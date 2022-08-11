Какие масла категорически нельзя смешивать?

Представьте ситуацию: во время дальнего путешествия вы проверили уровень масла и обнаружили низкий уровень или, еще хуже, поняли, что щуп вообще не касается масла — ситуация близка к критической. А если уж при движении начинает помаргивать лампа аварийного давления масла в комбинации приборов, нужно срочно принимать меры.
Часто в дороге «родного» масла не найти... Как действовать в подобном случае?
Мнение специалиста
Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:
Если сильной течи нет, а двигатель работает ровно и тянет нормально, то путешествие своим ходом можно продолжить. А если в багажнике не припасено масла на доливку, то нужно быть готовым залить первое попавшееся масло, но обязательно (!) моторное. Подойдет даже дизельное масло из запасов водителя КАМАЗа. Главное правило: никакое моторное масло не принесет такого вреда, как его недостаточный уровень.
Но добравшись до «цивилизации», все же следует выяснить причину падения уровня и заменить дизельно-бензиновый коктейль на масло, разрешенное инструкцией к автомобилю.
Конечно, идеальный вариант — возить с собой в багажнике хотя бы «литрушку» того масла, которое было залито при очередной замене. Но залить даже пару литров масла другого производителя с уровнем качества и вязкости не ниже, чем допустимо для вашего двигателя, совершенно безопасно, и на такой смеси можно ездить даже до следующей замены. Кстати, это же можно сделать и при обычной эксплуатации автомобиля в городе, когда двигатель «поджирает» масло.
Наш вердикт
Ничего страшного в смешивании масел разных производителей с похожими или одинаковыми характеристиками нет. На таком коктейле можно ездить долго. Если же пришлось долить первое попавшееся масло, тоже не беда — это гораздо безопаснее, чем ехать с пустым поддоном в поисках «родной» жидкости. Но такую «бодягу» следует при первой же возможности заменить на масло, рекомендованное производителем.
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