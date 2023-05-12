7 причин купить этот классный гаджет для автомобилистов

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Может ли компрессор быть стильным? А помещаться в кармане? Да и да, если это NAVITEL AIR 15 AL – компрессор нового поколения.

Это устройство приятно удивляет и даже влюбляет себя – ведь оно радикально отличается от всех других компрессоров. Обычные ножные громоздки и не очень надежны. Электрические – тоже, да еще и требуют возни с проводами. Вы знаете, что это: провода путаются, дубеют на морозе, их длины не хватает, еще нужно следить за полярностью при подключении к аккумулятору. Или думать, как прокинуть провод через салон при включении в гнездо прикуривателя. А еще у них, как правило, сильно «врет» манометр.

NAVITEL AIR 15 AL лишен этих недостатков.

1. Небольшие габариты

Это коробочка шириной 109 мм, высотой 85 мм, толщиной 36 мм. Корпус алюминиевый, так что весит гаджет всего 465 г. Может ли такой малыш справиться с серьезной работой? Да, его производительность – до 15 литров в минуту. Так что он способен не только подкачать, но и накачать колесо легкового автомобиля. И тем более – мотоцикла и велосипеда. Мяч, даже баскетбольный, накачает играючи. Само собой, справится и с игрушкой для плавания (кругом, матрасом и т.д.) В комплект входят 4 насадки-переходника.

Максимальное давление, развиваемое прибором, – 8,25 бар или 120 psi. При желании его можно подключить к краскопульту или пенообразователю. Можно даже отрегулировать давление в системе отопления загородного дома. Для него найдется и другая работа. Так что этот гаджет будет полезен не только на дороге, но и на даче или пикнике. На самом деле универсальный девайс.

2. Беспроводной

Это устройство беспроводное. Встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 2000 мАп позволяет NAVITEL AIR 15 AL работать до получаса без подключения к розетке. При риске перегрева прибор отключится на 10 минут, так что все четыре колеса автомобиля подряд «с нуля» вы накачать за один раз не сможете, особенно если это колеса диаметром 16 и более дюймов. Но два колеса за раз этот малыш накачать способен – проверено.

Время полной зарядки компрессора – меньше 4 часов. Зарядить его можно как от розетки, так и через переходник от бортовой сети автомобиля.

Этот компрессор способен работать при температуре от -10°С до +50°С.

3. Стильный

Настолько стильный, что можно разыграть друзей, показав им этот гаджет и спросив, что это. Вряд ли кто-нибудь с первой попытки догадается, что это компрессор. Лицевая сторона NAVITEL AIR 15 AL из глянцевого черного пластика с тонкой металлической окантовкой. В верхнем углу – кнопки управления в одном блоке и монохромная цифровая панель. Пожалуй, только она позволяет догадаться, что это компрессор: на ней изображены транспортные средства и единицы давления. Дисплей яркий и легко читается и при ярком солнце, и в сумерках.

В дизайне устройства прослеживается фирменный стиль NAVITEL – строгий, лаконичный, но вместе с тем изящный.

4. Яркий фонарик

Для удобства и безопасности этот компрессор оборудован светодиодным фонарем с тремя режимами работы. Светодиод очень яркий, виден издалека – это поможет обозначить автомобиль в темное время суток при вынужденной остановке.

Фонарь расположен над разъемом воздушного шланга. И его главная функция – подсвечивать накачиваемое колесо, если вам приходится регулировать давление в темноте. Очень удобно.

У встроенного фонаря предусмотрены режимы: постоянный свет, импульсный (мигающий) свет и аварийный сигнал SOS (быстрое мигание).

5. Автоотключение

В центре блока кнопок – включение/выключение. Слева – кнопка фонаря (переключение режимов, как и включение-выключение – все на этой кнопке). Справа – кнопка настройки. Давление регулируется «плюсом» и «минусом». Все просто. И очень здорово, что для каждого режима (автомобиль, мотоцикл, велосипед, мяч) уже предустановлено давление. Так что достаточно просто включить нужный режим. Но если вы относитесь к этому параметру более внимательно, давление стоит отрегулировать.

Чтобы изменить единицы измерения давления, нужно нажать и не отпускать кнопку настройки в течение нескольких секунд. Установите нужное вам давление. Тогда за компрессором можно не следить. Он сам выключится, когда давление в шине достигнет установленного уровня. Конструкторы NAVITEL AIR 15 AL также учли неизбежную потерю давления при отсоединении шланга, поэтому гаджет всегда накачивает воздух с небольшим запасом (около 0,05 бар).

Разумеется, этим прибором можно и просто проверять давление: присоединить шланг и нажать кнопку включения. Дисплей покажет, нужно ли подкачивать шину или нет. Показания достаточно точные.

6. Рекомендации

На тыльной стороне NAVITEL AIR 15 AL кроме характеристик прибора есть любопытная табличка с референсными значениями давления для разных типов транспорта и предметов. Так, для автомобилей рекомендуется давление 2,3 – 2,5 бар, для SUV – 2,8-3,0 бар, для мотоциклов – 2,2 – 2,3 бар, для электровелосипедов – 2,1-2,2 бар, для мячей – 0,6-0,8 бар, для надувных лодок – 3,5-4,0 бар, для горных велосипедов – 6,0 – 7,0 бар. Конечно, это только общая информация. Какое давление должно быть в шинах именно вашего автомобиля, указывает автопроизводитель в руководстве по эксплуатации и на табличках на машине (в дверных проемах, на обратной стороне лючка бензобака).

В комплектацию входят:

компрессор NAVITEL AIR 15 AL

кабель USB-C

воздушный шланг

адаптер сопла (4 шт.)

мягкий (флисовый) чехол для хранения

руководство пользователя

гарантийный талон

Компрессор поставляется с чехлом для хранения, 26-сантиметровым воздушным шлангом, проводом для зарядки (разъем Type C) и четырьмя адаптерами для разных видов транспорта и предметов.

Кстати, гарантийный срок службы товаров NAVITEL составляет 12 месяцев от даты продажи.

7. Цена

Во сколько бы вы оценили такой гаджет? 5-7 тысяч?

Розничная цена NAVITEL AIR 15 AL – 4490 рублей (или дешевле со скидкой на известных интернет-площадках). Привлекательно!

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