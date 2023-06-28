Шикарный кроссовер за 2 млн рублей: что с ним не так?

Среднеразмерный GMC Terrain с полным приводом, мощным турбомотором, классическим автоматом, в дорогой комплектации, собран в Мексике. Пробег — всего 60 тысяч км.

Автомобили GMC – это обычно что-то огромное. Например, внедорожник Yukon или пикап Sierra. Но в гамме «Генеральных моторов» есть модель скромнее: среднеразмерный GMC Terrain, который с некоторых пор стали привозить из Северной Америки.

Полноприводный трехлетний Terrain с пробегом 60 тысяч км, мощным турбомотором (252 л. с.), классическим автоматом и в дорогой комплектации Denali обойдется под ключ в два с небольшим миллиона.

Блеск и фальшь

Версию Denali отличает щедрая отделка хромом, но сколько эта красота протянет? Уже после первой зимы на покрытии есть много поверхностных пятен. Очевидно, лет через пять все эти рассчитанные на теплый климат «цацки» окончательно растеряют товарный вид. А вот краска и оптика вполне держатся.

Медиасистема в комплектации Denali богата на функции. По структуре она будет знакома владельцам Chevrolet или последних Опелей. Материалы средненькие – обод руля уже изрядно ­отполировался.

Интерьер монументален и создает впечатление огромного ­автомобиля.

Салон тоже типично американский – повсюду кожа, хромированные вставки и имитация дерева. Дерево смотрится убедительно, а вот кожа – «одноразовая». На водительском сиденье уже есть заметные складки, которые того и гляди превратятся в трещины. А кожа на руле сильно отполирована – на европейских машинах подобный износ случается лишь к 200 тысячам км.

У GMC нет «кочерги» или традиционного селектора. На центральной консоли – набор кнопок. Трансмиссия управляется шайбой.

Если вы знакомы с продукцией GM, в том числе со свежими Опелями, то в салоне многое будет знакомым – медиасистема, расположение всех клавиш… Разве что кнопочное управление автоматической коробкой не совсем тривиально.

Частенько у машин без адаптации к России беда со всякими обогревами. Но у GMC весь джентльменский набор – к двухзонному климат-контролю добавили обогрев руля, всех сидений и даже вентиляцию передних.

На втором ряду просторно, а центральный тоннель не сильно мешает.

Можно включить только обогрев спинки, а можно всё вместе. Кожа водительского сиденья еще не потрескалась, но уже близка к этому.

Неналоговый

Двухлитровый турбомотор выдает 252 л. с. Лишние две лошадиные силы подкинули свинью в виде ежегодных 38 тысяч рублей транспортного налога (если говорить о тарифах Москвы).

Какое-то время мотор с кодом LTG присутствовал на нашем рынке официально – им оснащался обновленный Opel Insignia первого поколения. Так что расходники найти не проблема, а если чего-то нет в наличии, ожидание не будет занимать месяцы.

Одно из немногих слабых мест – цепь ГРМ, которая порой изнашивается к 100 тысячам км. Ну и стандартные для «непосредственных» моторов нагар на клапанах и чувствительность к качеству топлива. При детонации алюминиевые поршни почти сразу лопаются.

Наддувный двухлитровый Ecotec третьего поколения знаком по некоторым моделям, официально продавшимся в России – среди них Cadillac XT4, например. Одно из слабых мест – низкий ресурс цепи ГРМ.

Но будучи в полном здравии двигатель тащит отменно. Под педалью на любой скорости ощущается солидный запас. И расход умеренный – в смешанном цикле GMC Terrain ест чуть больше 10 л/100 км.

В этом заслуга и 9‑ступенчатого автомата 9Т50, который знаком нам по Кадиллаку ХТ4. А его младшая версия 9Т45, что ставится вместе с полуторалитровым мотором, встречалась на последнем Chevrolet Trailblazer. Автомат спокойно преодолевает 300 тысяч км. Главное – не забывать каждые 60 тысяч км менять масло. Для полной замены нужно девять литров масла уровня Dextron VI – по 1500–2000 рублей за литр.

Хромированный декор тяжело переносит наши зимы.

Terrain построен на платформе Delta 2XX. Баланс шасси удачный – GMC монументален на шоссе и на извилистой дороге неожиданно приятен. Но если что-то потребуется менять, то под заказ – в наличии запчастей почти нет.

Всё, что было создано на этой платформе, к нам официально никогда не возили.

Продолжение – на следующей странице.