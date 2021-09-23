Недорогие кроссоверы с полным приводом - все варианты (и 6 лучших)

С пробегом, зато с хорошей репутацией!

За десять лет доля продаж кроссоверов среди новых машин удвоилась и достигла 48%. У некоторых компаний она лежит в диапазоне 50–70%. На вторичном рынке сегодня предложений по «кроссам» — почти треть. А свыше 70% всех проданных кроссоверов — с полным приводом.

Как выбрать хороший кроссовер б/у

Возможности и ресурс главных агрегатов — важнейший фактор при выборе. Не можем рекомендовать подержанные машины с вариаторами и роботизированными коробками, прошедшие 80–100 тысяч км — если только предыдущий владелец уже не провел их ремонт или замену, и готов это подтвердить документально. Невысока вероятность, что они продержатся хотя бы еще столько же — чаще восстановление изношенных узлов требуется после 100–150 тысяч км.

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Ухоженные турбомоторы с пробегом 80–100 тысяч км вполне приемлемы, если речь идет о машинах после 2012 года выпуска — к этому моменту все самые не­удачные двигатели отправили в отставку либо побороли их болезни. Как, например, у фольксвагеновского 1.4 TSI.

Неотключаемый полный привод или расход до 16 л на сотню — не лучшие варианты для многоцелевого семейного автомобиля. Поэтому из обзора исключаем обе Нивы, УАЗ Патриот и Suzuki Jimny — машины слишком специфические. Оставляем все иномарки с автоматически подключаемым полным приводом в популярном возрасте 4–6 лет, с пробегом не более 120 тысяч км. И ищем среди них самые недорогие .

Что можно взять за:

600 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Пятилетнюю иномарку с полным приводом? Не выйдет! Иномарки 4×4 за эти деньги возможны, но ощутимо старше шести лет, даже китайские. Только Ниву, Шниву, Патриот и Хантер. Например, ВАЗ‑2121 2017 года с пробегом 50 тысяч стоит 400–450 тысяч рублей (здесь и далее приведены цены, актуальные на начало августа. — Прим. ред.). Недорого, но дешевизна отражает уровень комфорта и надежности относительно иномарок.

800 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

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Даже при такой сумме ассортимент пятилетних кроссоверов с полным приводом очень скуден. В сущности, есть только Renault Duster. Цены стартуют с 650–700 тысяч, дешевле только битые и совсем заезженные.

В компанию Дастеров прорываются лишь одиночные экземпляры его ближайших родственников — Nissan Terrano и Renault Kaptur в простых комплектациях.

1 МЛН РУБЛЕЙ

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Набор «Duster & сыновья» расширяют Hyundai Creta, Hyundai ix35 (последнего года выпуска), Kia Sportage, Skoda Yeti и Ford Kuga. Основная масса этих машин при прочих равных стоит всё же дороже. За миллион готовы отдать экземпляры с какими-то незначительными, но очевидными дефектами.

1,2 МЛН РУБЛЕЙ

Примерно за такую цену становятся доступны Volkswagen Tiguan, Suzuki Vitara, Chevrolet Captiva и Opel Antara. Причем не только в простых комплектациях — да совсем уж простых и не было. Выбор Дастеров и Каптюров расширяется до сотен предложений — и появляются машины с небольшими пробегами в 40–60 тысяч км.

1,4 МЛН РУБЛЕЙ

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Раздолье по модельному ряду начинается здесь. Гамму вариантов дополняют Nissan Qashqai и X‑Trail, Mitsubishi Outlander, Hyundai Tucson, Mazda CX‑5, Subaru XV и Kia Sorento.

А где же «китайцы»? Great Wall и Haval периода 2015–2017 годов представлены моделями с «железным» полным приводом Part-time. Из паркетников в наличии только совсем редкие модели типа Foton Sauvana и Luxgen7 SUV. А большинство китайских производителей вообще не выпускало версий 4×4.

Полноприводные кроссоверы — самая желанная покупка. А среди подержанных наиболее востребованы молодые машины в возрасте 3–7 лет.

Hyundai Creta

Машин старше пяти лет нет в принципе. Пробег большинства на вторичке — 50–90 тысяч км. Попадаются и более свежие экземпляры с мотором 1.6 (121 л.с.) и с механикой, реже с автоматом. Старший мотор 2.0 (149 л.с.) — только с автоматом.

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Коробки в целом беспроблемные. Моторам приписывают возникновение задиров как результат засасывания керамической крошки нейтрализатора. Более распространенные причины: локальные перегревы, долгое стояние в пробках, резкие старты «на холодную», грязное масло. Оба двигателя могут прослужить свыше 350 тысяч км.

Дорожный просвет 190 мм, есть функция принудительной блокировки муфты — полезная для форс-мажорных ситуаций. В целом в грязях машине неуютно.

Слабые места Креты: текут различные сальники, муфта боится водных препятствий, быстро ржавеет пятая дверь ранних машин, слабая «шумка». Также на машинах первых лет выпуска рановато начинала стучать рулевая рейка.

Ford Kuga

Средняя цена на Кугу второго поколения — около 1,3 млн. Отлично оснащена, очень комфортна, интересно едет.

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Прекрасный бензиновый атмосферник 2.5 недоступен с полным приводом, а турбодизель 2.0 (в паре только с роботом) перестали поставлять в 2015 году. Остаются два бензиновых турбомотора 1.5 и 1.6, каждый в двух версиях мощности (различия в прошивках, меньше 150 л.с. не бывает). Им напрасно разрешали АИ‑92. Высокая термонагруженность, склонность к перегревам, течи водяного насоса, быстрое засорение форсунок и накопление нагара на клапанах — всё это требует неусыпного контроля и тщательного обслуживания.

Шестиступенчатый автомат 6F35 до модернизации (2017) страдал быстрым износом фрикционов, чьи частицы убивали всё остальное. Поэтому механика предпочтительнее.

Просвет 198 мм и терпеливую муфту подводят короткоходная подвеска и отсутствие имитации блокировки дифференциалов — от асфальта лучше далеко не уезжать.

Kia Sportage

За Sportage в топ-версиях третьего поколения (рестайлинг, 2014–2016) и первых двух лет четвертого поколения (2016–2017) просят больше 1,4 млн. Варианты попроще оценивают в 1,2–1,3 млн.

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Версия бензинового турбомотора 1.6 (177 л.с.) в сочетании с роботом у «четвертого» Спортейджа редка и не очень популярна. Мотор изначально был слишком проблемный, потому и после модернизаций относились к нему настороженно.

Массовые варианты: бензиновый 2.0 (150 л.с.) с МКП или АКП, турбодизель 2.0 (184–185 л.с.) с АКП. Бензиновый — тот же, что и у Креты. Топливная аппаратура дизеля плохо переносит некачественное топливо, часты поломки реле свечей накаливания, мал ресурс шкива коленвала. Но в остальном мотор выдерживает до 400 тысяч км. С коробками особых проблем нет.

У «четвертого» Спортейджа клиренс скорее городской — 182 мм, и это на 15 мм больше, чем у «третьего»! Делайте выводы. Ходы подвески не особо впечатляют, передний свес кузова великоват. Принудительная блокировка муфты в наличии, но о серьезном бездорожье следует забыть.

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