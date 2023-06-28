Появился незаменимый гаджет для любителей загородного отдыха

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Дача. Достаю из коробки NAVITEL NS150. Жена, взглянув на бегу, спрашивает: «Приемник в ретростиле купил?». Нет, намного интереснее. Давай читать и считать, что эта штука умеет.

Компания NAVITEL, широко известная своими навигаторами и видеорегистраторами, не перестает радовать нас и другими гаджетами. Мы уже видели автономные компрессоры и пылесосы, при внешней компактности способные на серьезную работу.

Но, оказывается, у этой марки есть еще и целая линейка зарядных устройств – от больших NS1000, NS500 и NS300 до портативных PWR20 и PWR10. Рассмотрим компактную, но мощную и многофункциональную модель зарядной станции – NS150. Пригодится везде.

Модно, винтажно

Действительно, в этом приборе есть сходство с приемниками в стиле «ретро»: серый корпус со скругленными гранями, тоненький хромированный поясок, и особенно – кожаный ремешок на круглых кнопках. Весит NS1500 тоже не по-современному солидно: почти 1,5 кг при ширине 157 мм, высоте 125 мм и толщине 76 мм. В общем, коробочка небольшая, но увесистая. Сразу вспоминается «берешь в руки, понимаешь – вещь».

А начинка у NS1500 современнее некуда: цилиндрическая литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 60 000 мАч.

То, что это не винтажный, а современный прибор, выдает глянцевая панель с USB-портами и цифровой индикацией заряда. И, конечно, логотип NAVITEL: его узнаешь даже на бегу.

Возможности NS 150

По сути, это компактный, но емкий аккумулятор, который обеспечит электрическое питание везде, где нет стационарной электрической сети, или когда неудобно или просто не хочется тянуть провода. В отличие от разнообразных «пауэрбанков» этот гаджет способен быстро заряжать не только мобильные устройства, но и обеспечивать электропитанием достаточно серьезные приборы.

Быстро зарядить в «полевых» условиях парочку смартфонов – для NS150 самая легкая работа.

К NS150 можно подключить:

Мобильный телефон или планшет (даже два одновременно)

Зарядное устройство фотоаппарата или видеокамеры

Игровое устройство

Зарядное устройство квадрокоптера

Смарт-часы, наушники

Фонарик или лампочку для освещения палатки

Автомобильный компрессор

А также:

Автомобильный холодильник

Вентилятор

Ноутбук

Проектор

Осветительный прибор для фотосессии

Представьте себе, как можно удивить друзей, устроив для них киносеанс в поле, под открытым небом! Производитель предупреждает, что NS150 может питать проектор до 50 В до 4 часов кряду! При полном заряде, разумеется.

Или другая картина. У вас срочная работа, а ноутбук оказывается разряженным. Или быстро «садится». Катастрофа? Нет, если есть NS1500. Устройство может работать в диапазоне температур от 0 до 45°С. С ним можно отработать целый день в полном отрыве от цивилизации. Сейчас многие об этом мечтают.

В комплект входит инвертор с 220-вольтовой розеткой на передней панели, к которому можно подключить даже видеопроектор.

А машину заведет?

Машина стояла без движения несколько месяцев. Аккумулятор «сел». Не в ноль, на лампочки хватает, но стартер уже не крутит. Интересно, оживит ли его NS1500? Беру из коробки пусковые провода, подключаю к специальному разъему прибора (EC5) и клеммам аккумулятора, соблюдая полярность. Пара минут ожидания – ключ на старт. Автомобиль заводится как ни в чем не бывало. И это при том, что уровень заряда NS150, судя по индикации на панели, меньше 80%. Производитель указывает, что при заряде ниже 50% двигатель может не запуститься. Логично! Но и то удивительно, что небольшая коробочка оживляет машину.

Емкость батареи NS1500 – 222 Вт·ч, номинальная мощность – 150 Вт. «Батарейка» небольшая, но способная спасти в экстренном случае, как мы убедились.

Как заряжать?

Заряжается NS1500 через входной порт USB-C. На полную зарядку требуется 7 часов. Чтобы уменьшить время подзарядки, можно использовать зарядные устройства мощностью больше 45 Вт. Естественно, прибор можно заряжать и от сети автомобиля.

Если вы долго не пользуетесь устройством (хоть это и трудно представить), аккумулятор нужно заряжать хоть раз в три месяца.

Как пользоваться?

NAVITEL NS1500 включается одной кнопкой и всегда готов к работе. Места при своих размерах почти не занимает, но дает возможность надолго оторваться от электрической розетки. Для людей, которые не привыкли сидеть на месте, это отличная находка.

Комплект NAVITEL NS150, помимо самого устройства, включает инвертор, «крокодилы» и два USB-кабеля.

Что в комплекте?

Портативная станция питания NAVITEL NS150

Зарядный кабель USB-C/USB-A

Зарядный кабель USB-C/USB-C

Инвертор 12В-220В/150Вт

Пусковые провода для автомобиля

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