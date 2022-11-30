Как не стоит экономить на масле: 6 расхожих заблуждений

Такие ошибки часто приводят к поломке двигателя и дорогому ремонту. Хотя их совсем не сложно избежать.

1. Езжу редко, поэтому масло меняю раз в несколько лет

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С одной стороны, масло действительно работает мало, а потому и менять его можно реже.

Однако после заливки в мотор оно начинает окисляться гораздо быстрее, чем при хранении в запечатанной канистре, объем кислорода в которой ограничен.

Мотор пустится и с маслом 5-летней выдержки, однако его характеристики будут сильно отличаться от заданных автопроизводителем.

2. Не наливаю выше минимума

Проверяйте уровень масла регулярно. И поддерживайте его всегда выше отметки «минимум».

Даже если уровень масла находится на минимальной отметке, ездить можно. Но маслу в таких условиях работать тяжелее, чем при номинальном уровне, поскольку возрастает так называемая кратность его обмена.

Грубо говоря, поскольку масла стало мало, то одним и тем же частицам приходится интенсивнее работать. Соответственно, оно быстрее стареет и раньше времени утрачивает свои свойства.

3. Выбираю масло подешевле

Чем выше эксплуатационная категория масла по API, тем оно дороже. И многие думают: зачем заливать дорогущее SP, если еще вчера лучшими маслами считались SN или SM?

Достоинства масел категории SP состоят в том, что они практически не оставляют зольных отложений на поршнях, тарелках клапанов и стенках камеры сгорания. Это препятствует возникновению эффекта LSPI в моторах с прямым впрыском топлива — преждевременное воспламенение топливной смеси на малых оборотах, которое может привести к разрушению поршней. А также снижает вероятность детонации.

При этом состав базовых масел позволяет поддерживать минимальную вязкость для эффективного отвода тепла от поршней с малыми сечениями дренажных каналов. Масла категории SP создавались для турбомоторов с непосредственным впрыском, в которых более древние масла порой создавали описанные выше нежелательные эффекты.

Для прочих моторов такие масла действительно не нужны. В них можно заливать что-то подешевле. И это разумная и оправданная экономия. Тем более если меняете масло чаще, чем рекомендует производитель.

4. Меняю строго по регламенту

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Казалось бы, именно так и должен вести себя владелец автомобиля. Однако же инструкции пишут с оглядкой на среднестатистические условия эксплуатации. Кроме того, многие автопроизводители указывают солидные интервалы замены масла, чтобы выигрышно выглядеть на фоне конкурентов.

Если автомобиль ездит в неспешном темпе по пустым шоссе, снижать интервалы замены масла не имеет смысла. А тому, кто ежедневно толкается в городских пробах — можно (и нужно) это делать. Ведь пробеги в километрах получаются скромными, а наработка в моточасах — солидная.

При таком режиме эксплуатации менять масло желательно каждые 7–8 тысяч км.

5. Покупаю масло про запас

В большинстве случаев срок хранения масла составляет 5 лет.

Древние продукты можно использовать разве что для великовозрастных моторов, которые доживают последние моточасы. Ведь со временем рабочие характеристики масла ухудшаются. К тому же относительно свежие машины изначально требуют масла высокой категории качества по API. Не нужно в современный двигатель заливать масло из прошлого десятилетия — мотору можно навредить.

6. Заливаю более вязкое (и дешевое), хотя рекомендовано 0W-20

По консистенции масла 0W-20 напоминают водичку. Но не сомневайтесь — они эффективно защищают детали двигателя от износа.

Большинство современных моторов имеют компактную конструкцию с узкими масляными каналами, рассчитанными именно на маловязкие масла типа 0W-20. Более вязкий продукт может просто застрять в них. Кроме того, у маловязкого масла есть еще один плюс — оно помогает немного снизить расход топлива.

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