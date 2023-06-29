В России не хватает моторных масел

На дефицит присадок для их производства пожаловались Михаилу Мишустину.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин обратил внимание правительства на ситуацию, которая сложилась на рынке моторных масел на фоне снижения поставок автомобильных товаров из-за рубежа. В письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина он отметил, что образовался дефицит качественных моторных масел – в стране нет нужных присадок для их производства.

Ранее до 60% (а по ряду сложных добавок – до 90%) присадок обеспечивалось импортом. Альтернативные поставщики пока не могут восполнить в полном объеме потребность в присадках, подчеркнули в НАС.

Для решения проблемы предлагается освободить от налога на прибыль российские нефтеперерабатывающие заводы, которые смогут обеспечить производство необходимой продукции на замену импортной. Также НАС считает важным введение субсидий на поддержку нефтехимии в России.

В то же время ряд экспертов не считают ситуацию критической. По их мнению, автомобилисты «привыкли к импортной продукции и неохотно переходят на отечественный продукт».

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Источник: Известия

Фото: Depositphotos