Содержать автомобиль стало накладно. Поэтому владельцы пытаются скорректировать эту статью расходов. Главное — чтобы излишняя бережливость не вышла боком.

Топливо

Материалы по теме Сделайте это при переобувке — сэкономите несколько тысяч рублей

На нем можно сэкономить много. Причем и вариантов существует несколько, хотя некоторые из них вызывают у нас сильную неприязнь.

Первый вариант — сократить число ненужных поездок. Лично знаю человека, который ездит в магазин, находящийся в паре сотен метров от его дома. На вопрос «Зачем?» он пожимает плечами: «А для чего тогда машина?»

Второй вариант — выбор оптимального маршрута и времени поездки. Сошлюсь на собственный опыт: для прогулок выходного дня выезжаю из Москвы в субботу в 6 утра, а то и раньше.

И стараюсь никогда не планировать обратный путь на воскресный вечер. Даже не в дачный сезон пробки в город все равно собираются. А они не только портят хорошее настроение, но и съедают дополнительные литры бензина.

Третий вариант — самый действенный. Изменить стиль езды. К примеру, в поездке по платной трассе M-11 между Москвой и Питером можно сократить расход топлива почти в полтора раза. Рецепт прост: не выкручивать мотор наизнанку, разгоняясь до 150 км/ч, и избегать излишних резких разгонов и торможений.

Стоимость километра пробега в среднем составляет сегодня 4–5 рублей — и это только за топливо. Изменив привычный стиль езды, можно сэкономить 10–30%.

Альтернативное питание

А вот чего категорически не стоит делать, так это переходить на низкооктановый бензин для постоянного использования. Любой производитель указывает основной бензин и резервный — последний следует употреблять только в крайних случаях. Постоянная езда на нем может вызвать детонацию. И как следствие — дорогой ремонт двигателя.

Материалы по теме Чтобы стекла не потели: 6 практичных советов

Избегайте визитов на подозрительно дешевые заправки. Вероятность нарваться там на некачественное топливо намного выше, чем на брендовых.

Переходить на газ имеет смысл, если ездите много. Синее топливо действительно почти вдвое дешевле бензина. Только не забывайте учесть затраты на покупку и установку ГБО, на оформление в ГИБДД и дополнительное обслуживание.

Впрочем, можете сами прикинуть — удастся ли вам на этом сэкономить (актуальный и подробный расчет тут). Кроме того, могут возникнуть сложности с последующей продажей машины. К установленному на обычной легковушке ГБО покупатели относятся насторожено. И обычно покупают только с хорошими скидками и после тщательной диагностики.

Обслуживание

Обслуживаться у официалов сегодня многим не по карману — есть смысл искать сервисы с более скромными расценками.

Материалы по теме Как сэкономить на обслуживании и ремонте автомобиля

От услуг официалов по финансовым соображениям отказываются многие, особенно после истечения гарантии. Мне недавний визит на плановое ТО обошелся в полсотни с лишним тысяч рублей. Хотя, по сути, дело обошлось заменой моторного масла и фильтров по кругу.

Стоимость нормочаса составляла 6500 рублей. У неофициалов указанные работы обходятся дешевле — в среднем в два раза. И это не гаражные мастера, а специалисты по конкретной марке и с соответствующим ремонтным и диагностическим оборудованием.

Еще больше сэкономите, если сами займетесь покупкой расходников — минус еще 20–30%. И при возможности вместо оригинальных комплектующих подберете качественные заменители.

Некоторые операции вполне можно выполнить и самому. Если, конечно, есть место, желание и минимальный навык слесарных работ.

Моторное масло

Материалы по теме 8 каверзных вопросов по замене масла — и ответы эксперта

Экономить на моторном масле надо разумно и осторожно. Ни более редкая замена, ни использование неизвестного продукта здесь категорически не подходят.

Однако, как и в случае с остальными расходниками, фирменным жидкостям можно подыскать замену. И причем по характеристикам она будет не хуже — недавно проведенная «За рулем» масляная экспертиза это подтверждает.

Например, на последнем ТО официальный дилер предложил на замену отечественный 0W-20 Lukoil Genezis Spec VL. Это масло разработано с учетом специфических требований производителя автомобиля. А стоит существенно дешевле ранее используемых Shell и Сastrol аналогичного уровня качества.

Кстати, многие автосервисы перешли на отечественные продукты, подстегнув их изготовителей к производству масел с качеством уровня SP.

Охлаждающая жидкость

Материалы по теме Как продлить жизнь кроссоверу — 7 секретов, о которых молчат автопроизводители

Автомобиль будет ездить даже с откровенно древним антифризом, который не меняли годами. Однако такая экономия имеет смысл только в тех случаях, когда вы собираетесь продать машину, переложив все заботы и расходы на нового хозяина.

Если срок замены жидкости подошел и вы планируете ездить дальше — обязательно потратьтесь на новый антифриз. В старом растет кислотность состава, ухудшается антикоррозионная защита.

Последствия очевидны: перегрев, окисление металла, выход из строя термостата и насоса, возникновение кавитации, которая приводит к разрушению деталей двигателя.

Эмоции в сторону

Материалы по теме Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков

Если видите в машине не просто средство передвижения, а любимую игрушку — сэкономить вряд ли удастся.

Но большинство все-таки ездит на машине не ради эмоций, а потому что «иначе не получается». Автомобиль необходим каждый день — отвезти ребенка в детский сад и в школу, себя на работу и по магазинам, семью на дачу и на отдых.

Отказаться от машины нельзя. А поэтому большинство пытается сократить траты. Как видите, даже в нынешней ситуации это вполне реально.

В нашем интернет-магазине снижены цены на техническую литературу и руководства по ремонту издательства «За рулем».

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм



