Водителям рассказали о вреде картонки перед решеткой радиатора

Эксперт Егармин: Закрытие радиатора картонкой приведет к поломке мотора

Установка картонки перед радиатором охлаждения может навредить двигателю. Из-за ограничения потока воздуха мотор может перегреться, рассказал директор по сервису и запчастям «Авилон Легенда» Андрей Егармин.

Перегрев приведет к повреждению, деформации головки блока цилиндров и прочим серьезным поломкам, а затем и к отказу в гарантийном обслуживании, пояснил эксперт.

Специалисты ГК «АвтоСпецЦентр» рассказали, что картон поможет частично перекрыть поступление холодного воздуха, поэтому мотор быстрее прогреется в мороз. Так, среднее время прогрева уменьшится на 3-5 минут, количество холодных пусков зимой снизится, что повысит ресурс и эффективность работы мотора.

При этом специалисты уточнили, что такой способ эффективен лишь при исправности термостата. В противном случае температурный баланс удержать не получится, что приведет к нарушениям в работе радиатора, мотора или коробки передач.

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Источник: Российская газета