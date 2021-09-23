Недорогие кроссоверы с полным приводом — все варианты (и 6 лучших) — журнал За рулем

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Недорогие кроссоверы с полным приводом - все варианты (и 6 лучших)

С пробегом, зато с хорошей репутацией!

За десять лет доля продаж кроссоверов среди новых машин удвоилась и достигла 48%. У некоторых компаний она лежит в диапазоне 50–70%. На вторичном рынке сегодня предложений по «кроссам» — почти треть. А свыше 70% всех проданных кроссоверов — с полным приводом.

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Как выбрать хороший кроссовер б/у

Возможности и ресурс главных агрегатов — важнейший фактор при выборе. Не можем рекомендовать подержанные машины с вариаторами и роботизированными коробками, прошедшие 80–100 тысяч км — если только предыдущий владелец уже не провел их ремонт или замену, и готов это подтвердить документально. Невысока вероятность, что они продержатся хотя бы еще столько же — чаще восстановление изношенных узлов требуется после 100–150 тысяч км.

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Ухоженные турбомоторы с пробегом 80–100 тысяч км вполне приемлемы, если речь идет о машинах после 2012 года выпуска — к этому моменту все самые не­удачные двигатели отправили в отставку либо побороли их болезни. Как, например, у фольксвагеновского 1.4 TSI.

Неотключаемый полный привод или расход до 16 л на сотню — не лучшие варианты для многоцелевого семейного автомобиля. Поэтому из обзора исключаем обе Нивы, УАЗ Патриот и Suzuki Jimny — машины слишком специфические. Оставляем все иномарки с автоматически подключаемым полным приводом в популярном возрасте 4–6 лет, с пробегом не более 120 тысяч км. И ищем среди них самые недорогие.

Что можно взять за:

  • 600 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Пятилетнюю иномарку с полным приводом? Не выйдет! Иномарки 4×4 за эти деньги возможны, но ощутимо старше шести лет, даже китайские. Только Ниву, Шниву, Патриот и Хантер. Например, ВАЗ‑2121 2017 года с пробегом 50 тысяч стоит 400–450 тысяч рублей (здесь и далее приведены цены, актуальные на начало августа. — Прим. ред.). Недорого, но дешевизна отражает уровень комфорта и надежности относительно иномарок.

  •  800 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

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Даже при такой сумме ассортимент пятилетних кроссоверов с полным приводом очень скуден. В сущности, есть только Renault Duster. Цены стартуют с 650–700 тысяч, дешевле только битые и совсем заезженные.

В компанию Дастеров прорываются лишь одиночные экземпляры его ближайших родственников — Nissan Terrano и Renault Kaptur в простых комплектациях.

  •  1 МЛН РУБЛЕЙ

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Набор «Duster & сыновья» расширяют Hyundai Creta, Hyundai ix35 (последнего года выпуска), Kia Sportage, Skoda Yeti и Ford Kuga. Основная масса этих машин при прочих равных стоит всё же дороже. За миллион готовы отдать экземпляры с какими-то незначительными, но очевидными дефектами.

  •  1,2 МЛН РУБЛЕЙ

Примерно за такую цену становятся доступны Volkswagen Tiguan, Suzuki Vitara, Chevrolet Captiva и Opel Antara. Причем не только в простых комплектациях — да совсем уж простых и не было. Выбор Дастеров и Каптюров расширяется до сотен предложений — и появляются машины с небольшими пробегами в 40–60 тысяч км.

  •  1,4 МЛН РУБЛЕЙ

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Раздолье по модельному ряду начинается здесь. Гамму вариантов дополняют Nissan Qashqai и X‑Trail, Mitsubishi Outlander, Hyundai Tucson, Mazda CX‑5, Subaru XV и Kia Sorento.

А где же «китайцы»? Great Wall и Haval периода 2015–2017 годов представлены моделями с «железным» полным приводом Part-time. Из паркетников в наличии только совсем редкие модели типа Foton Sauvana и Luxgen7 SUV. А большинство китайских производителей вообще не выпускало версий 4×4.

Полноприводные кроссоверы — самая желанная покупка. А среди подержанных наиболее востребованы молодые машины в возрасте 3–7 лет.

Hyundai Creta

Недорогие кроссоверы с полным приводом — все варианты (и 6 лучших)

Недорогие кроссоверы с полным приводом — все варианты (и 6 лучших)

Машин старше пяти лет нет в принципе. Пробег большинства на вторичке — 50–90 тысяч км. Попадаются и более свежие экземпляры с мотором 1.6 (121 л.с.) и с механикой, реже с автоматом. Старший мотор 2.0 (149 л.с.) — только с автоматом.

