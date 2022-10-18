Назван верный способ сэкономить 30% (и более) на топливе

Ездить на газе опять стало выгодно. Мы подсчитали реальную экономию для нескольких автомобилей — результаты впечатляют!

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Возьмем автомобили разных классов, чтобы определить, где выгода будет (и будет ли вообще) заметнее.

За легковушки пусть отвечает популярный Lada Largus. Тем более, что тольяттинцы до недавних пор предлагали битопливную модификацию CNG. На другом полюсе — огромный и прожорливый Nissan Patrol. А между ними прекрасно укладывается среднеразмерный кроссовер Mitsubishi Outlander c 2,4-литровым мотором.

Средний расход топлива Ларгуса — 9 л/100 км, Outlander потребляет на пару литров больше, а Patrol — аж 20 л/100 км! Неудивительно, что это внедорожник — один из самых популярных кандидатов на установку ГБО: чуть ли не половина подержанных Патрулей ездит на газе. К слову, новые машины на газ почти не переводят — мало кому хочется слетать с заводской гарантии.

В 2021-м цена на пропан-бутан достигла рекордных значений, приблизившись к 40 рублям за литр. Сегодня в большинстве регионов литр газа стоит дешевле 20 рублей.

Примечательная тенденция последнего времени: метан стал стоить дороже пропан-бутана (на сегодняшний день 21,5 рубля/м3 против 20 рублей за литр). Вкупе с тем, что установка метанового ГБО в среднем обходится в два раза дороже (около 70 000 рублей), а также слабой разветвленностью заправочной сети (шесть сотен на всю Россию) интерес автомобилистов к использованию природного газа упал почти до нуля.

В специализированных центрах подтверждают: сейчас автомобилисты интересуются только ГБО для сжиженного газа. К слову, на недостаток оборудования, включая импортное, пока жалоб нет. Запасов на обозримую перспективу достаточно.

Калькуляция

Lada Largus

По нашему опыту, Largus расходует бензина в среднем 9 л/100 км. При цене 53 рубля за литр получается, что на один километр затраты на бензин составляют 4,77 рублей. При среднегодовом пробеге 15 000 км они достигнут 71 550 рублей. При 50 000 км будет уже 238 500 рублей.

А если проехать это расстояние на ГБО? Тупо перемножить пробег на стоимость литра пропан-бутана будет неверно, потому как расход на газе на 15–25 процентов выше, чем на бензине. Если посчитать по средней оценке, стоимость одного километра пробега составит 2,16 руб. На 15 000 км затраты на топливо составят 32 400 рублей, на 50 000 км — 108 000 рублей.

Казалось бы, выгода существенна: установка ГБО окупится за год. Но не забывайте о комплекте документов, необходимых для регистрации ГБО в ГИБДД, — около 7000 рублей.

Плюс, для обслуживания газобаллонного оборудования необходимо приезжать на ТО раз в 10 000 км. Стоит оно недорого (в среднем 2000 рублей), но лишний визит на сервис требует лишней траты времени, а если, скажем, машина работает в такси — неизбежны потери денег на простое.

И еще пара нюансов. При переходе на газ двигатель теряет в мощности до 10 процентов. Largus и так не особо быстр, а на пропан-бутане его динамика совсем скисает. Плюс газовый баллон занимает немало места в багажнике — для небольшого автомобиля это может быть критичным.

Mitsubishi Outlander

Средний расход бензина — 12 л/100 км. Таким образом, затраты на один километр составляют 6,36 руб., на 15 000 км — 95 400, на 50 000 км — 318 000 рублей.

На газе с учетом наших коэффициентов пройденный километр будет стоить 2,88 рубля, 15 000 — 43 200 рублей, а 50 000 — 144 000 рублей. В этом случае выгода становится более очевидной. Установка ГБО окупается меньше ем за год. Есть о чем задуматься!

Nissan Patrol

Для этого большого внедорожника расход 20 л/100 км — норма. Соответственно, километр пробега обойдется уже в 10,6 руб. Среднегодовые 15 000 км вытянут из вашего кошелька 159 000 рублей, а 50 000 км — 530 000 рублей.

Волей-неволей задумаешься об использовании ГБО. В этом случае один километр будет стоить 4,8 рубля, 15 000 км — 72 000, 50 000 км — 240 000 рублей. Как видите, выгода при переходе на газ для большого внедорожника существенная. И ее не омрачает даже более высокая цена (как и для других машин с моторами V8) комплекта ГБО: 70–90 тысяч рублей.

Тем более, для могучего мотора незаметна потеря десятка-другого «лошадок» после перехода на газ: разницы в динамике вы не почувствуете.

Стоимость газобаллонного оборудования вместе с установкой колеблется от 30 тысяч до 100 тысяч рублей в зависимости от фирмы-производителя ГБО и модели автомобиля, на которую оно будет устанавливаться.

Подведем итоги

С учетом текущих цен перевод автомобилей на газ вновь становится выгодным. Причем чем прожорливее ваша машина и чем больше вы на ней ездите, тем очевидней становится выигрыш от использования ГБО. В случае с большим внедорожником или минивэном я бы так и поступил.

Расходы на заправки бензином и газом* при пробеге 50 тысяч км, руб.

Бензин Пропан-бутан Экономия Лада Ларгус 238 500 156 000 82 500 Mitsubishi Outlander 318 000 192 000 126 000 Nissan Patrol 530 000 333 000 197 000

*- включена стоимость установки ГБО, оформления документов и «газовых» ТО

А вот на компактный кроссовер или легковушку ставить бы ГБО не стал. И дело не столько в экономике, сколько в мощностных потерях и нежелании жертвовать багажником. Ведь в небольшой машине баллон займет солидную часть отсека, а это и неудобно, и непрактично.

Хотя каждый решает с оглядкой на свою ситуацию. Надо только взять и посчитать, что выгодно именно вам. Тем более, что большую часть работы мы уже сделали.

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Фото:»За рулем» и depositphotos