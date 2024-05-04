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Chery летом пересадит автомобилистов на велосипеды

Chery объявила о начале продаж городского велосипеда за 24 592 рубля

Компания сообщает, что велосипед автомобильной марки Chery относится к городскому виду транспорта и ориентирован на людей в возрасте от 16 лет. Предназначен он для спокойных прогулок по паркам, поездок по асфальтированным улицам и передвижения на небольшие расстояния.

Велосипед собран на раме из алюминия авиационного класса, который отличается легкостью и прочностью. Весит он всего 14 кг, что позволяет удобно поднимать его по лестницам и транспортировать на автомобиле.

Велосипед Chery
Велосипед Chery

Скрытая проводка тормозной системы и трансмиссии внутри рамы велосипеда не перегружает внешний вид, подчеркивает лаконичный дизайн и защищает магистрали от внешних повреждений.

Плавность переключения передач достигается благодаря трансмиссии от бренда Shimano, а амортизатор передней вилки обеспечивает высокую прочность и хороший пружинящий эффект.

Самый странный в мире велосипед (на нем ездят лежа)

Велосипеды уже продаются о у официальных дилеров марки, в онлайн-магазине и на маркетплейсе Ozon.

Стоимость городского велосипеда составляет 24 592 рубля. В перспективе компания собирается наращивать линейку моделей.

Гарантия на покупку - 6 месяцев с даты продажи.

Технические характеристики:

  • Размер рамы - 17
  • Регулируемая высота – 165-185 см.
  • Вес – 14.2 кг.
  • Размер колес – 27,5
  • Размер упаковки – 141х21х75 см.

Источник: Chery

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Chery
04.05.2024
Фото:Chery
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