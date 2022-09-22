Громкие ЧП из-за неисправности лифта: Как не пострадать самому?

Что не так с лифтами?
По данным статистики Совета Федерации, общий износ лифтового парка многоквартирных домов в России составляет 22,9%.
Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов убежден, что своевременное обслуживание и замена лифтов являются как минимум индикатором нашей с вами комфортной жизни. А как максимум — залогом существования, если речь идет о пожилых или о людях с ограниченными возможностями.
Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов убежден, что своевременное обслуживание и замена лифтов являются как минимум индикатором нашей с вами комфортной жизни. А как максимум — залогом существования, если речь идет о пожилых или о людях с ограниченными возможностями.
Подъем с риском для жизни
Наша подборка доказывает, что неисправные или старые лифты — не какая-то точечная проблема. Крупные ЧП происходят по всей стране. Только за последнее время произошло:
- Махачкала, Республика Дагестан, 8 апреля 2022 года. В торговом центре сорвался лифт. В кабине находились две женщины и ребенок. Женщины получили переломы, ребенка после осмотра врачей отпустили домой.
- Одинцово, Московская область, 7 февраля 2022 года. В поселке Новоивановское при падении грузового подъемника с третьего этажа в тюнинг-сервисе «Москва» пострадали двое рабочих. Пострадавшие были направлены в больницу Красногорска.
- Калининград, Калининградская область, 23 августа 2021 года. В Калининграде на ул. Аэропортной, 11 рухнул лифт, в котором находился грузчик. Мужчина отделался испугом. По словам очевидцев, сначала лифт поднялся на третий этаж, но дверь не открылась. Потом он опустился на второй и со второго упал вниз.
- Курчатов, Курская область, 21 ноября 2020 года. В многоквартирном доме по улице Садовая между вторым и первым этажами застрял лифт, в котором были две женщины и трое детей. Спасатели эвакуировали одну из женщин и детей, после чего кабина лифта начала движение, и остававшаяся в ней женщина получила травмы. Пострадавшую госпитализировали.
- Владивосток, Приморский край, 10 июля 2020 года. В административном здании по улице Снеговой с четвертого на первый этаж сорвался лифт с людьми. В кабине находились двое человек, которые получили травмы различной степени тяжести.
Мнение эксперта
Константин Крохин, председатель Жилищного союза Москвы, специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ
— Что будет, если старый лифт сорвется?
«Если на момент инцидента имеется действительное по времени техническое освидетельствование, что оборудование лифта прошло экспертизу в специализированной лаборатории, то формально претензии к эксплуатирующей или управляющей организации не будет. Однако если произойдет увечье, ущерб или кто-то лишится жизни, то в рамках уголовного дела органы следствия должны будут выяснить реальное состояние лифтов».
Почему лифты остаются без присмотра?
В настоящий момент за безопасность лифтов отвечают управляющие компании. Они обязаны заключить договор с лифтовыми организациями. В период службы лифта (как мы помним, он составляет 25 лет) специалисты должны проводить профилактические проверки и, при необходимости, осуществлять ремонт. По истечении 25 лет лифт можно использовать только после проведения сертификации. Но это все в теории.
На практике управляющие компании часто не заключают договор о техобслуживании лифтов из соображений экономии. Вместо этого делается фиктивный договор с «левой» организацией. Говорить о том, что в таких структурах нет специалистов должной категории, излишне — хорошо, если такая организация в принципе существует. Так что лифты в стране продолжают выходить из строя, создавая угрозу для людей.
На практике управляющие компании часто не заключают договор о техобслуживании лифтов из соображений экономии. Вместо этого делается фиктивный договор с «левой» организацией. Говорить о том, что в таких структурах нет специалистов должной категории, излишне — хорошо, если такая организация в принципе существует. Так что лифты в стране продолжают выходить из строя, создавая угрозу для людей.
И что, ничего нельзя сделать?
Позитивные подвижки есть. В России активно разрабатывают стратегии по модернизации лифтового парка и механизмы государственного контроля за их техническим состоянием. Совет Федерации рекомендовал в ближайшие два года выделять по 1,5 млрд руб. из бюджета на замену старых лифтов. Ожидается, что с марта 2023 года вступит в силу закон, утверждающий регламент государственных внеплановых проверок за техническим состоянием лифтов.
Мнение эксперта
Сергей Пахомов, руководитель рабочей группы по лифтам, председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ:
«В этой сфере ни в коем случае не должно быть законодательного вакуума, нельзя, чтобы в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства отсутствовал государственный контроль. Это может привести к росту доли фальсификата на рынке, снижению качества и безопасности жилых домов. Мы не можем подвергать риску жизнь и здоровье наших граждан»
Где за качество лифтов уже спрашивают строго?
