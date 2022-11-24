Когда (точно!) пора менять масло: 3 верных признака

Масло в двигателе нужно менять не по инструкции, а когда оно перестанет эффективно работать.

Многие производители автомобилей в инструкции по эксплуатации указывают, что моторное масло необходимо обновлять через 15 тысяч км пробега или раз в год. При этом в Европе зачастую межсервисный интервал увеличивают до 20–25 тысяч км.

Но редко кто из производителей сокращает километраж между заменами. Ведь в этом случае вырастет стоимость владения автомобилем — он окажется дороже в эксплуатации, чем другие модели-одноклассники. Этот факт может отпугнуть потенциальных покупателей.

Однако никто не запрещает владельцу менять масло чаще. Ведь оно обычно успевает «состариться» до того момента, когда наступает рекомендованный срок замены.

Вот когда это нужно делать.

1. Считаем моточасы

Материалы по теме Заливаем отечественное масло в иномарку — 2 предостережения

Многочисленные исследования независимых лабораторий показывают, что современные моторные масла сохраняют свойства в течение 250 — 350 часов работы двигателя (моточасов). Диапазон дан для масел разного качества. Нижний показатель — для недорогих на минеральной или гидрокрекинговой основе, верхний — для синтетических.

Как определить, сколько проработал двигатель? У многих автомобилей этот параметр может отображать бортовой компьютер.

Если такой функции нет, можно приобрести счетчик моточасов и установить его на автомобиль. По сути это электронный таймер, который считает, сколько было включено зажигание.

Отработанные моточасы вычисляют, умножив среднюю скорость машины на допустимое время работы масла. Скажем, 30 км/ч на 250 часов — получаем 7,5 тысячи км. Именно при таком пробеге (вдвое меньше рекомендованного автопроизводителем) рабочие свойства масла начинают ухудшаться. Оно хуже защищает двигатель от износа — пора менять!

Такой счетчик моточасов установлен на редакционном Ларгусе. Он помогает точно определять, когда пора менять масло в двигателе.

2. Учитываем условия эксплуатации

Напомню, какие условия считаются трудными и требуют более частой замены масла в двигателе.

Регулярные поездки на малые расстояния

Длительная работа двигателя в режиме холостого хода

Эксплуатация на запыленных, неровных дорогах

Эксплуатация автомобиля в местности, где для обработки дорог используются реагенты, вызывающие коррозию

Эксплуатация автомобиля в условиях сильной запыленности

Эксплуатация автомобиля в зонах с напряженным трафиком движения

Эксплуатация автомобиля в горах

Буксировка прицепа или автомобилей

Использование автомобиля в качестве патрульной машины, такси, с иными коммерческими целями

Эксплуатация при скорости движения свыше 170 км/ч

Движение с частыми остановками

Эксплуатация в очень холодную погоду

Это перечень из заводской инструкции. Жаль, что эту страницу обычно пролистывают. Ведь в таких режимах ездят многие автомобили.

В трудных условиях масло в двигателе рекомендовано менять на 7,5 тысячах пробега или раз в полгода.

Я поддерживаю сокращение пробега, но не временного интервала замены масла. Если пробеги невелики, то масло можно менять не каждые 6 месяцев, а раз в год.

3. Контролируем расход и цвет

Материалы по теме Как проверить качество масла — хитрый способ

Для такой оценки работоспособности масла нужно регулярно проверять его уровень. Хотя бы раз в 1–1,5 тысячи км пробега.

Если уровень на протяжении нескольких тысяч километров почти не менялся, а потом начал резко падать — масло пора менять. Внезапно увеличившийся расход свидетельствует о том, что либо условия работы двигателя слишком тяжелые, либо масло недостаточно качественное.

При некоторых неисправностях в масло попадают антифриз или топливо. В этом случае уровень масла растет.

При попадании антифриза появляется белая или светло-желтая эмульсия на щупе и крышке маслозаливной горловины. Бензин и дизтопливо вызывают разжижение масла, появляется характерный запах.

Эксплуатировать мотор на таком коктейле нельзя. Масло безусловно нужно заменить. Но только после устранения неисправности.

Следите за маслом

Как видите, определить состояние масла и пора ли его менять, можно без дорогих экспертиз и сложного оборудования. И эти простые и дешевые способы проверки помогут избежать серьезных проблем и больших расходов на ремонт.

Подробные фото- и видеоинструкции по самостоятельному ремонту и обслуживанию самых популярных моделей, в том числе операций по замене масла в двигателе и масляного фильтра, мы собрали тут.

«За рулем» можно читать и ВКонтакте.

Фото: depositphotos и «За рулем»