«За рулем» обзавелся стикерами в Viber

У нашего издания появился фирменный стикерпак в мессенджере Viber. Теперь подписчики «За рулем» получили возможность бесплатно скачать стикеры с забавным медведем-автомобилистом и общаться с помощью них с друзьями, знакомыми, родными и коллегами.
Скачать стикеры «Медведь за рулем»
В стикерпаке вы найдете «наклейку», подходящую к любой ситуации — от внезапного форс-мажора в середине рабочего дня до долгожданного релакса в выходной. Наш герой переживет с вами все коллизии, разделит радость и, может быть, добавит настроения и уверенности в непростой день.
Подписывайтесь на «За рулем» в Viber и скачивайте стикеры с медведем за рулем!
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Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.