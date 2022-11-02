10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублей

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При этом удастся спасти множество жизней наших соотечественников, что несоизмеримо ценнее.

По словам Председателя Правительства Михаила Мишустина, бюджет на 2023 год сверстан с дефицитом бюджета в 3 триллиона рублей. В 2024 году нас ждет дефицит бюджета в 1,6 триллиона. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов считает, что предлагаемые им меры пополнят бюджет страны на 2 с лишним триллиона рублей в год.

1. Увеличение штрафов (+936 млрд рублей)

Это очень непопулярная, но необходимая мера. Нарушения ПДД в России приобрели катастрофические масштабы в том числе и из-за низких штрафов, многие из которых были зафиксированы в КоАП больше 10 лет назад.

Самые распространенные нарушения ПДД — превышение скорости на 20–40 и 40–60 км/ч наказываются штрафами в 500 и 1000 рублей соответственно (не забудьте про 50-процентную «скидку»). В соседнем Казахстане, к примеру, при более низком уровне жизни, штрафы за те же нарушения выше в 7,85 раз. Это дает не только пополнение бюджета, но и уменьшает число ДТП.

Российские штрафы меньше казахстанских в 2–10 раз. Дмитрий Давыдов предлагает увеличить штрафы за нарушение ПДД в России до уровня Казахстана, а в Москве и Санкт-Петербурге — в полтора раза выше казахстанских показателей. В 2021 году сумма выписанных штрафов составила 128,3 млрд руб. С учетом изменений этот объем может вырасти в 8 раз.

При применении расчетного показателя для штрафов и повышающих коэффициентов для владельцев дорогих автомобилей сумма, которой пополнится бюджет, составит до 936 млрд рублей в год.

2. Сбор против пробок (+90 млрд рублей)

Ежедневно на дороги Москвы выезжают по меньшей мере 3,6 миллионов автомобилей — это приводит к постоянным «пробкам». Чтобы ограничить количество личных машин в столице и пополнить бюджет, Дмитрий Давыдов предлагает ввести тариф в 100 рублей за использование автомобиля внутри МКАД с 7:00 до 22:00 в будние дни.

Так количество машин на столичных дорогах снизится с 3,6 до 2,6 миллионов, что заметно сократит «пробки», будет приносить в бюджет в среднем 260 млн рублей в день, а ежегодно 64,2 млрд рублей (из расчета 247 рабочих дней в году). Порядка 40% от сборов пойдет на операционные расходы, а значит оставшиеся 60% от 64,2 млрд станут доходом. Это порядка 39 млрд рублей в год. Если же применить подобную практику еще в десяти российских мегаполисах, это принесет еще 51 млрд рублей в год.

3. Персонализированные автомобильные номера (+20 млрд рублей)

Красивые комбинации на номерных табличках сейчас ограничены действующим стандартом. И тем не менее спрос на них большой: согласно экспертной оценке, существующий рынок номеров, продаваемых по «серой» схеме, еще в 2016 году оценивался в 20 млрд рублей.

Если вывести на рынок возможность комбинировать цифры и буквы вне существующего стандарта ГОСТ и сделать официальную продажу простой и прозрачной, то прогноз получения дохода в пользу госбюджета от продажи персонализированных номеров составит 20 миллиардов рублей в год.

Александр Шумский, руководитель проекта «Пробок.Нет»:

— Я абсолютно поддерживаю эту историю, считаю, что это, во-первых, дополнительный источник для бюджета, а во-вторых, хороший способ выделиться на дороге, который не имеет практически никаких отрицательных последствий. Если человеку очень хочется, он наносит аэрографию на машину, клеит пленку. Почему бы не дать ему повесить на машину индивидуальный номерной знак с любым набором цифр и букв, который ему кажется привлекательным?



Для камер не проблема распознать такой номер. За границей, в некоторых развитых странах, все это давно используется, привычно и приносит определенный доход.

4. Очень престижные номера (+16 млрд рублей)

В Эмиратах на аукционах продается примерно 350–400 коротких «очень престижных» номеров в год со средней стоимостью 9 млн. рублей. В России 228 000 долларовых миллионеров, в 2,5 раза больше, чем в ОАЭ. На основании этих цифр предполагается, что продажа самых дорогих номеров со средней стоимостью 9 млн рублей для России может быть осуществлена в количестве 900 единиц в год, то есть на сумму 8,1 млрд рублей.

Помимо самых коротких и самых престижных номеров, Дмитрий Давыдов предлагает сделать доступной продажу номеров, в которых количество символов, меньше установленного стандарта, для более широкой аудитории.

Для этого сегмента выделить класс укороченных номеров со средней стоимостью в 1 млн рублей. В год можно продавать 8 000 таких номеров, а это дополнительные 8 млрд рублей в год в казну. Всего же «очень престижные» номера пополнят бюджет на 16 млрд рублей в год.

Алексей Аксенов, адвокат, преподаватель ИМПЭ им. А.С. Грибоедова:

— Инициатива введения открытых аукционов по реализации «красивых» автомобильных регистрационных знаков является актуальной и необходимой. Принимая факт наличия черного рынка по продаже красивых регистрационных знаков, обязанность государства — принять меры по его ликвидации. Легализация этой потребности автолюбителей будет являться изящным ходом законодателя, идущего в ногу с мировым опытом, который пополнит доходы бюджета и снизит коррупционные возможности для недобросовестных чиновников.

5. Расчет штрафов (+14 млрд рублей)

В 2021 году ГИБДД наложило 179,5 миллионов штрафов на общую сумму 128,3 млрд рублей. При этом инфляция за 2021 год составила 8,39%, а за последние 20 лет (2002–2021) среднегодовой показатель инфляции — 8,67%. Если актуализировать размеры штрафов в зависимости от макроэкономических показателей, то разница составит 11 млрд рублей в год. С поправкой на злостных неплательщиков (8%) — 10,2 миллиарда.

