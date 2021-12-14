Как выбрать видеорегистратор и не пожалеть об этом

Видеорегистратор — нужнейший гаджет, это беспристрастный свидетель всех дорожных происшествий. А на наших дорогах ох как неспокойно, тем более зимой. Неудивительно, что регистраторы есть во многих автомобилях. Но какие? Попроще, подешевле, с низким разрешением, с каким аккумулятором?
Батареи, которыми комплектуют дешевые видеорегистраторы, быстро стареют и теряют емкость — до того, что мгновенно выключаются, как только теряют питание от бортовой сети. В аварийной ситуации такой регистратор уже не помощник. Кроме того, такие батареи со временем вздуваются, ломая аппарат.
А есть устройства, лишенные этих недостатков? Разумеется. Например, новинки от российской марки NAVITEL.
Доступный R450 NV
NAVITEL R450 NV — компактный регистратор с невысокой стоимостью (рекомендованная цена производителя — 4490 руб.). Несмотря на скромный ценник, устройство обеспечивает отличное качество видеозаписи: разрешение 1920х1080 пикселей и частота кадров — 30 к/сек. Таких параметров видео окажется достаточно в большинстве дорожных ситуаций. В том числе и ночью.
Кроме того, одной из «фишек» R450 NV является наличие суперконденсатора. Что это такое?
Суперконденсаторы мгновенно заряжаются и легко выдерживают полный разряд, стойко переносят физические повреждения и перепады температур, что актуально, к примеру, в условиях резко континентального климатического пояса, когда днем может быть +15°С, а ночью —15°С. А еще они практически не подвержены деградации (старению).
Именно суперконденсатор позволяет корректно завершить видеозапись при внезапном отключении питания. И тот факт, что им оснащен видеорегистратор из бюджетной линейки, дорогого стоит.
NAVITEL R450 NV также оснащен линзой из стекла с углом обзора 130°. Сенсор GC2053 (Night Vision) отлично работает даже в условиях плохой освещенности. Full HD видео (1920×1080, 30 кадров в секунду) записывается в циклическом режиме на microSD-карту объемом до 128 Гб. Это отлично сбалансированные характеристики, которых будет достаточно в большинстве дорожных ситуаций.
Встроенный датчик удара (G-сенсор) защищает от перезаписи видео, сделанное в нештатных ситуациях. В случае резкого маневра или удара по автомобилю система сохраняет видеофрагмент события в защищенную от перезаписи папку на карте памяти. Благодаря возможности настройки чувствительности сенсора устройство позволит адаптировать датчик под ваш стиль вождения (а также дороги, плохие или хорошие).
Двухканальный RS2 DUO
NAVITEL RS2 DUO Этот видеорегистратор интересен тем, что на корпусе размером с самую знаменитую экшн-камеру расположены два объектива с качественной стеклянной оптикой. Один направлен на дорогу, другой — в салон. Причем «внутренний» объектив снабжен инфракрасными светодиодами, включающимися при недостаточной освещенности, что позволяет получать качественное видео даже при съемке в полной темноте. Водителю и пассажирам они не мешают: человеческий глаз инфракрасное излучение не видит.
Устройство автоматически регулирует все основные характеристики съемки, корректируя экспозицию там, где это необходимо, что позволяет получить четкое, детализированное и яркое изображение, на котором легко можно будет рассмотреть дорожные знаки, лица прохожих, разметку, автомобильные номера.
Дополнительная камера, направленная в салон, — еще одна нужная функция, которая пригодится для использования на коммерческом транспорте (такси, при пассажирских перевозках). Впрочем, она может пригодиться и обычному водителю в случае встречи с мошенниками.
Обе камеры снимают в Full HD (1920х1080, 30 кадров в секунду). Угол «зрения» фронтальной камеры — 136°, «салонной» — 143°. Сенсоры Sony Starvis (Night Vision). Есть автозапуск, датчики удара и функция web-камеры. Также аппарат интересен магнитным креплением и прямым подключением питания к держателю. А еще зарядное устройство этого регистратора дополнительно оснащено USB—разъемом, благодаря чему его можно использовать для зарядки других гаджетов, например телефона.
