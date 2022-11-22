Дешевые аккумуляторы бывают хорошими? Да! И у них есть общий признак

Зимой многим автовладельцам придется менять АКБ. Эксперты «За рулем» протестировали 10 батарей стоимостью от 4300 рублей и в очередной раз убедились: главное — выбирать правильно.

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Именитые производители аккумуляторных батарей сегодня уступают место менее известным. Таковы реалии.

Между тем батарею время от времени нужно заменять на новую: долго они не живут. Согласно ГОСТ Р53165–2020 средний срок службы обычной АКБ должен быть не менее 24 месяцев — только и всего.

На практике многие батареи — при хорошем уходе и спокойной жизни — служат вдвое-втрое дольше. Но и они не вечны.

Отчего одни батареи «помирают» раньше других?

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Если не брать во внимание скрытые дефекты или жульничество производителей, экономящих свинец, то зачастую их губит сам владелец. Именно такие «хулиганские» режимы мы взяли за основу для методики испытаний батарей бюджетного уровня.

Как мы губим батареи

Типичные ситуации:

Припарковал машину, не выключив освещение. К вечеру батарея глубоко разряжается. Два-три подобных приключения — и АКБ может не ожить вследствие сульфатации пластин.

Ездил при пониженном напряжении зарядки. Причины могут быть разные: неисправный генератор, проскальзывающий ремень, грязные контакты и так далее. В итоге — та же сульфатация: на электродах оседает сульфат свинца.

На морозе не завелся, «посадил» батарею и уехал на такси, надолго бросив машину в таком состоянии. Разряженную батарею на холоде может просто разорвать на куски из-за замерзания электролита.

Перегружал батарею непомерными токами через инвертор — от болгарки до микроволновки.

Ездил с постоянным перезарядом из-за неисправности электрооборудования. Результат — кипит электролит, оголяются пластины, выкрашивается активная масса, падает емкость.

Постоянно ездил по городским пробкам с частыми пусками мотора. При этом АКБ не успевает нормально подзаряжаться.

Что и как испытывали

Для эксперимента приобрели десяток сравнительно недорогих АКБ открытого типа (согласно ГОСТ — flooded battery) размерами не более 278×175×190 мм. Материалы по теме Как проверить аккумулятор — простой способ Это простейшие батареи, оснащенные крышкой с одним или несколькими отверстиями, через которые могут выходить газообразные продукты. Участники испытаний — каждый с вердиктом экспертов — представлены в фотогалерее ниже.

Кандидат на худшую батарею в выборке определился уже на стадии взвешивания: масса изделия Ecostart 6СТ‑77R составила всего 15,38 кг. Для сравнения: масса батареи Kainar 6СТ‑75 VL — 19,00 кг, а Tyumen battery Standard весит 19,08 кг.

Но вдруг изготовитель применил какие-то «высокие технологии»? Окончательный вердикт могут вынести только замеры электрических характе­ристик.

Нагрузочную вилку легко использовать в качестве вольтметра.

Зарядив батареи, измерили их емкости — сначала при токе 25 А, как рекомендует ГОСТ, а затем, после подзарядки, при более солидных 55 А. На этом этапе уже проявилась заметная разница в показателях.

Затем, имитируя реальные условия, батареи продержали в морозильной камере при —30 °C в течение 48 часов, после чего подзарядили и повторили испытания. Почти все АКБ несколько «просели», но разница между лучшими и худшими сохранилась. Казахстанский Kainar показал резервную емкость в 138 мин, в то время как Ecostart, сделанный «где-то в Европе» — всего 90 минут.

В качестве мощной нагрузки при замерах резервной емкости мы использовали лампы накаливания. Наглядное изображение тока в 500 А. Именно такие токи крутят стартеры при загустевшем на морозе моторном масле.

Однако главное испытание было впереди: каждую батарею мы нагружали «стартерным» током в 500 А, фиксируя время, в течение которого напряжение снизится до 9,5 В. Чутье подсказывало, что далеко не все с этим справятся — так оно и вышло!

Планку задали тяжелые батареи Kainar и Tyumen, показавшие соответственно 170 и 150 секунд. Третий результат (117 секунд) показал Dominator. По массе он тоже третий в компании.

Такие клеммы очень удобны для одновременного подключения к батареям мощной нагрузки и измерительных приборов. Во что может превратиться клемма штатного провода при чрезмерном нагреве вследствие плохого контакта.

Остальные батареи не дотянули до двух минут. Самая легкая из них — Ecostart — подержалась всего 30 с, но и это не худший результат. Антирекорд показала батарея Стандарт, которая испустила дух на первой же секунде! Вполне ожидаемо: если «тигру в зоопарке недокладывают мяса», то бедняга помирает.

Подробные результаты испытаний — на следующей странице.