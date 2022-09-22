Громкие ЧП из-за неисправности лифта: Как не пострадать самому?

Штраф как импульс для развития

Дмитрий Давыдов предлагает повысить штрафы за нарушение уже упомянутых «Правил организации безопасного использования и содержания лифтов». Сейчас штраф варьируется от 2 000 до 5 000 рублей — в интересную сумму оценивается служебная халатность, не находите? Дмитрий Давыдов убежден, что наказание за ошибки на рабочем месте должно быть как минимум привязано к уровню МРОТ.



И этому есть разумное объяснение: из-за повышения штрафа неквалифицированные сотрудники с маленькой зарплатой будут отказываться работать в этой сфере из-за наличия рисков лишиться дохода . Тогда подрядчики и владельцы лифтов будут вынуждены брать на работу только профессионалов с достойной зарплатой. Кстати, штрафники тоже будут полезны для общего дела — предполагается, что штрафы некомпетентных сотрудников пойдут на модернизацию лифтового парка по всей стране.



Другая важная мера — обязательная установка видеонаблюдения. Исходя из предложений Дмитрия Давыдова, видеонаблюдение должно появиться в новых лифтах через год после издания закона, а в остальных — тех, что не подлежат немедленной замене, — через три года. Так бороться с вандализмом станет проще, да и нарушения со стороны подрядчиков, обслуживающих лифт, будут зафиксированы. Кроме того, записи с камер лифтов — гарант нашей с вами безопасности. Преступники обычно не любят «попадать в кадр».