Гибридный XR2600 PRO
Качественный, солидный аппарат. Такой не стыдно поставить и в премиальный автомобиль.
Гибридный видеорегистратор NAVITEL XR2600 PRO нового поколения появился в продаже только что, в декабре 2021 года. В нем совмещен и полноценно реализован функционал сразу трех отдельных устройств: видеорегистратора, сигнатурного радар-детектора и GPS—информера.
XR2600 PRO снимает в отличном качестве (1920х1080, 30 кадров в секунду) как в солнечную погоду, так и в условиях недостаточной видимости, и даже ночью за счет стеклянных линз с углом обзора 150° и идущего в комплекте с регистратором поляризационного фильтра, который отсекает блики и отражения при ярком свете. Матрица Sony IMX307 обеспечивает качество записи, достойное фильмов (например, о путешествиях).
Регистратор оснащен GPS—антенной, автозапуском, детектором движения, цифровым спидометром, G—сенсором, Wi—Fi. Также в нем есть возможность подключения камеры заднего вида, хотя в комплект поставки она не входит.
XR2600 PRO — флагманское устройство в линейке NAVITEL, поэтому содержит сразу три незаменимых для современного водителя функции.
- Сигнатурный радар-детектор — хранит в памяти «почерки» всех существующих в стране радаров скорости и предупреждает о них водителя. А еще «отфильтровывает» сигналы от других электронных устройств, которых особенно много в мегаполисе. Эфир «засоряют» даже шлагбаумы, которые есть в каждом дворе.
- GPS—информер предупреждает о приближении к стационарным камерам ГИБДД за 450 метров. Информация берется из электронной базы данных (ее нужно регулярно обновлять). Зачем нужен GPS—информер, если есть радар-детектор? Дело в том, что многие комплексы фиксации нарушений не содержат радара и невидимы для радар-детектора. Например, камеры контроля полосы движения или камеры, определяющие среднюю скорость движения на участке.
- Встроенный модуль Wi-Fi + мобильное приложение NAVITEL DVR Cеnter. Оно позволяет обновлять ПО регистратора, просматривать видео с регистратора в режиме реального времени, делиться видеозаписью в соцсетях или отправлять по почте, но главное — сохранять файлы на свой смартфон или планшет. Простой пример: допустим, произошло ДТП и у инспектора ГИБДД, прибывшего на место, есть сомнения по части виновности участников. Показывать ему запись происшествия на экране видеорегистратора — плохая идея. Важные детали могут ускользнуть от его внимания на маленьком дисплее. Но XR2600 PRO позволяет в считаные секунды перекинуть видеофайл на ваш смартфон через Wi—Fi и воспроизвести видео на достаточно крупном экране с хорошим разрешением. А заодно нажать паузу и отмасштабировать стоп-кадр.
Как выбрать хороший видеорегистратор?
Если бюджет ограничен, то в первую очередь нужно смотреть на качество съемки. Разрешения 1920х1080 пикселей с частотой 30 кадров в секунду будет вполне достаточно. И обратите внимание на наличие суперконденсатора в устройстве. Если занимаетесь пассажирским извозом, то вам подойдет видеорегистратор с тыловой камерой, направленной в салон. Ну а если бюджет позволяет, идеальным выбором будет комбоустройство: видеорегистратор, совмещенный с сигнатурным радар-детектором и GPS-информером. Такой гаджет будет хорошим помощником и в повседневных поездках по городу, и в дальних путешествиях.
Навигация бонусом
При покупке любого из этих аппаратов NAVITEL дает в подарок ваучер для программы Навител Навигатор для устройств на ОС Android, включающий в себя годовую подписку на карты стран Европы, Беларуси, Казахстана, России и Украины.
А для просмотра и редактирования видео- и фотофайлов c видеорегистратора на компьютерах на базе ОС Windows производитель предлагает использовать программу NAVITEL DVR Player.
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Накануне Нового года приходится поломать голову, выбирая подарки. Они же — подарки — должны быть не только приятными, но и полезными. Теперь я знаю, что будет в начале списка. А ведь подарки можно дарить не только другим, но и себе — хотя бы изредка.