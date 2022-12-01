«За рулем» обзавелся стикерами в Viber — журнал За рулем

«За рулем» обзавелся стикерами в Viber

Наслаждаетесь интересной поездкой? Или встали на непредвиденный ремонт? Вместо тысячи слов иногда лучше послать подходящий стикер!

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У нашего издания появился фирменный стикерпак в мессенджере Viber. Теперь подписчики «За рулем» получили возможность бесплатно скачать стикеры с забавным медведем-автомобилистом и общаться с помощью них с друзьями, знакомыми, родными и коллегами.

Скачать стикеры «Медведь за рулем»

«За рулем» обзавелся стикерами в Viber

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В стикерпаке вы найдете «наклейку», подходящую к любой ситуации — от внезапного форс-мажора в середине рабочего дня до долгожданного релакса в выходной. Наш герой переживет с вами все коллизии, разделит радость и, может быть, добавит настроения и уверенности в непростой день.

«За рулем» обзавелся стикерами в Viber

Подписывайтесь на «За рулем» в Viber и скачивайте стикеры с медведем за рулем!

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