Как выбрать недорогое масло и не убить мотор?

Для старого двигателя нужно одно масло, для моторов с непосредственным впрыском — другое. Эксперт «За рулем» рассказал, какое масло подойдет вашему автомобилю в качестве альтернативы импортному.

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Еще вчера можно было особо не думать: хватай то, что прописано в инструкции, или доверяйся сервисмену. Но сегодня вновь приходится тщательно вчитываться в этикетки и вспоминать то, что, казалось бы, можно и забыть. Ничего страшного — вспомним некоторые основополагающие моменты.

Выпускаются ли сегодня минеральные масла?

Когда на пресс-конференции одного из специалистов известной компании-производителя масел журналисты спросили, по какой технологии производится их моторное масло, то тот поначалу вообще не понял вопроса, а потом даже рассердился. Дескать, мы предлагаем товар с заявленными характеристиками, а уж какое это масло, синтетическое или минеральное, потребителя вообще не должно волновать!

Более привычный для наших ушей ответ звучит так. Минеральные масла все еще распространены — по большей части они подходят для автомобилей с солидным пробегом, если они эксплуатируются в тепличных погодных условиях. Их реальный потолок качества — API SL. А граница между минералкой и синтетикой походит примерно на классе вязкости 10W-40. Более высокие значения (15W, к примеру) могут быть полностью минеральными, а вот, скажем, 0W — это только синтетика.

Денис Загарин, руководитель Центра испытаний НАМИ

Мнение эксперта

При отсутствии рекомендованных или оригинальных жидкостей переход на отечественный продукт с аналогичными характеристиками в большинстве случаев неминуем.

Что заливать при отсутствии импорта?

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Сразу отметим, что импортные масла пока что еще встречаются и на прилавках, и у сервисменов. Однако есть один неприятный момент — никто не может дать гарантию, что в канистре с «правильным» названием плещется столь же «правильное» масло. Сегодня оживились «поддельщики» всех мастей — увы.

Впрочем, остатки настоящих импортных масел все равно когда-то закончатся, а потому вариант один — переходить на отечественную продукцию.

Сегодня в России есть как базовое масло, так и присадки — что-то отечественное, что-то импортное.

Звучит несколько пугающе, однако бояться нечего. Более того, многие отечественные моторные масла имеют одобрения на самом высоком уровне — MB, BMW, VW, Renault, Ford, Volvo, GM, Cummins, MAN и т.д. Другое дело, что в угоду политической ситуации их стали отзывать с официальных сайтов, но к технике это отношения уже не имеет. К тому же какой сегодня смысл в наличии или отсутствии одобрений, если подвисли в воздухе вопросы гарантии?

Масло, рекомендованное вольвовцами для автомобиля S90 2017 г.в., — Castrol Edge Professional V 0W-20 с допуском VCC RBS0–2AE 0W-20. Взамен «Лукойл» предлагает продукт «Лукойл GENESIS SPECIAL VL 0W-20 API SN» с тем же допуском. Sintec Lubricants, в свою очередь, рекомендует для замены «Sintec Platinum 0W-20 API SP ILSAC GF-6».

Следует ли при выборе вязкости моторного масла учитывать возраст мотора?

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Да, следует. Большинство современных моторов рассчитано на масла типа 0W-20. Их компактная конструкция имеет узкие масляные каналы, через которые более вязкие масла могут не пройти. При этом маловязкое масло несколько снижает расход горючего. Но для моторов с относительно большими зазорами, будь то конструктивно старые или просто сильно изношенные двигатели, такие масла будут даже вредны. Масляные насосы не создадут нужного давления, требуемая масляная пленка между трущимися деталями не возникнет, а масляное голодание быстро угробит мотор. Условно можно считать, что маловязкие масла не стоит использовать в моторах ниже 3-го экокласса.

Нужно ли особое масло для моторов с непосредственным впрыском?

Да, для движков с турбонаддувом и непосредственным впрыском требуются специфические масла, не боящиеся так называемого эффекта LSPI (Low-speed pre-ignition). Речи идет о нежелательном раннем зажигании, которое провоцируется возгоранием раскаленных частиц нагара или присадок при контакте с порцией топлива, подаваемой под высоким давлением форсункой. При этом возникает ударная волна, разрушающая детали двигателя. Для предотвращения этого явления с 1 мая 2018 года API ввел в действие новую спецификацию — API SN Plus, которую с мая 2020 года заменила самая современная на сегодня API SP.

Современное масло из Обнинска соответствует API SP.

На что конкретно влияет параметр HTHS?

HTHS характеризует высокотемпературную вязкость масла, измеряемую при 150 °С. Смысл такой: чем ниже HTHS, тем меньше потери на трение и выше экономичность. Однако, с другой стороны, прочность масляной пленки пропорциональна HTHS.

Параметры HTHS и спецификация по SAE

HTHS<3,5 HTHS3,5 HTHS3,7 xW-8/12/16 xW-30 15W/20W/25W-40 xW-20 0W/5W/10W-40 xW-50 xW-30 xW-60

Иными словами, параметр HTHS должен быть не большим или маленьким, а оптимальным для каждого мотора. Собственно, поэтому на канистрах этот параметр и не указывают, поскольку он фактически заложен в спецификации масла.

Долгоиграющие масла — реклама или реальность?

И так, и так. К примеру, у BMW приставка LongLife входит в официальное название допуска — скажем, BMW Longlife-01. Но в целом это внутренний лексикон производителей. Отечественный пример — G-Energy Synthetic LongLife 10W-40. Но не следует думать, что приобретение подобного масла каким-то образом позволяет самостоятельно отходить от рекомендованных интервалов замены.

Надпись LongLife говорит, что данный продукт подходит для рекомендуемых некоторыми автопроизводителями программ гибких межсервисных интервалов.

Речь о том, что решение принимает бортовой компьютер, который может как разрешить более длительную езду на одной заливке масла, так и потребовать более раннюю замену.

Что заливают на конвейере АВТОВАЗа?

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Для моторов Н4М — Лукойл Генезис RN 0W-30, а для остальных — ROSNEFT MAGNUM MAXTEC 5W-40.

Интервал замены — каждые 15 тысяч км (для переднеприводных моделей), или через 10 000 (для полноприводных моделей), или же через год, в зависимости от того, что наступит ранее.

5 простых правил, чтобы избежать масложора (касаются всех!) тут.

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