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Коробки в целом беспроблемные. Моторам приписывают возникновение задиров как результат засасывания керамической крошки нейтрализатора. Более распространенные причины: локальные перегревы, долгое стояние в пробках, резкие старты «на холодную», грязное масло. Оба двигателя могут прослужить свыше 350 тысяч км.

Дорожный просвет 190 мм, есть функция принудительной блокировки муфты — полезная для форс-мажорных ситуаций. В целом в грязях машине неуютно.

Слабые места Креты: текут различные сальники, муфта боится водных препятствий, быстро ржавеет пятая дверь ранних машин, слабая «шумка». Также на машинах первых лет выпуска рановато начинала стучать рулевая рейка.

Ford Kuga

Недорогие кроссоверы с полным приводом — все варианты (и 6 лучших)

Недорогие кроссоверы с полным приводом — все варианты (и 6 лучших)

Средняя цена на Кугу второго поколения — около 1,3 млн. Отлично оснащена, очень комфортна, интересно едет.

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Прекрасный бензиновый атмосферник 2.5 недоступен с полным приводом, а турбодизель 2.0 (в паре только с роботом) перестали поставлять в 2015 году. Остаются два бензиновых турбомотора 1.5 и 1.6, каждый в двух версиях мощности (различия в прошивках, меньше 150 л.с. не бывает). Им напрасно разрешали АИ‑92. Высокая термонагруженность, склонность к перегревам, течи водяного насоса, быстрое засорение форсунок и накопление нагара на клапанах — всё это требует неусыпного контроля и тщательного обслуживания.

Шестиступенчатый автомат 6F35 до модернизации (2017) страдал быстрым износом фрикционов, чьи частицы убивали всё остальное. Поэтому механика предпочтительнее.

Просвет 198 мм и терпеливую муфту подводят короткоходная подвеска и отсутствие имитации блокировки дифференциалов — от асфальта лучше далеко не уезжать.

Kia Sportage

Недорогие кроссоверы с полным приводом — все варианты (и 6 лучших)

Недорогие кроссоверы с полным приводом — все варианты (и 6 лучших)

За Sportage в топ-версиях третьего поколения (рестайлинг, 2014–2016) и первых двух лет четвертого поколения (2016–2017) просят больше 1,4 млн. Варианты попроще оценивают в 1,2–1,3 млн.

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Версия бензинового турбомотора 1.6 (177 л.с.) в сочетании с роботом у «четвертого» Спортейджа редка и не очень популярна. Мотор изначально был слишком проблемный, потому и после модернизаций относились к нему настороженно.

Массовые варианты: бензиновый 2.0 (150 л.с.) с МКП или АКП, турбодизель 2.0 (184–185 л.с.) с АКП. Бензиновый — тот же, что и у Креты. Топливная аппаратура дизеля плохо переносит некачественное топливо, часты поломки реле свечей накаливания, мал ресурс шкива коленвала. Но в остальном мотор выдерживает до 400 тысяч км. С коробками особых проблем нет.

У «четвертого» Спортейджа клиренс скорее городской — 182 мм, и это на 15 мм больше, чем у «третьего»! Делайте выводы. Ходы подвески не особо впечатляют, передний свес кузова великоват. Принудительная блокировка муфты в наличии, но о серьезном бездорожье следует забыть.

Продолжение — на следующей странице.

Недорогие кроссоверы с полным приводом — все варианты (и 6 лучших)

С пробегом, зато с хорошей репутацией!

Недорогие кроссоверы с полным приводом — все варианты (и 6 лучших) — фото 1276457Недорогие кроссоверы с полным приводом — все варианты (и 6 лучших) — фото 1276458Недорогие кроссоверы с полным приводом — все варианты (и 6 лучших) — фото 1276461Недорогие кроссоверы с полным приводом — все варианты (и 6 лучших) — фото 1276460Недорогие кроссоверы с полным приводом — все варианты (и 6 лучших) — фото 1276465Недорогие кроссоверы с полным приводом — все варианты (и 6 лучших) — фото 1276464Недорогие кроссоверы с полным приводом — все варианты (и 6 лучших) — фото 1276459Недорогие кроссоверы с полным приводом — все варианты (и 6 лучших) — фото 1276456Недорогие кроссоверы с полным приводом — все варианты (и 6 лучших) — фото 1276466Недорогие кроссоверы с полным приводом — все варианты (и 6 лучших) — фото 1276467Недорогие кроссоверы с полным приводом — все варианты (и 6 лучших) — фото 1276463Недорогие кроссоверы с полным приводом — все варианты (и 6 лучших) — фото 1276462Недорогие кроссоверы с полным приводом — все варианты (и 6 лучших)
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