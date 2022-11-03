Как водители убивают АКБ в холода

При правильном уходе аккумулятор живет 4–6 лет. А при неправильном — сдается первой же зимой.

Отчего одни батареи выходят из строя раньше других? Бывают и объективные причины: скрытые дефекты или жульничество производителей, экономящих свинец для производства. Но чаще всего их губит сам владелец.

Согласно ГОСТ Р53165–2020 средний срок службы обычной АКБ должен быть не менее 24 месяцев — только и всего. На практике же при хорошем уходе и спокойной жизни многие батареи служат вдвое-втрое дольше.

А что особенно вредно для АКБ?

1. Парковка со «светом»

К сожалению, не у всех даже относительно современных автомобилей фары автоматически гаснут или переключатся на габариты при выключении зажигания. С этой проблемы хорошо знакомы владельцы некоторых моделей Лада, Suzuki и многих других марок.

Типичная ситуация: припарковал машину, не выключив освещение. К вечеру батарея глубоко разряжается. Два-три подобных приключения — и АКБ может не ожить вследствие сульфатации пластин.

2. Езда при пониженном напряжении

Причины могут быть разными:

неисправный генератор

проскальзывающий ремень

грязные контакты и др.

В итоге — та же сульфатация: на электродах оседает сульфат свинца.

3. Такси вместо своей машины

На морозе не завелся, «посадил» батарею и уехал на такси, надолго бросив машину в таком состоянии. Знакомая ситуация?

Разряженную батарею на холоде может просто разорвать на куски из-за замерзания электролита.

4. Перегруз

Перегружать батарею непомерными токами можно через инвертор, если подключить, например, болгарку или микроволновку. Аналогичный исход — если ездить с постоянным перезарядом из-за неисправности электрооборудования.

Результат — кипит электролит, оголяются пластины, выкрашивается активная масса, падает емкость.

5. Частые пуски мотора

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Порой достаточно постоянно ездить по городским пробкам с частыми пусками мотора. При этом АКБ не успевает нормально подзаряжаться.

Все эти причины преждевременного выхода из строя АКБ наши эксперты превратили в испытания для 10 недорогих аккумуляторов.

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Материал подготовлен по мотивам статьи Михаила Колодочкина и Алексея Ревина «Дешевые АКБ: рискнем?», опубликованной в №11 журнала «За рулем».

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Фото: Depositphotos и «За рулем»