Показательным в этом смысле является пример Сингапура. Состояние лифтового парка и его обслуживание здесь взято на государственный контроль. Надзорным органом является управление строительством и зданиями — аналог нашего Минстроя. Требования очень жесткие:
- каждый лифт должен быть зарегистрирован и получить индивидуальное разрешение на эксплуатацию, которое должно отображаться в кабине лифта;
- владелец должен заключить контракт с лицензированной компанией-подрядчиком, которая должна проводить регулярную проверку и техническое обслуживание лифтов в соответствии с законом. В многоэтажных зданиях лифт должен проходить сервис не реже, чем один раз в месяц;
- владелец обязан проводить ежедневную проверку состояния лифта и работы всех основных его функций, включая системы безопасности, по девяти критериям;
- владелец должен хранить всю документацию о проверках и обслуживании, а также незамедлительно оповещать регулятора по горячей линии о любых инцидентах, происшедших с лифтом, и о его внеплановой остановке;
- во всех новых лифтах должны устанавливаться камеры видеонаблюдения. Работая круглосуточно, они снимают кабину, дверь и индикатор этажей с архивом записей до 30 дней.
Круговая порука как эффективная мера
Несоблюдение таких правил грозит собственнику лифта серьезными штрафами. Максимальное наказание — 5 000 сингапурских долларов (почти 217 000 рублей). Штраф можно получить даже за отсутствие на видном месте в кабине лифта лицензии или за несвоевременное оповещение надзорного органа об инциденте с лифтом.
При этом регулятор разделяет ответственность за эксплуатацию лифтов с собственниками и подрядчиками. Ровно таким же штрафом в Сингапуре облагаются госслужащие за недобросовестное выполнение своих обязанностей в сфере контроля за безопасностью лифтов.
На сегодняшний день в Сингапуре для людей практически полностью исключен риск получить травму в лифте, а также сведены к минимуму случаи застревания и простоя.
При этом регулятор разделяет ответственность за эксплуатацию лифтов с собственниками и подрядчиками. Ровно таким же штрафом в Сингапуре облагаются госслужащие за недобросовестное выполнение своих обязанностей в сфере контроля за безопасностью лифтов.
На сегодняшний день в Сингапуре для людей практически полностью исключен риск получить травму в лифте, а также сведены к минимуму случаи застревания и простоя.
Что можно сделать у нас?
Автор проекта «20 идей по развитию России» предлагает почерпнуть лучшее из опыта других стран и адаптировать под наши реалии. Так, «Правила организации безопасного использования и содержания лифтов» следует дополнить новыми пунктами, усиливающими контроль за содержанием подъемников и определяющими степень наказания за допущенные нарушения.
В числе мер контроля — обязательная проверка функций лифта, напрямую влияющих на безопасность. Она должна проводиться с периодичностью 1, 3 и 7 дней в зависимости от степени их загруженности. Проверять лифты необходимо на предмет:
В числе мер контроля — обязательная проверка функций лифта, напрямую влияющих на безопасность. Она должна проводиться с периодичностью 1, 3 и 7 дней в зависимости от степени их загруженности. Проверять лифты необходимо на предмет:
Качества работы защитных механизмов против закрытия дверей при наличии препятствий от посторонних объектов;
- Остановки кабины на уровне +/- 10мм
- Корректности работы связи с диспетчером и звуковая сигнализация
- Плотности закрытия дверей на всех этажах;
- Плотности закрытия дверей кабины лифта между этажами
- Целостности замка люка в кабине лифта;
- Отображения предупреждения о максимальной нагрузке (количество человек и вес), а также отсутствия мусора и разлитых жидкостей.
Штраф как импульс для развития
Дмитрий Давыдов предлагает повысить штрафы за нарушение уже упомянутых «Правил организации безопасного использования и содержания лифтов». Сейчас штраф варьируется от 2 000 до 5 000 рублей — в интересную сумму оценивается служебная халатность, не находите? Дмитрий Давыдов убежден, что наказание за ошибки на рабочем месте должно быть как минимум привязано к уровню МРОТ.
И этому есть разумное объяснение: из-за повышения штрафа неквалифицированные сотрудники с маленькой зарплатой будут отказываться работать в этой сфере из-за наличия рисков лишиться дохода. Тогда подрядчики и владельцы лифтов будут вынуждены брать на работу только профессионалов с достойной зарплатой. Кстати, штрафники тоже будут полезны для общего дела — предполагается, что штрафы некомпетентных сотрудников пойдут на модернизацию лифтового парка по всей стране.
