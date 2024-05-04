Chery летом пересадит автомобилистов на велосипеды
Компания сообщает, что велосипед автомобильной марки Chery относится к городскому виду транспорта и ориентирован на людей в возрасте от 16 лет. Предназначен он для спокойных прогулок по паркам, поездок по асфальтированным улицам и передвижения на небольшие расстояния.
Велосипед собран на раме из алюминия авиационного класса, который отличается легкостью и прочностью. Весит он всего 14 кг, что позволяет удобно поднимать его по лестницам и транспортировать на автомобиле.
Скрытая проводка тормозной системы и трансмиссии внутри рамы велосипеда не перегружает внешний вид, подчеркивает лаконичный дизайн и защищает магистрали от внешних повреждений.
Плавность переключения передач достигается благодаря трансмиссии от бренда Shimano, а амортизатор передней вилки обеспечивает высокую прочность и хороший пружинящий эффект.
Велосипеды уже продаются о у официальных дилеров марки, в онлайн-магазине и на маркетплейсе Ozon.
Стоимость городского велосипеда составляет 24 592 рубля. В перспективе компания собирается наращивать линейку моделей.
Гарантия на покупку - 6 месяцев с даты продажи.
Технические характеристики:
- Размер рамы - 17
- Регулируемая высота – 165-185 см.
- Вес – 14.2 кг.
- Размер колес – 27,5
- Размер упаковки – 141х21х75 см.
Источник: Chery