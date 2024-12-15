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Уличный дрифт в России станет наказуем: готовится инициатива

Депутат Царева предложила запретить нелегальный уличный дрифт в России

Депутат Вологодской областной Думы Любовь Царева предложила законодательно запретить уличный дрифт, внеся понятие «дрифтинг» в ПДД и приравняв его к «опасным видам вождения». Эта инициатива, получила широкую огласку благодаря Telegram-каналу Mash.

Кадры дрифта на «Газели», появившиеся в комментариях к посту главы региона в Telegram, стали наглядным примером того, как безответственные действия могут провоцировать общественное негодование.

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Именно это, по всей видимости, и стало толчком для предложения депутата Царевой. Запрет, если его примут, судя по заявлениям, коснется исключительно общественных мест, оставляя возможность для контролируемых соревнований и тренировок на специально оборудованных площадках.

Источник: Mash

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 67
15.12.2024 
Фото:Unsplash
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