Справедливое наказание: штрафы привяжут к мощности авто

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Смысл штрафа не только в пополнении казны. Это, в первую очередь, воспитательная мера. Но многие водители — особенно небедные — относятся к штрафам, как к расходам на бытовые нужды. Это можно и нужно исправить.

Автор проекта «20 идей по развитию России20 идей по развитию России» предлагает привязать штрафы к мощности и году выпуска автомобиля, на котором совершено нарушение ПДД.

В чем проблема?

Штрафы в свое время привязывали к минимальным и средним доходам и не индексировали. Для людей с высоким уровнем дохода они незначительны.

В 2021 году россияне получили 179,5 миллионов штрафов, 67% из них за превышение скоростного режима. Треть штрафов приходится на Москву и Московскую область — самый дорогой автопарк страны.

Всего же в стране зарегистрировано 60 миллионов автомобилей, на каждый в среднем выписывают по 3 штрафа в год. Но это так называемая «средняя температура по больнице». По статистике, 52,8% автомобилистов получают по 1–2 штрафа в год. А есть нарушители-рецидивисты, воспринимающие штрафную систему как прайс-лист нарушений, да еще и с необязательной оплатой.

Рейтинг нарушителей по маркам автомобилей

По данным департамента транспорта Москвы за три месяца в среднем одна Lamborghini собирает 10,7 штрафов, Rolls—Royce — 8,7 штрафов, Bentley и Ferrari по 4,9 и 4,7 штрафов соответственно. Далее в этом антирейтинге числятся Genesis (4,1), Porsche (3,4) и Mercedes—Benz (3,1).

Приходится признать, что есть такая зависимость: у владельцев дорогих и, как правило, чрезмерно мощных автомобилей штрафов (в среднем) больше.

А как в других странах?

В Финляндии штрафы выписываются в показателе, который рассчитывается по специальной формуле из суммы ежемесячного дохода нарушителя. Самый большой штраф в истории страны за нарушение ПДД выписали в 2004 году. Нарушитель заплатил 170 000 евро (более 10 млн. руб.). В 2001 году полицейские назначили штраф в 80 000 евро (примерно 4,8 млн. руб.). А в 2004 году еще один состоятельный нарушитель получил штраф в 30 000 евро (1,8 млн. руб.).

В Швейцарии работает аналогичная привязка штрафов к доходу. Там был назначен самый большой штраф в мире за нарушение скоростного режима в размере 290 000 долларов (более 17 млн. руб.). Водитель Ferrari Testarossa получил его за езду со скоростью 137 км/ч по дороге с ограничением 80 км/ч. В России же за такое превышение скорости он заплатил бы от 1 500 до 2 000 рублей.

Штрафы за нарушение ПДД в России?

Владельцы так называемых «бюджетных» автомобилей платят такие же штрафы, что и водители машин, стоящих дороже на порядок, а то и два. Марка автомобиля остается довольно четким индикатором уровня жизни.

Кроме того, дорогие автомобили, как правило, оснащают мощными двигателями, а эта информация общедоступна. Дмитрий Давыдов, автор проекта «20 идей по развитию России», также предлагает применять для мощных автомобилей повышающий коэффициент к штрафам, установленным КоАП РФ. Кроме мощности двигателя, необходимо учитывать и год выпуска автомобиля. Некоторые исключения важно учесть при разработке системы.

Как должно быть?

Автор идеи приводит таблицу с примерами марок и моделей автомобилей разных возрастов и повышающими коэффициентами.

По этой таблице, за одно и то же превышение скорости на 20–40 км/ч водитель нового Kia Sorento получит штраф 500x1.5 = 750 рублей, владелец пятилетнего Mercedes—Benz G500 — 500x4 = 2 000 рублей, а водитель автомобиля с мощностью двигателя 175 л.с. и меньше отделается только стандартным штрафом в 500 рублей. На водителя десятилетнего Porsche Cayenne повышающий коэффициент не распространяется.

Мнение эксперта

Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК «АВТОДОМ»:

«По статистике, владельцы дорогих автомобилей с более мощными двигателями нарушают правила дорожного движения чаще, чем остальные. Поэтому идея ввести дифференцированные штрафы с повышающим коэффициентом, в зависимости от доходов правонарушителей, мощности и года выпуска их автомобилей, вполне оправдана.

Действующие штрафы, например, в 500 рублей, собственники дорогих автомобилей не расценивают как наказание. Дифференцирование штрафов будет останавливать автомобилиста от нарушения правил дорожного движения, а значит, такая мера будет способствовать снижению количества ДТП».

К чему это приведет?

К дополнительному наполнению бюджета.

Изменится отношение к штрафам со стороны тех, кто может позволить себе ездить на дорогом или очень дорогом автомобиле.

Частота нарушений сократится, а значит, снизятся и риски создания аварийной ситуации. В целом это приведет к сокращению травматизма и смертности на дорогах.

Дмитрий Давыдов обратился с этой инициативой в Совет Федерации и получил ответ.

Официальный ответ

«Увеличение штрафов для состоятельных лиц (владельцев дорогих автомобилей) в административном законодательстве вызывает сомнение, поскольку нивелирует принцип дифференциации наказания в зависимости от степени общественной опасности, тяжести правонарушения и повторности совершаемого нарушителем деяния».

Заместитель руководителя аппарата Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству К.Н. Бобылева

Комментарий Дмитрия Давыдова

«Лишь усиливая применение индивидуального наказания, учитывающего материальное положение, можно сделать штраф эффективным и тем самым достичь лучших результатов в повышении дисциплины на дорогах.

Единственный контраргумент, который могут предъявить противники моего предложения — это то, что последствие от каждого конкретного случая нарушения ПДД одинаково вне зависимости от того, на каком автомобиле оно было совершено, а оплата при этом разная. Но такой аргумент абсолютно беспочвенный, поскольку не соответствует природе штрафа и его основным функциям».

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Так или иначе, идея важная и нужна, особенно в нынешнее время. И, конечно, без государственной поддержки ее невозможно реализовать.