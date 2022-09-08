Чем наши масла хуже? Почему у них отсутствует одобрения автопроизводителей? По какому параметру они недотягивают? Эксперты дали подробные ответы.

Аргументы «против»

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Их достаточно на специализированных форумах и в отзывах на сайтах автовладельцев. Например: «...российское масло может стать (если уже не стало!) убийцей для многих современных моторов легковушек, бегающих по нашим дорогам». Утверждают, что все дело в присадках, которых у нас нет.

Или: «...наши масла делают непонятно из чего». Для подтверждения приводят фото убитых газелевских моторов, в которые заливали какое-то фирменное отечественное масло. И, наконец, еще один аргумент: «...в древние моторы можно заливать любую бурду, а вот для современных годятся только импортные масла».

Смысл претензий можно выразить короче: отечественное масло плохое по определению, потому что его «не из чего делать». Обвинений по части конкретных параметров ни у кого нет.

Из чего сделаны наши масла?

Для производства нужно так называемое базовое масло, а также пакет присадок: и то, и другое — импортное. Однако базовые масла 1, 2, 3 и 3+ частично производят и в России, хотя основной поток идет из-за границы. А вот группы 4 и 5 действительно завозят только из-за рубежа.

Присадки могут применяться как импортные (для самых современных масел), так и отечественные. Каналы поставок наши фирмы не разглашают: по моим сведениям, тут возможна самая разная логистика. Например, из Дубая, потом через бывшие республики СССР. Схемы работают, хотя путь не самый близкий.

Сегодня многие документы, подтверждающие наличие одобрений у российских масел, начали как бы случайно исчезать из открытого доступа. Естественно, это никак не отражается на качестве продукции. Но порождает спекуляции на эту тему.

Имеют ли отечественные масла одобрения автопроизводителей? Еще вчера имели. К примеру, многие масла Лукойл имели одобрения Mercedes-Benz, BMW, VW, Renault, Ford, Volvo, GM, Cummins, MAN и прочих. Масла Синтек одобрены фирмами Mercedes-Benz, Volvo и Cummins. Однако сегодня в рамках санкций многие начали отзывать свои одобрения.

Вред для современных моторов

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В турбомоторах с высоким давлением в конце такта сжатия порой возникают крайне нежелательные явления. Без видимых причин резко возрастает температура и давление в цилиндрах — разрушаются поршни и стенки цилиндров.

Это явление называется LSPI (Low-speed pre-ignition) или SPI (stochastic pre-ignition). Речь идет о нежелательном раннем зажигании, которое проявляется на турбомоторах с непосредственным впрыском топлива. У таких моторов развивается максимально возможное давление; при этом времени на испарение бензина меньше, чем у двигателей с распределенным впрыском. При использовании «обычных» масел риск возникновения LSPI очень высок. Поэтому специально для борьбы с этим эффектом появилась новая спецификация масел — сначала промежуточная API SN PLUS, а затем основная — API SP.

Есть ли такие масла у нас? Да. Но, к сожалению, в основном они поставляются на сервисы — в рознице их найти нелегко. И это действительно неприятно.

Спецификация — API SP Спецификация — API SN PLUS

Компании Лукойл и Sintec Lubricants подтвердили, что их современные масла можно заливать в моторы иномарок. На сайтах фирм подобного уровня есть так называемые «подборщики масел»: вводите данные по своему автомобилю и получаете ответ. Примеры можно посмотреть вот здесь.

Не всё импортное масло качественное

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К такому выводу мы приходили при проведении масляных экспертиз. В материале «Убийца в бочке» мы рассказали о явном нарушении технологии производителями масла Castrol, которое было подмечено нашими читателями и подтвердилось в ходе экспертизы. Масло расслаивалось в канистре. В двигателе оно превратится в гудрон и приговорит мотор к списанию.

Второй пример — из материала «Великий масляный путь». Продукт, купленный как Shell Helix Plus, показал угар на порядок выше обычного: из мотора сливалась сильно потемневшая загустевшая жидкость. Пришлось даже повторить цикл испытаний, однако картина не изменилась. Так обычно ведет себя плохая и дешевая «минералка»!

Мы осторожно предположили, что это подделка. Компания Shell затребовала остатки масла на экспертизу, увезла их в Германию и… ничего не ответила. Похоже, что это была не подделка, а сбой в технологии производства.

Среди отечественных масел явного брака мы не видели ни разу. И подделывают чаще всего именитые импортные масла — по этому критерию наши гораздо безопаснее для потребителя.

Чем наши масла хуже импортных?

Несколько лет назад мы специально сравнивали две «синтетики», взяв для испытаний образцы класса 5W-40 уровня SN по классификации API. Тогда бренды мы не афишировали. Сегодня можем открыть карты: за наших выступал Лукойл, за иностранцев — Shell. Разница в стоимости на момент испытаний была двойной.

Задача — продержаться условные 15 000 км на стендах в одинаковых условиях. Причем если «долгоиграющий» Shell должен был пройти всю дистанцию, то наше масло заменяли свежим на середине — через 7500 условных километров.

Импортное масло отработало без замечаний, хотя параметры под конец и «просели». Две смены наше масло также выдержало. Причем по экономичности такой режим оказался лучше «импортного». Уровень высокотемпературных отложений в обоих случаях был практически одинаковым. Что касается низкотемпературных отложений на поверхностях клапанного механизма и масляного поддона, Shell отработал чуть лучше: в нем использовано более качественное базовое масло.

Отсюда вывод: при использовании импортного продукта пользы для двигателя было бы больше — только если сократить интервалы замены. Но тогда и затраты на масло окажутся выше. Особенно при нынешних разнице в ценах между отечественными и импортными продуктами.

Подводим итоги

При использовании отечественных масел могут возникнуть две проблемы:

Трудно приобрести современный продукт класса качества SP.

Наше масло (скорее всего) не будет долгоиграющим, а потому желательно менять его почаще.