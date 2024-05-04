Chery летом пересадит автомобилистов на велосипеды

Chery объявила о начале продаж городского велосипеда за 24 592 рубля

Компания сообщает, что велосипед автомобильной марки Chery относится к городскому виду транспорта и ориентирован на людей в возрасте от 16 лет. Предназначен он для спокойных прогулок по паркам, поездок по асфальтированным улицам и передвижения на небольшие расстояния.

Велосипед собран на раме из алюминия авиационного класса, который отличается легкостью и прочностью. Весит он всего 14 кг, что позволяет удобно поднимать его по лестницам и транспортировать на автомобиле.

Велосипед Chery

Скрытая проводка тормозной системы и трансмиссии внутри рамы велосипеда не перегружает внешний вид, подчеркивает лаконичный дизайн и защищает магистрали от внешних повреждений.

Плавность переключения передач достигается благодаря трансмиссии от бренда Shimano, а амортизатор передней вилки обеспечивает высокую прочность и хороший пружинящий эффект.

Велосипеды уже продаются о у официальных дилеров марки, в онлайн-магазине и на маркетплейсе Ozon.

Стоимость городского велосипеда составляет 24 592 рубля. В перспективе компания собирается наращивать линейку моделей.

Гарантия на покупку - 6 месяцев с даты продажи.

Технические характеристики:

Размер рамы - 17

Регулируемая высота – 165-185 см.

Вес – 14.2 кг.

Размер колес – 27,5

Размер упаковки – 141х21х75 см.

Источник: Chery