Другая важная мера — обязательная установка видеонаблюдения. Исходя из предложений Дмитрия Давыдова, видеонаблюдение должно появиться в новых лифтах через год после издания закона, а в остальных — тех, что не подлежат немедленной замене, — через три года. Так бороться с вандализмом станет проще, да и нарушения со стороны подрядчиков, обслуживающих лифт, будут зафиксированы. Кроме того, записи с камер лифтов — гарант нашей с вами безопасности. Преступники обычно не любят «попадать в кадр».
И этому есть разумное объяснение: из-за повышения штрафа неквалифицированные сотрудники с маленькой зарплатой будут отказываться работать в этой сфере из-за наличия рисков лишиться дохода. Тогда подрядчики и владельцы лифтов будут вынуждены брать на работу только профессионалов с достойной зарплатой. Кстати, штрафники тоже будут полезны для общего дела — предполагается, что штрафы некомпетентных сотрудников пойдут на модернизацию лифтового парка по всей стране.
Другая важная мера — обязательная установка видеонаблюдения. Исходя из предложений Дмитрия Давыдова, видеонаблюдение должно появиться в новых лифтах через год после издания закона, а в остальных — тех, что не подлежат немедленной замене, — через три года. Так бороться с вандализмом станет проще, да и нарушения со стороны подрядчиков, обслуживающих лифт, будут зафиксированы. Кроме того, записи с камер лифтов — гарант нашей с вами безопасности. Преступники обычно не любят «попадать в кадр».
Как отреагировали госорганы?
Свои предложения Дмитрий Давыдов направил в Совет Федерации, откуда они были переданы в Министерство строительства и ЖКХ. Там ответили, что затронутые в обращении вопросы относятся к компетенции Ростехнадзора.
Выдержка из ответа Ростехнадзора:
Выдержка из ответа Ростехнадзора:
«В настоящее время уполномоченный орган Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза „Безопасность лифтов“ и „О безопасности машин и оборудования“ в отношении соответствующего объекта на стадии его эксплуатации Правительством Российской Федерации не определен.
В сложившейся ситуации на первый план выходит обеспечение безопасности пассажиров, которая достигается, в том числе, государственным контролем (надзором) за использованием и содержанием опасных технических устройств зданий и сооружений и участниками рынка оказания услуг по их эксплуатации, при осуществлении которого выявляются нарушения обязательных требований, что является фактором, обеспечивающим предупреждение риска причинения вреда жизни и здоровью граждан.
В целях решения данной проблемы Ростехнадзором в Правительство Российской Федерации направлены предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации»
В сложившейся ситуации на первый план выходит обеспечение безопасности пассажиров, которая достигается, в том числе, государственным контролем (надзором) за использованием и содержанием опасных технических устройств зданий и сооружений и участниками рынка оказания услуг по их эксплуатации, при осуществлении которого выявляются нарушения обязательных требований, что является фактором, обеспечивающим предупреждение риска причинения вреда жизни и здоровью граждан.
В целях решения данной проблемы Ростехнадзором в Правительство Российской Федерации направлены предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации»
Комментарий Дмитрия Давыдова:
«Благодарю Совет Федерации, Минстрой и Ростехнадзор за рассмотрение моего обращения относительно повышения уровня безопасности и комфорта при эксплуатации лифтов.
Исходя из ответа Ростехнадзора, на сегодняшний день вопрос государственного регулирования сферы обращения с лифтами остается открытым. Деятельность по проведению проверок соответствия правилам безопасности остановлена. Уполномоченный орган по обеспечению государственного контроля не определен. Но на рассмотрение Правительства уже внесен законопроект, актуализирующий порядок безопасного использования и содержания лифтов и определяющий полномочия в назначении регулятора.
Согласно открытым источникам, принятие данного закона планируется не раньше марта 2023 года. Это означает, что еще достаточно времени, чтобы внести те дополнения в законопроект, которые помогут создать благоприятную и безопасную среду на долгие годы»
Исходя из ответа Ростехнадзора, на сегодняшний день вопрос государственного регулирования сферы обращения с лифтами остается открытым. Деятельность по проведению проверок соответствия правилам безопасности остановлена. Уполномоченный орган по обеспечению государственного контроля не определен. Но на рассмотрение Правительства уже внесен законопроект, актуализирующий порядок безопасного использования и содержания лифтов и определяющий полномочия в назначении регулятора.
Согласно открытым источникам, принятие данного закона планируется не раньше марта 2023 года. Это означает, что еще достаточно времени, чтобы внести те дополнения в законопроект, которые помогут создать благоприятную и безопасную среду на долгие годы»
Без поддержки от государства идею такого масштаба не реализовать. А результат не заставит себя долго ждать — безопасная и комфортная среда очень быстро станет для нас частью привычной жизни.
Громкие ЧП из-за неисправности лифта: Как не пострадать самому?