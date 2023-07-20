Залил масло без допуска – загубил мотор?

Эксперт объяснил, как в сегодняшней ситуации правильно выбрать масло и не попасть на дорогостоящий ремонт агрегата.

У кого есть допуск?

Оригинальных масел и продуктов именитых иностранных брендов, имеющих одобрение автопроизводителей, в продаже становится все меньше. И цены на них запредельные и продолжают расти. Самое правильное решение – заливать российское.

Но с отечественными маслами ситуация сложная. Например, многие лукойловские масла еще вчера имели одобрения компаний Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Renault, Ford, Volvo, GM, Cummins, MAN и т.д. Масла SINTEC Lubricants из Обнинска разрешали заливать в моторы компании Mercedes-Benz, Volvo и Cummins.

Однако многие автопроизводители начали отзывать свои одобрения. Не по причине падения качества российских масел, а из-за санкций. И у автолюбителей появились сомнения: можно ли лить масло без допуска в двигатель?

От политики – к технике

А что произойдет с мотором, если в него залить масло, не имеющее одобрения производителя автомобиля? Ответ очевиден: ничего страшного не случится. Если, конечно, правильно подобрать аналог. То есть не применять масла нерекомендуемой вязкости и более низкой эксплуатационной категории.

Главные цифры и символы – вот эти. А наличие одобрения желательно, но необязательно.

К маслам с одобрением доверия больше, но все же это не решающий критерий выбора.

Комментарий специалиста

Олег Акимов, менеджер по продажам запчастей компании БИГЦЕНТР:

Масло без допуска – заливайте, но правильное

– Если масло является аналогом рекомендованного автопроизводителем масла или соответствует универсальным требованиям по ACEA, API, ILSAC, то ничего не случится. Иногда бренды не получают официальное одобрение производителя автомобиля, чтобы сэкономить и удешевить свой продукт.

Если же масло не соответствуют тем спецификациям, которые обозначил производитель автомобиля (например, рекомендовано масло ACEA C3, а в мотор заливают ACEA А3), в краткосрочной перспективе ничего страшного не произойдет. Но при длительном использовании могут выйти из строя некоторые компоненты двигателя: нейтрализаторы, сажевые фильтры, клапаны рециркуляции.

Ложка дегтя в бочке масла

Если с маслами прежних эксплуатационных категорий (SL, SM и т.п.) никаких проблем действительно не будет, то с элитными маслами SP они все же могут возникнуть.

Ведь отечественных масел такого уровня выпускается очень мало – в них до сих пор не было большой потребности. Да и возможности их выпускать у нас тоже ограничены: не все компоненты производятся в России в достаточном количестве.

Представители отечественных ВИНК (вертикально интегрированных нефтяных компаний) заявляют, что проблем при заправке двигателей их маслом не будет. Правда, в кулуарных беседах часто намекают, что интервал замены все-таки лучше сократить.

Комментарий специалиста

Денис Загарин, руководитель Центра испытаний НАМИ:

Присадки – в дефиците

– Руководство по эксплуатации рекомендует использовать оригинальные жидкости. Но, как правило, в этом же документе приводятся универсальные характеристики допустимых к применению жидкостей. Однако высокотехнологичные присадки даже у наших крупных производителей масел – зарубежные. Поэтому ряд продуктов в настоящее время незаменим и потребует определенного цикла разработки и адаптации.

Будем ездить!

Вывод понятен: заливать масло без одобрений и рекомендаций можно. Сегодня в России представлены более тысячи брендов смазочных материалов. Лидеры по общему объему поставок – российские Роснефть, Лукойл, Газпромнефть.

Вырос импорт из Турции, Кореи и стран Юго-Восточной Азии.

Частные европейские марки, такие как Aimol, Addinol, Ravenol, Mannol, хоть и немного, но также увеличили объемы поставок.

А откровенный вред мотору при грамотном выборе масла может причинить только подделка «под фирму».