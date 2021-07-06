Новая опасность при покупке машин с пробегом

Риск наткнуться на кредитный автомобиль вырос, поэтому проверять кредитную чистоту машин стали чаще в четыре раза.

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Сведения о том, находится ли покупаемый автомобиль с пробегом в залоге у банка, содержатся в реестре уведомлений о залоге движимого имущества. В первом полугодии 2021 года в нем запросили информацию уже 3,2 млн раз, тогда как за весь прошлый год было зарегистрировано всего 2,9 млн обращений, сообщили в Федеральной нотариальной палате. В реестре содержится уже более 12,1 млн уведомлений.

«Каждый день в нем размещаются около 7000 новых уведомлений, большую часть — порядка 6000 — направляют банки, а оставшаяся часть уведомлений вносится юридическими лицами и гражданами», — говорится в заявлении палаты.

В связи со сложной экономической ситуацией риск приобрести кредитный автомобиль вырос. Эта информация не указывается ни в документах на машину, ни в базах ГИБДД. ПТС же может уже не изыматься банком на срок кредитования.

«Рост обращений к реестру, выписку из которого можно получить, в том числе, удаленно, обусловлен, в частности, стремлением граждан обезопасить себя при покупке автомобиля с пробегом: подержанная машина могла быть куплена в кредит и все еще находится в залоге у банка», — уточняют в Федеральной нотариальной палате.

При покупке кредитного автомобиля есть риск остаться без денег и без машины, либо заплатить за нее повторно, так как такие транспортные средства принадлежат банку, выдавшему ссуду, и он вправе изъять автомобиль.

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