Как правильно выбрать АКБ для автомобиля? Есть секрет!

Эксперты «За рулем» перечислили 4 критерия, которые важно учесть при выборе аккумулятора. А еще рассказали о верном признаке качественной батареи.

1. Полярность

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Надо приобретать батарею той же полярности, что и штатная. Разобраться в терминологии несложно: поверните батарею полюсными выводами к себе. Если плюсовой оказался справа — это батарея обратной полярности. Такие АКБ стоят на большинстве современных иномарок. Если же плюс слева — это прямая полярность. Такие ставили на отечественные модели — до Гранты, Нивы и Нивы Travel включительно. По электрическим параметрам они одинаковы, однако пристроить батарею с «чужой» полярностью зачастую невозможно: не хватает длины проводов.

2. Азиатки и европейки

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Европейские и азиатские батареи отличаются размерами и типом корпуса, но главное их различие — в токовых выводах. Обычно батареи азиатского исполнения выше европейских той же емкости. Поэтому некоторые «европейские» АКБ можно поставить в автомобили из Азии, но не наоборот. На современных автомобилях плюсовой провод часто обрастает скопищем предохранителей. И, например, на Крете со штатной азиатской батареей этот блок не помещается в углубление европейской батареи.

Корпус азиатской батареи может выглядеть как параллелепипед, из которого по углам выступают клеммы (они бывают как круглыми, так и плоскими). У европейских батарей всегда два круглых полюсных вывода — они утоплены в нишах. Поэтому недостатком «азиаток» является большая вероятность замыкания выводов батареи при аварии. Отметим также что у «азиаток» для небольших автомобилей типа кей-каров могут быть полюсные выводы уменьшенного диаметра. Им европейской альтернативы нет.

3. Крепление к кузову

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«Нижнее» крепление обычно применяют на европейских машинах. У таких батарей есть выступ на корпусе, за который цепляется прижимная планка, которая и удерживает АКБ на месте. У большинства азиатских батарей — «верхнее» крепление. Планка проходит по верхней плоскости батареи. Ее притягивают две шпильки, идущие от нижней части площадки под батарею. Такой верхней планкой обычно можно притянуть и европейскую батарею — лишь бы хватило резьбы на шпильках. А вот «азиатку» без нижнего фланца в моторном отсеке европейской машины просто так не закрепить. Помните, что незакрепленная батарея сильно вибрирует и болтается, при этом активная масса с пластин быстро осыпается. Прийти в негодность такая батарея может уже через несколько месяцев эксплуатации.

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