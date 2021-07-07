Одометру не верьте: как узнать истинный пробег б/у авто

Больше половины машин на вторичке — со скрученным пробегом. Покупая возрастной автомобиль, делайте поправку в зависимости от числа владельцев. И избегайте перекупщиков.

В прошлом году в России продали 5,5 млн подержанных легковушек. По данным разных исследований, пробег скручен минимум у каждой третьей, а максимум — у двух из трех машин. В любом случае, если у автомобиля было пять-шесть владельцев, пробег наверняка скрутили два-три раза.

СТАТИСТИКА СКРУЧИВАНИЯ

По данным сервиса «Дром. История Авто», проверившего 75 тысяч машин, у двух третей пробег скручен в среднем дважды на 104 тысячи км.

Чем ниже стоимость автомобиля, тем выше масштаб жульничества. У машин стоимостью до 500 тысяч рублей в 73% случаев показания занижены в среднем на 180 тысяч км . В премиум-классе стоимостью от 3 млн рублей эти значения самые низкие — 30% и 25 тысяч км (объясняют более сложной и лучше защищенной электроникой).

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Для сравнения: похожее исследование 7 млн машин в Великобритании выявило скрутку в 6,3% случаев.

По данным сервиса Авто.ру, марка Lada — в числе наиболее часто «корректируемых» (кроме машин моложе пяти лет), а самые популярные для скрутки семейства — «классика» и Самара. Самые «малоскручиваемые» марки — Datsun, Mini, Lifan и Geelу.

Как бороться?

Засудить скрутчика нереально. Проще при покупке учитывать, что у машин возраста 5–15 лет реальный пробег в два раза больше.

По статистике, самые честные продавцы подержанных машин — официальный trade-in, на втором месте — частные лица. Самые жуликоватые — перекупщики и «серые» салоны. Вывод очевиден: избегайте потенциальных жуликов, даже если у них цены ниже.

Если хочешь 100 тысяч км на одометре, то ищи по объявлениям заявленные 50 тысяч.

РОАД (ассоциация российских автомобильных дилеров) предложила наказывать «скрутчиков» штрафами до миллиона рублей. Идею зимой обсудили на круглом столе в Госдуме. Но непонятно, как наладить контроль. Ежегодная фиксация пробега, например, при техосмотре, с занесением в электронную базу? Нет никаких гарантий, что накануне владелец не скрутит половину своего годового пробега — и так каждый раз.

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Любой контроль наивен, пока свободно продают разнообразные приборы для «корректировки одометров». Самые простые стоят 2–3 тысячи рублей. В интернете выложены обучающие видео — как скрутить самостоятельно. А сотни сервисов предлагают недорогие услуги по «коррекции» — от 1000 рублей, можно на дому. По этой причине затея дилеров и Госдумы выглядит провальной.

Однако в Евросоюзе в 2018 году запретили услуги по изменению показаний одометров. И потихоньку вводят фиксацию пробегов при любом обращении в автосервис, благо в ЕС есть единая база по машинам. В некоторых странах это происходит уже лет десять.

Резюме

Самый эффективный способ противостоять скрутчикам — обязать производителей хранить данные о пробеге на борту так, чтобы их невозможно было изменить.

И ввести запрет, аналогичный европейскому. А только лишь введение дополнительных штрафов вряд ли даст эффект. Ведь у нас в КоАП есть статья «Причинение имущественного ущерба… путем обмана» — со штрафом в размере до пятикратной стоимости причиненного ущерба. Но для покупателя, заподозрившего скрутку, этот путь превращается в написание заявлений, проведение платных экспертиз и беготню по судам — с неизвестным финалом.

Скрученный пробег — не единственная проблема при покупке машины с пробегом.

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