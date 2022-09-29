1. Следите за температурой
Если клапан термостата системы охлаждения двигателя зависает в открытом положении или закрывается неплотно, летом может не заметить даже внимательный и опытный водитель. Тем более если в автомобиле нет указателя температуры.
В холодное время двигатель будет недогреваться — хуже станет греть «печка», вырастет расход топлива. Точно проконтролировать температуру в системе охлаждения можно, подсоединив к разъему OBD-II простенький сканер ELM 327 и скачав на смартфон соответствующее приложение для своего автомобиля. Этим диагностическим прибором также можно проверить работу других систем.
2. Проверьте аккумулятор
Не призываю брать в руки ареометр и измерять плотность электролита. А вот проверить состояние клемм и напряжение на выводах при остановленном и запущенном двигателе с помощью простого тестера необходимо. Кстати, сканер ELM 327 тоже справится с этой задачей.
3. Осмотрите ходовую
В первую очередь проверьте состояние защитных пыльников на шаровых опорах, рулевых наконечниках или ШРУСе. Грязь и вода, попавшие через трещины и разрывы в резине, ускорят износ шарнира.
Наконечник и шаровую придется менять, а ШРУС иногда удается спасти. Узел нужно хорошо промыть, набить смазкой и установить новый пыльник.
Вывод простой — обязательно осмотрите все элементы ходовой части. Помните: вода дырочку найдет.
4. Защитите кузов
После частых поездок летом по скоростным магистралям передняя часть автомобиля (капот, крылья, кромка крыши) покрывается сколами. Их лучше заделать осенью — зимой соль и реагенты с дорог активизируют коррозию на незащищенном металле.
Также стоит разобраться со сколами на ветровом стекле. Их нужно заделать (или заменить стекло) до наступления морозов, поскольку зимой из-за интенсивного нагрева отопителем от них могут пойти трещины.
Важно очистить полости под ветровым стеклом и за передними подкрылками автомобиля. Отложения прелых листьев и семян, дорожная грязь будут задерживать влагу, что вызовет интенсивную коррозию деталей кузова
5. Улучшите обзор
Осенью самые темные ночи. И часто бывают туманы. А значит обязательно уделите внимание светотехнике. Противотуманки должны светить низко, формируя яркое световое пятно в 20–25 м от автомобиля. Проверьте также, правильно ли отрегулированы фары и исправны ли ручные и автоматические устройства для коррекции направления пучков света.
Стоит заменить дворники. В жару резиновая лента деформируется, и щетки начинают хуже чистить стекло, из-за чего на него приходится чаще брызгать омывающей жидкостью. Кстати, чтобы при первом минусе не остаться с замерзшим бачком омывателя, подливайте в него хотя бы разбавленную незамерзайку.
Ветровое стекло загрязняется не только снаружи, но и изнутри. Со временем на нем образуется налет, мешающий обзору. Особенно, если в машине курят.
Следует промыть стекло изнутри, используя автомобильный или бытовой очиститель стекол. Очень эффективны жидкости с добавками нашатырного спирта: после их использования стекло будет кристально чистым.
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