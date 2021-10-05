Новый Chevrolet Trailblazer: модный размер и крутой автомат

Трейлблейзер уже не тот, что прежде: теперь это компактный паркетник с трехцилиндровым мотором и 9-ступенчатой АКП.

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Вы ведь тоже не ожидали, что Trailblazer будет оснащен трехцилиндровым турбомотором? И это тот случай, когда небольшой размер вовсе не означает доступный ценник. Самая простая машина с передним приводом обойдется в два миллиона, а топовая (со всеми ведущими) легко перевалит за два с половиной.

Дефицит цилиндров

Куда пропала Грета Тунберг? За ум взялась и перестала школу прогуливать? Вот она порадовалась бы! Раньше у Chevrolet было много цилиндров и мало ступеней в автомате, а теперь всё наоборот. Три цилиндра. С турбонаддувом. 150 сил. Безо всякой альтернативы. С передним приводом сочетается вариатор VT40, а с полноприводной трансмиссией — гидромеханический джи­эмовский автомат 9T45, которому нарезали аж девять ступеней!

Единственный доступный двигатель — 1300‑кубовый L3T. В алюминиевом трехцилиндровом блоке — чугунные гильзы. Впускной ­коллектор интегрирован в головку блока. Поддон картера — композитный. У полноприводных «Трейлов» стоит девятиступенчатый автомат 9Т45 разработки GM. Среди конкурентов таким числом ступеней похвастать некому.

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Не могу сказать, что Trailblazer плохо ускоряется. Он уверенно выезжает из 11 секунд при разгоне до 100 км/ч. При обгонах по встречке не обливаешься холодным потом. Но ощущение, что не хватает крутящего момента и еще одного цилиндра, не покидает всю дорогу.

Зато автомат почти без задержек уходит вниз при ускорении и подолгу не зависает на низких передачах — хорошая коробка! На высшей ступени при 130 км/ч стрелка тахометра стоит на отметке в 2000. Должно быть экономично! Но в других режимах расход выше ожидаемого: средние 10 литров на сотню в смешанном цикле — ­многовато для столь небольшой машины.

На асфальте...

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Trailblazer построен на платформе 9ВХХ. У полноприводной версии интересная задняя подвеска. Это не многорычажка, как у большинства аналогов, а торсионная балка с механизмом Уатта, памятная по прежним Опелям. Стала ли она виновницей или шасси просто не доработали, но идеальным поведение Шеви не назовешь. На магистрали периодически требуется корректировать траекторию. При резкой смене курса чувствуешь, будто задняя часть кузова перемещается в поперечном направлении относительно колес.

А вот на разбитом асфальте «Трейл» неплох: глотает почти все ямы и колдобины. Лишь на частых поперечных неровностях начинается легкий эффект козления.

Мягкого пластика не найти, но есть тканевые вставки на передней панели, что оживляет интерьер. Рабочее место отлично проработано. Претензии есть только к профилю подушки. Дисплей медиасистемы радует быстротой откликов и четкостью картинки. Управление интуитивно понятно, есть физические кнопки для основных функций.

На заднем ряду неожиданно просторно, а ступни можно подсунуть под передние сиденья. Потолок низковат, что особо отметят рослые пассажиры — за что отчасти надо винить панорамную крышу. По официальным данным багажник вмещает 385 литров. В подполье есть только докатка — для полноценной запаски места не нашлось.

...и на бездорожье

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Если хоть иногда планируете съезжать с асфальта, из двух топовых версий RS и Activ (ценник у них одинаковый) лучше выбрать вторую. У «эрэски» передняя губа бампера висит низко, и ободрать краску или разбить низко расположенные противотуманки очень легко. У «Актива» иные бампера с «практичной» геометрией — никаких спойлеров, нижняя часть из некрашеного пластика. Под металлической защитой заявлено 194 мм, которые я поспешил проверить. Залез под машину и убедился, что не обманули.

