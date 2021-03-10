Когда менять масло? Смотрим на календарь

Масло, тормозная жидкость, антифриз, шины — многие жидкости и детали в автомобиле нужно менять с оглядкой не только на пробег, но и на время. А мы иногда забываем об этом нюансе.

Бензин

Согласно ГОСТ Р51105–97 гарантийный срок хранения автомобильного бензина всех марок составляет 1 год со дня изготовления. Вывод прост: не стоит закупать бензин про запас, а тот, что долго находился в баке, надо разбавить свежим.

Менять: раз в 1 год

Моторное масло

Вне герметичной тары масло окисляется. И постоянный контакт с металлами (когда масло залито в двигатель) тоже меняет его характеристики. И такое масло полноценно защищать детали от износа уже не может. Поэтому если с момента последнего ТО вы ездили мало, а времени прошло много — масло придется обновить.

Менять: раз в 1 год

Охлаждающая жидкость

Со временем антикоррозионные свойства жидкости серьезно снижаются. А это опасно для многих деталей системы охлаждения. Обычно временной интервал для замены указан в сервисной книжке автомобиля, но на упаковке часто еще и указан срок годности.

Менять: каждые 5 лет.

Трансмиссионные жидкости и масла

Жидкость в автоматических коробках и вариаторах работает в трудных условиях. Нагревы и охлаждения вызывают засасывание пыли и влаги во внутренние полости. То же самое происходит и с маслом в механических коробках передач и редукторах — оно обводняется и загрязняется.

Менять: каждые 5 лет в автоматах, вариаторах, редукторах, раз в 7 лет — в механических коробках.

Тормозная жидкость

Ее главный недостаток — гигроскопичность, «тормозуха» поглощает влагу из окружающей среды. Из-за этого снижается температура кипения жидкости.

Пар легко сжимается, поэтому передать усилие ноги водителя на тормозные механизмы старая жидкость уже не в силах. После нескольких интенсивных торможений педаль проваливается в пол, а машина не тормозит.

Менять: раз в 2–3 года.

Жидкость гидроусилителя руля

Замечали, что она со временем превращается из красной в черную? Это происходит из-за перепада температур и попадания в систему пыли и влаги. В жидкости накапливаются примеси, которые губят насос гидроусилителя.

Менять: раз в 7–8 лет.

Аккумулятор

Если автомобиль долго не ездит, батарею нужно регулярно подзаряжать (каждые 2–3 месяца, причем до «полного»). Даже если машина стоит в теплом гараже. Иначе аккумулятор может выйти из строя на первом же году жизни.

Менять: раз в 4–6 лет (в зависимости от условий эксплуатации).

Ремни ГРМ и приводные ремни

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На них экономить однозначно не стоит: если «пожилой» ремень порвется, двигатель отправится на капремонт. Придется устранять последствия встречи клапанов с поршнями. Обычно временной интервал для замены указан в инструкции к автомобилю.

Менять: каждые 5 лет

Резиновые элементы подвески

Резина втулок амортизаторов и стабилизаторов поперечной устойчивости, сайлент-блоков, пыльников, резиновых чехлов и других эластичных деталей подвески постепенно утрачивает эластичность и высыхает.

Менять: каждые 10 лет даже при небольшом пробеге.

Шины

Согласно российским требованиям (ГОСТ 4754–97), эксплуатационный срок службы шин легковых автомобилей составляет 5 лет с момента изготовления. И не исключено, что скоро нас обяжут соблюдать это требование, проверяя не только износ, но и возраст покрышек на техосмотре.

Дата изготовления шины указана на боковине — обычно это овал с четырьмя цифрами. Первые две — порядковый номер недели в году, две последние указывают на год.

Менять: раз в 5 лет.

Пневмоупоры

Удерживают двери багажных отделений универсалов и хэтчбеков, а также капоты многих автомобилей. С годами давление в амортизаторах падает. А значит, есть риск получить по голове дверью задка или капотом.

Менять: раз в 10 лет.

Элементы системы безопасности

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Не факт, что «пожившие» подушки сработают в нужный момент. Могут состариться пиропатроны (они отвечают за наполнение подушки азотом) или выйти из строя управляющая электроника.

Менять: каждые 10–15 лет (точный срок зависит от производителя).