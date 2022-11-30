Как не стоит экономить на масле: 6 расхожих заблуждений

1. Езжу редко, поэтому масло меняю раз в несколько лет
С одной стороны, масло действительно работает мало, а потому и менять его можно реже.
Однако после заливки в мотор оно начинает окисляться гораздо быстрее, чем при хранении в запечатанной канистре, объем кислорода в которой ограничен.
Мотор пустится и с маслом 5-летней выдержки, однако его характеристики будут сильно отличаться от заданных автопроизводителем.
2. Не наливаю выше минимума
Даже если уровень масла находится на минимальной отметке, ездить можно. Но маслу в таких условиях работать тяжелее, чем при номинальном уровне, поскольку возрастает так называемая кратность его обмена.
Грубо говоря, поскольку масла стало мало, то одним и тем же частицам приходится интенсивнее работать. Соответственно, оно быстрее стареет и раньше времени утрачивает свои свойства.
3. Выбираю масло подешевле
Чем выше эксплуатационная категория масла по API, тем оно дороже. И многие думают: зачем заливать дорогущее SP, если еще вчера лучшими маслами считались SN или SM?
Достоинства масел категории SP состоят в том, что они практически не оставляют зольных отложений на поршнях, тарелках клапанов и стенках камеры сгорания. Это препятствует возникновению эффекта LSPI в моторах с прямым впрыском топлива — преждевременное воспламенение топливной смеси на малых оборотах, которое может привести к разрушению поршней. А также снижает вероятность детонации.
При этом состав базовых масел позволяет поддерживать минимальную вязкость для эффективного отвода тепла от поршней с малыми сечениями дренажных каналов. Масла категории SP создавались для турбомоторов с непосредственным впрыском, в которых более древние масла порой создавали описанные выше нежелательные эффекты.
Для прочих моторов такие масла действительно не нужны. В них можно заливать что-то подешевле. И это разумная и оправданная экономия. Тем более если меняете масло чаще, чем рекомендует производитель.
4. Меняю строго по регламенту
Казалось бы, именно так и должен вести себя владелец автомобиля. Однако же инструкции пишут с оглядкой на среднестатистические условия эксплуатации. Кроме того, многие автопроизводители указывают солидные интервалы замены масла, чтобы выигрышно выглядеть на фоне конкурентов.
Если автомобиль ездит в неспешном темпе по пустым шоссе, снижать интервалы замены масла не имеет смысла. А тому, кто ежедневно толкается в городских пробах — можно (и нужно) это делать. Ведь пробеги в километрах получаются скромными, а наработка в моточасах — солидная.
При таком режиме эксплуатации менять масло желательно каждые 7–8 тысяч км.
5. Покупаю масло про запас
Древние продукты можно использовать разве что для великовозрастных моторов, которые доживают последние моточасы. Ведь со временем рабочие характеристики масла ухудшаются. К тому же относительно свежие машины изначально требуют масла высокой категории качества по API. Не нужно в современный двигатель заливать масло из прошлого десятилетия — мотору можно навредить.
6. Заливаю более вязкое (и дешевое), хотя рекомендовано 0W-20
Большинство современных моторов имеют компактную конструкцию с узкими масляными каналами, рассчитанными именно на маловязкие масла типа 0W-20. Более вязкий продукт может просто застрять в них. Кроме того, у маловязкого масла есть еще один плюс — оно помогает немного снизить расход топлива.
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