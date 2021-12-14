Как выбрать видеорегистратор и не пожалеть об этом

на правах рекламы

Вы знали, что при внезапном отключении питания (в ДТП, например) видеофайл может завершиться некорректно и его невозможно будет воспроизвести? Но есть видеорегистраторы, лишенные этого недостатка. И других тоже.

Видеорегистратор — нужнейший гаджет, это беспристрастный свидетель всех дорожных происшествий. А на наших дорогах ох как неспокойно, тем более зимой. Неудивительно, что регистраторы есть во многих автомобилях. Но какие? Попроще, подешевле, с низким разрешением, с каким аккумулятором?

Батареи, которыми комплектуют дешевые видеорегистраторы, быстро стареют и теряют емкость — до того, что мгновенно выключаются, как только теряют питание от бортовой сети. В аварийной ситуации такой регистратор уже не помощник. Кроме того, такие батареи со временем вздуваются, ломая аппарат.

А есть устройства, лишенные этих недостатков? Разумеется. Например, новинки от российской марки NAVITEL.

Доступный R 450 NV

NAVITEL R450 NV — компактный регистратор с невысокой стоимостью (рекомендованная цена производителя — 4490 руб.). Несмотря на скромный ценник, устройство обеспечивает отличное качество видеозаписи: разрешение 1920х1080 пикселей и частота кадров — 30 к/сек. Таких параметров видео окажется достаточно в большинстве дорожных ситуаций. В том числе и ночью.

Кроме того, одной из «фишек» R450 NV является наличие суперконденсатора. Что это такое?

Суперконденсаторы мгновенно заряжаются и легко выдерживают полный разряд, стойко переносят физические повреждения и перепады температур, что актуально, к примеру, в условиях резко континентального климатического пояса, когда днем может быть +15°С, а ночью —15°С. А еще они практически не подвержены деградации (старению).

Именно суперконденсатор позволяет корректно завершить видеозапись при внезапном отключении питания. И тот факт, что им оснащен видеорегистратор из бюджетной линейки, дорогого стоит.

NAVITEL R450 NV также оснащен линзой из стекла с углом обзора 130°. Сенсор GC2053 (Night Vision) отлично работает даже в условиях плохой освещенности. Full HD видео (1920×1080, 30 кадров в секунду) записывается в циклическом режиме на microSD-карту объемом до 128 Гб. Это отлично сбалансированные характеристики, которых будет достаточно в большинстве дорожных ситуаций.

Встроенный датчик удара (G-сенсор) защищает от перезаписи видео, сделанное в нештатных ситуациях. В случае резкого маневра или удара по автомобилю система сохраняет видеофрагмент события в защищенную от перезаписи папку на карте памяти. Благодаря возможности настройки чувствительности сенсора устройство позволит адаптировать датчик под ваш стиль вождения (а также дороги, плохие или хорошие).

Двухканальный RS 2 DUO

NAVITEL RS2 DUO Этот видеорегистратор интересен тем, что на корпусе размером с самую знаменитую экшн-камеру расположены два объектива с качественной стеклянной оптикой. Один направлен на дорогу, другой — в салон. Причем «внутренний» объектив снабжен инфракрасными светодиодами, включающимися при недостаточной освещенности, что позволяет получать качественное видео даже при съемке в полной темноте. Водителю и пассажирам они не мешают: человеческий глаз инфракрасное излучение не видит.

Устройство автоматически регулирует все основные характеристики съемки, корректируя экспозицию там, где это необходимо, что позволяет получить четкое, детализированное и яркое изображение, на котором легко можно будет рассмотреть дорожные знаки, лица прохожих, разметку, автомобильные номера.

Дополнительная камера, направленная в салон, — еще одна нужная функция, которая пригодится для использования на коммерческом транспорте (такси, при пассажирских перевозках). Впрочем, она может пригодиться и обычному водителю в случае встречи с мошенниками.

Обе камеры снимают в Full HD (1920х1080, 30 кадров в секунду). Угол «зрения» фронтальной камеры — 136°, «салонной» — 143°. Сенсоры Sony Starvis (Night Vision). Есть автозапуск, датчики удара и функция web-камеры. Также аппарат интересен магнитным креплением и прямым подключением питания к держателю. А еще зарядное устройство этого регистратора дополнительно оснащено USB—разъемом, благодаря чему его можно использовать для зарядки других гаджетов, например телефона.

Гибридный XR 2600 PRO

Качественный, солидный аппарат. Такой не стыдно поставить и в премиальный автомобиль.

