомобильные марки, продолжают полноценно работать в России.

С оригинальными маслами всё сложно. Найти нужное в продаже еще можно, но выбор сокращается буквально на глазах, поставки редки и непредсказуемы.

Пользуясь ситуацией, раскручиваются в России новые имена. Чаще остальных мелькает турецкая марка Lubex.

Российские заводы Лукойл, Газпромнефть, Синтек и Роснефть выдают продукцию штатно. Они столкнулись с перебоями в поставках сырья. В первую очередь — импортных присадок. Но пока дефицита нет. В их линейках есть моторные масла для современных двигателей, и отечественные бренды можно рассматривать как полноценную замену импортным.

В их пользу есть весомый аргумент: их продукция продается на фирменных АЗС, где невозможно купить подделку.

Без паники

Острый дефицит моторных масел нам не грозит. Но сильное подорожание и сокращение ассортимента уже произошло. На прежние позиции цены уже не вернутся — придется привыкать к новой реальности. Но она не такая уж мрачная, как раньше прогнозировали. И это обнадеживает.

Фото: ТАСС

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