Да и в целом на оффроуде Trailblazer не так плох. Задняя ось подключается без задержек и ощутимых ударов, порой заметных на корейских машинах. С диагональным вывешиванием Chevrolet тоже справляется, вовремя подтормаживая буксующие колеса. Ему бы еще ассистентов добавить, но даже без них среди компактных паркетников Trailblazer — один из лучших.

Сколько-сколько?

Базовый Trailblazer LS с передним приводом, кондиционером и салоном «на тряпке» обойдется в два миллиона рублей. Если хочется все ведущие, то уже два триста. Самые дорогие версии — RS и Activ, за которые просят 2,5 миллиона без учета опций. Локальной сборки не будет: «Трейлы» к нам пойдут из Кореи (как и на другие рынки, включая родные Штаты), отсюда и цены.

Chevrolet Trailblazer. Цена в России от 1 990 000 ₽

Дорого. Особенно если вспомнить, что не так давно за эти деньги можно было RAV4 купить. Но сейчас сами знаете какие времена. Taos, Karoq и Qashqai дешевле лишь по официальному прайс-листу: дилеры навяливают сверху до полумиллиона. Поэтому нераскрученный Trailblazer вполне может оказаться дешевле. Но это не точно.

В полноприводной трансмиссии помимо межосевой муфты есть еще одна — в угловой передаче. Она отключает карданный вал, чтобы он не вращался при отключенной задней оси. Механизм сложный, а экономия топлива плёвая.

Неплохой паркетник для тех, кто хочет выделиться Дорого для трех цилиндров

Chevrolet Trailblazer

Длина/ширина/высота/база 4413/1808/1668/2640 мм

4413/1808/1668/2640 мм Снаряженная/полная масса 1606/1959 кг

1606/1959 кг Объем багажника (VDA) 385/1425 л

385/1425 л Максимальная скорость 186 км/ч

186 км/ч Разгон 0–100 км/ч 10,5 с

10,5 с Двигатель бензиновый, Р3, 12 клапанов, 1338 см³; 110 кВт/150 л.с. при 5600 об/мин; 236 Н·м при 1600–4000 об/мин

бензиновый, Р3, 12 клапанов, 1338 см³; 110 кВт/150 л.с. при 5600 об/мин; 236 Н·м при 1600–4000 об/мин Топливо/запас топлива АИ-95/50 л

АИ-95/50 л Расход топлива (смешанный режим) 8,4 л/100 км

8,4 л/100 км Трансмиссия полный привод, А9

СВОДНЫЕ БРАТЬЯ

Впервые имя TrailBlazer (поначалу именно с таким написанием) появилось в 1999 году — для улучшенной версии обычного Блейзера.

Как самостоятельная модель «Трейл» дебютировал в 2001 году, и это был солидный внедорожник длиной под пять метров, построенный на грузовой платформе GMT360. На выбор было три двигателя — «шестерка» объемом 4,2 литра и два V8 объемом 5,3 и 6,0 литров (версия SS), коробка — 5-ступенчатая механика и 4-ступенчатый автомат.

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Принципиально новая машина вышла в 2012 году и не имела ничего общего с предыдущей. «Второй» Trailblazer с жестко подключаемым передним мостом сделали на базе пикапа Chevrolet Colorado (у нас известен его родной брат Isuzu D‑MAX). Если «первый» Trailblazer выпускали в США, то этот стали делать в Бразилии и Таиланде. На машину ставили четырехцилиндровые дизели и бензиновый мотор V6 мощностью 239 л.с. В 2016 году Trailblazer обновили (на самом верхнем фото) и до сих пор продают в Южной Америке, Азии и Африке. Дорестайлинговая машина предлагалась и у нас, но особой ­популярностью не пользовалась.

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Улучшить проходимость любого автомобиля можно при помощи цепей и браслетов противоскольжения, а навести порядок в багажнике поможет наш фирменный органайзер.

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Фото: Chevrolet