Но в КоАП РФ, помимо штрафов за нарушения ПДД, предусмотрены и другие штрафы, которые нуждаются в перерасчете с учетом макроэкономических показателей. Таким образом, прогноз от реализации данного предложения — дополнительно 14 миллиардов рублей в год в пользу госбюджета.

6. Штрафы для дорогих автомобилей (+6 млрд рублей)

По статистике — увы — владельцы дорогих автомобилей нарушают ПДД чаще (в 4–10 раз) и допускают более грубые нарушения. Во многих странах мира для водителей дорогих автомобилей (соответственно, богатых) применяются повышающие коэффициенты на штрафы в зависимости от дохода. И суммы достигают внушительных величин даже для миллионеров и миллиардеров.

При учете роста количество премиальных автомобилей в России (а в кризисное время это самый растущий сегмент), внедрение повышающих коэффициентов может приносить до 6 миллиардов в год.

7. ПДД и транспортные технологии (+407 млрд рублей)

Об этом редко говорят, но ущерб экономике страны от ДТП составляет 2–3% от ВВП, то есть 2,616 трлн рублей, а непосредственно государству 19% от этой суммы (497 млрд. рублей). Россия при этом остается в пятерке лидеров антирейтинга самых аварийных стран мира.

Ежегодно в авариях травмы получает 210 000 россиян, и каждый из них, попавший в больницу или ставший инвалидом, полностью или частично уходит с рынка труда. В худшем случае, как бы цинично это ни звучало, это оборачивается многолетними расходами системы здравоохранения на лечение и реабилитацию. Смерть же человека, особенно в трудоспособном возрасте, чревата многомиллионными потерями не только для родных и близких, но и для всего общества. Треть погибших — наиболее активного трудоспособного возраста (26–40 лет). Отсюда и те самые показатели экономических потерь.

Реформа ПДД и внедрение новейших технологий в сфере транспортной и дорожной безопасности существенно снизит число ДТП, уровень травматизма и смертности на дорогах, которые, кроме прочего, отрицательно влияют на бюджет страны. Совокупное воплощение идей по дорожной безопасности, приведя к сокращению ДТП в 5,5 раз, принесет казне минимум 407 миллиардов рублей в год за счет сокращения расходов и потерь.

Роман Тарамакин, исполнительный директор ООО «Автомаркетолог»:

— Помимо увеличения бюджета эта мера предотвратит аварии и гибель людей. Напомню, что в прошлом году было около 165 тысяч ДТП, в каждом 11-м погиб человек. Если дополнительные дисциплинарные взыскания помогут кому-то сохранить жизнь, прекрасно.

8. Снижение преступности (+218 млрд рублей)

Во многом благодаря развитию в России видеонаблюдения и других систем безопасности число преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, площадях, парках и скверах, сокращается: в 2017 году их было 738 тысяч, в 2021 году — 581,3 тысячи. Дополнительные меры технического характера позволят снизить расходы госбюджета, связанные с правоохранительной деятельностью. По предварительной оценке — на 20%, то есть 218 млрд рублей в год.

Видеонаблюдение и искусственный интеллект (распознавание лица, походки) могут применяться не только на улицах, но и дорогах страны.

9. Хронические неинфекционные заболевания (+160 млрд рублей)

Потеря ВВП в России из-за ранних смертей по причине хронических неинфекционных заболеваний была оценена в 2016 году в 2,31 трлн рублей. Реализация идей Дмитрия Давыдова, по его оценке, позволит сократить преждевременную смертность и инвалидность от инфарктов и инсультов как минимум на 15%. Это принесет за год 260 млрд (15% от 1 730 млрд рублей) экономике и 49,4 млрд рублей (19% от 260 млрд) госбюджету. Половину суммы составят расходы на обеспечение работоспособности решений. В итоге прогнозируемая выгода для госбюджета — 25 млрд. рублей.

Прогноз экономической пользы для госбюджета от идей в сфере здравоохранения:

76 млрд рублей в год от воплощения предложения о правильной маркировки.

На 59 млрд рублей в год сократятся убытки из-за сокращения числа курильщиков.

Прямые и косвенные убытки, которые несет бюджет, сократятся на 160 млрд в год, благодаря предложениям по снижению факторов риска от хронических неинфекционных заболеваний и борьбе с их последствиями.

10. Загрязнение воздуха (+152 млрд рублей)

Экономике России наносят ущерб и преждевременная смертность и потеря трудоспособности из-за последствий загрязнения воздуха. Этот ущерб могут снизить такие меры, как сбор против пробок, безопасное отопление, контроль выхлопных газов, выезд на место ДТП. Они позволят сохранить жизни тысячам россиян в год.

Вклад от указанных выше предложений в экономику страны может быть оценен в 0,9% от ВВП или 1 177 млрд рублей (ВВП за 2021 год составил 130,8 трлн рублей). При учете расходов бюджета в 19% от ВВП сокращение расходов составит 234 млрд ежегодно. Операционные расходы не должны превысить 35% от суммы. В результате госбюджет получит порядка 152 миллиарда рублей в год (65% от 234 млрд).

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Итоговая оценка доходов в госбюджет в рамках данного анализа — минимум 2,019 триллиона рублей в год по состоянию на 2022 год. Эта цифра составляет 8,07% от планового годового федерального бюджета (25,03 трлн) и сопоставима с совокупным бюджетом 14 средних по численности населения субъектов Федерации. Но на самом деле экономический эффект может быть еще больше — что особенно важно в долгосрочной перспективе.

Однако ни одну из этих идей невозможно реализовать без поддержки государства.