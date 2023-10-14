У богатых свои причуды: в ОАЭ можно купить золотой велосипед

Дороже Rolls-Royce: в Эмиратах показали золотой велосипед

Компания Al Romaizan Gold & Jewellery на выставке в ОАЭ представила необычный шедевр: велосипед, на изготовление которого потребовалось 4 килограмма 24-каратного золота. Причем его можно не просто посмотреть, но и купить: цена в 1,5 млн дирхамов (порядка 408 тыс. долларов) превысила стоимость стандартного Rolls-Royce.

Al Romaizan Gold & Jewellery

Золотом покрыты рама, колеса и руль. Им же украшены опоры колес и выступы цепи. Вес этого велосипеда составляет 7 кг.

На реализацию проекта команде из 20 человек потребовалось около шести месяцев.

В случае спроса компания готова выпускать такие велосипеды на постоянной основе.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: WAM

Фото: Unsplash