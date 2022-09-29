Эксперт «За рулем» рассказал, как безболезненно пережить осень и подготовиться к самому трудному для водителей и автомобилей времени года — зиме.

1. Следите за температурой

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Если клапан термостата системы охлаждения двигателя зависает в открытом положении или закрывается неплотно, летом может не заметить даже внимательный и опытный водитель. Тем более если в автомобиле нет указателя температуры.

В холодное время двигатель будет недогреваться — хуже станет греть «печка», вырастет расход топлива. Точно проконтролировать температуру в системе охлаждения можно, подсоединив к разъему OBD-II простенький сканер ELM 327 и скачав на смартфон соответствующее приложение для своего автомобиля. Этим диагностическим прибором также можно проверить работу других систем.

Указатели температуры на некоторых автомобилях выдают неточную информацию. Реальная температура может отличаться даже на 20 градусов.

2. Проверьте аккумулятор

Не призываю брать в руки ареометр и измерять плотность электролита. А вот проверить состояние клемм и напряжение на выводах при остановленном и запущенном двигателе с помощью простого тестера необходимо. Кстати, сканер ELM 327 тоже справится с этой задачей.

Рабочее напряжение на клеммах при неработающем моторе и выключенных потребителях должно быть в пределах 12,5–12,6 В. При запущенном двигателе — 13,6–14,3 В.

3. Осмотрите ходовую

В первую очередь проверьте состояние защитных пыльников на шаровых опорах, рулевых наконечниках или ШРУСе. Грязь и вода, попавшие через трещины и разрывы в резине, ускорят износ шарнира.

Наконечник и шаровую придется менять, а ШРУС иногда удается спасти. Узел нужно хорошо промыть, набить смазкой и установить новый пыльник.

Вывод простой — обязательно осмотрите все элементы ходовой части. Помните: вода дырочку найдет.

Один из самых «дорогих» пыльников — он защищает рулевой механизм от грязи и влаги. Если владелец вовремя не заметил, что он поврежден, узлу потребуется переборка или замена.

4. Защитите кузов

После частых поездок летом по скоростным магистралям передняя часть автомобиля (капот, крылья, кромка крыши) покрывается сколами. Их лучше заделать осенью — зимой соль и реагенты с дорог активизируют коррозию на незащищенном металле.

Также стоит разобраться со сколами на ветровом стекле. Их нужно заделать (или заменить стекло) до наступления морозов, поскольку зимой из-за интенсивного нагрева отопителем от них могут пойти трещины.

Важно очистить полости под ветровым стеклом и за передними подкрылками автомобиля. Отложения прелых листьев и семян, дорожная грязь будут задерживать влагу, что вызовет интенсивную коррозию деталей кузова

Объемы скопившейся за передними подкрылками грязи поражают. Иногда оттуда можно извлечь несколько килограммов земли.

5. Улучшите обзор

Осенью самые темные ночи. И часто бывают туманы. А значит обязательно уделите внимание светотехнике. Противотуманки должны светить низко, формируя яркое световое пятно в 20–25 м от автомобиля. Проверьте также, правильно ли отрегулированы фары и исправны ли ручные и автоматические устройства для коррекции направления пучков света.

Стоит заменить дворники. В жару резиновая лента деформируется, и щетки начинают хуже чистить стекло, из-за чего на него приходится чаще брызгать омывающей жидкостью. Кстати, чтобы при первом минусе не остаться с замерзшим бачком омывателя, подливайте в него хотя бы разбавленную незамерзайку.

В коробе воздухопритока под ветровым стеклом скапливаются листья и грязь. Из-за них в сырую погоду потеют стекла. Ведь климатическая установка забирает воздух именно отсюда.

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Ветровое стекло загрязняется не только снаружи, но и изнутри. Со временем на нем образуется налет, мешающий обзору. Особенно, если в машине курят.

Следует промыть стекло изнутри, используя автомобильный или бытовой очиститель стекол. Очень эффективны жидкости с добавками нашатырного спирта: после их использования стекло будет кристально чистым.

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