Гибридный видеорегистратор NAVITEL XR2600 PRO нового поколения появился в продаже только что, в декабре 2021 года. В нем совмещен и полноценно реализован функционал сразу трех отдельных устройств: видеорегистратора, сигнатурного радар-детектора и GPS—информера.

XR2600 PRO снимает в отличном качестве (1920х1080, 30 кадров в секунду) как в солнечную погоду, так и в условиях недостаточной видимости, и даже ночью за счет стеклянных линз с углом обзора 150° и идущего в комплекте с регистратором поляризационного фильтра, который отсекает блики и отражения при ярком свете. Матрица Sony IMX307 обеспечивает качество записи, достойное фильмов (например, о путешествиях).

Регистратор оснащен GPS—антенной, автозапуском, детектором движения, цифровым спидометром, G—сенсором, Wi—Fi. Также в нем есть возможность подключения камеры заднего вида, хотя в комплект поставки она не входит.

XR2600 PRO — флагманское устройство в линейке NAVITEL, поэтому содержит сразу три незаменимых для современного водителя функции.

Сигнатурный радар-детектор — хранит в памяти «почерки» всех существующих в стране радаров скорости и предупреждает о них водителя. А еще «отфильтровывает» сигналы от других электронных устройств, которых особенно много в мегаполисе. Эфир «засоряют» даже шлагбаумы, которые есть в каждом дворе.

хранит в памяти «почерки» всех существующих в стране радаров скорости и предупреждает о них водителя. А еще «отфильтровывает» сигналы от других электронных устройств, которых особенно много в мегаполисе. Эфир «засоряют» даже шлагбаумы, которые есть в каждом дворе. GPS —информер предупреждает о приближении к стационарным камерам ГИБДД за 450 метров. Информация берется из электронной базы данных (ее нужно регулярно обновлять). Зачем нужен GPS —информер, если есть радар-детектор? Дело в том, что многие комплексы фиксации нарушений не содержат радара и невидимы для радар-детектора. Например, камеры контроля полосы движения или камеры, определяющие среднюю скорость движения на участке.

предупреждает о приближении к стационарным камерам ГИБДД за 450 метров. Информация берется из электронной базы данных (ее нужно регулярно обновлять). Зачем нужен —информер, если есть радар-детектор? Дело в том, что многие комплексы фиксации нарушений не содержат радара и невидимы для радар-детектора. Например, камеры контроля полосы движения или камеры, определяющие среднюю скорость движения на участке. Встроенный модуль Wi-Fi + мобильное приложение NAVITEL DVR Cеnter. Оно позволяет обновлять ПО регистратора, просматривать видео с регистратора в режиме реального времени, делиться видеозаписью в соцсетях или отправлять по почте, но главное — сохранять файлы на свой смартфон или планшет. Простой пример: допустим, произошло ДТП и у инспектора ГИБДД, прибывшего на место, есть сомнения по части виновности участников. Показывать ему запись происшествия на экране видеорегистратора — плохая идея. Важные детали могут ускользнуть от его внимания на маленьком дисплее. Но XR 2600 PRO позволяет в считаные секунды перекинуть видеофайл на ваш смартфон через Wi — Fi и воспроизвести видео на достаточно крупном экране с хорошим разрешением. А заодно нажать паузу и отмасштабировать стоп-кадр.

Как выбрать хороший видеорегистратор?

Если бюджет ограничен, то в первую очередь нужно смотреть на качество съемки. Разрешения 1920х1080 пикселей с частотой 30 кадров в секунду будет вполне достаточно. И обратите внимание на наличие суперконденсатора в устройстве. Если занимаетесь пассажирским извозом, то вам подойдет видеорегистратор с тыловой камерой, направленной в салон. Ну а если бюджет позволяет, идеальным выбором будет комбоустройство: видеорегистратор, совмещенный с сигнатурным радар-детектором и GPS-информером. Такой гаджет будет хорошим помощником и в повседневных поездках по городу, и в дальних путешествиях.

Навигация бонусом

При покупке любого из этих аппаратов NAVITEL дает в подарок ваучер для программы Навител Навигатор для устройств на ОС Android, включающий в себя годовую подписку на карты стран Европы, Беларуси, Казахстана, России и Украины.

А для просмотра и редактирования видео- и фотофайлов c видеорегистратора на компьютерах на базе ОС Windows производитель предлагает использовать программу NAVITEL DVR Player.

***

Накануне Нового года приходится поломать голову, выбирая подарки. Они же — подарки — должны быть не только приятными, но и полезными. Теперь я знаю, что будет в начале списка. А ведь подарки можно дарить не только другим, но и себе — хотя бы изредка.