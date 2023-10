Шины на зиму 2023/24 – ассортимент, цены, какие выбрать

Как купить оптимальную по цене и качеству зимнюю резину — советы «За рулем»

Из чего сейчас выбираем?

Почти все зарубежные шинные компании покинули Россию. Оставшихся можно пересчитать по пальцам одной руки.

Отечественный шинный холдинг Cordiant продолжает выпускать линейки одноименных покрышек, а также продукт второй линейки – Tunga.

Самые свежие модели – фрикционный Cordiant Winter Drive 2 (R13–18) и шипованные Cordiant Snow Cross 2 (R13–18) и Tunga Nordway 2 (R13–16).

Недавно в его состав вошел шинный завод в Калуге вместе с научно-исследовательским центром. На мощностях этого производства сегодня выпускаются покрышки Gislaved Nord Frost 200 (R14–19) и Soft Frost 200 (R15–19), а вместо шин Continental и Matador появятся другие бренды.

Российский завод Нижнекамскшина работает без сбоев. Последние разработки – шиповки Kama Alga (R13–15) и Kama Alga SUV (R15–16), а также шипованные Viatti Bosco Nordico (R15–18) и фрикционные Viatti Bosco S/T (R15–18).

Финская компания Nokian Tyres ушла из России и продала свое производство во Всеволожске. Сейчас это предприятие называется Ikon Tyres и продолжает работать, выпуская практически те же продукты, что и раньше. Разве что с незначительными изменениями некоторых компонентов, что вызвано логистическими сложностями.

Буквально на ходу происходит переименование или ребрендинг продукции. Например, уже можно встретить временную (переходную) партию шин Nordman без сопровождающей ранее надписи Nokian Tyres.

В ближайшее время все модели первой линии (летние Hakka и зимние Hakkapeliitta) будут переименованы в Autograph.

Шины второй линии Nordman понесут на боковинах название Character. А пока компания распродает сделанные до оформления сделки по продаже фирмы шины Hakkapeliitta и Nordman под брендом Nokian Tyres.

Pirelli работает, производя в том числе продукты Formula, созданные специально для российского рынка. Выпускает массовые шины – шипованные Ice Zero (R14–22) и Ice Zero 2 (R16-20), а также фрикционные Ice Zero FR (R14–20).

Есть линейка для внедорожников Scorpion – на более узкий круг потребителей.

Модели Formula – шиповки Formula Ice (R14 – R18) и фрикционки: направленная Formula Winter (R13 – R17) и асимметричная Formula Ice FR (R14-R19).

Завод Yokohama не стабильно, но все же производит шины. Последние разработки – шипованные ice Guard iG65 (R16–22) и фрикционные iG60 (R13–20) и iG60A (R17-21). Хотя большие размеры в России, вероятнее всего, не производятся.

Компании Bridgestone, Michelin, Goodyear, Dunlop окончательно покинули рынок и распродают остатки шин. Так что при выборе зимней обувки лучше ориентироваться на продукцию тех заводов, которые продолжают работу в России.

Посмотрим на ассортимент шин популярных размеров и приценимся к ним (приведенные цены – средние рыночные). Китайские зимние модели к покупке пока рекомендовать не будем – очень уж у них слабые возможности на снегу и льду.

Когда выпущена шина, можно определить по цифрам на боковине: 19 – порядковый номер недели, 23 – год.

Шиповки 195/65 R15

В самой популярной бюджетной легковой группе выбор шин разнообразен. Разброс цен — от 4000 до 9000 рублей за штуку.

Nokian-Ikon пятью моделями закрывает почти все ценовые категории – на разный вкус и кошелек. От самых дорогих HKPL 10P (8960 рублей за шину) до бюджетных Nordman 5 (5400 рублей). Между ним HKPL 9 (7180 рублей), Nordman 8 (6440 рублей), Nordman 7 (6030 рублей).

Топы поддерживают цены на высоком уровне. Continental IceContact 3 можно найти (если получится!) за 8320 рублей, Michelin X-Ice North 4 – за 7600 рублей.

Ценники средних и бюджетных иномарок укладываются в вилку 5-7 тысяч рублей. Pirelli Ice Zero первого поколения – 6750 рублей, Hankook Winter i*Pike RS2 – 6500 рублей. Gislaved NordFrost 200 – 5900 рублей, Formula Ice – 5500 рублей, Yokohama iG55 – 5430 рублей, Tigar Ice – 5170 рублей.

Шиповка Kama Alga - одна из наиболее доступных шин на российском рынке.

Исконно отечественные продукты подешевле. Неплохие шины Cordiant Snow Cross 2 (5480 рублей) и Viatti Brina Nordico (4980 рублей). Есть и откровенно бюджетные модели — Kama Alga (4140 рублей) и Tunga Nordway 2 (4020 рублей).

Шиповка Tunga Nordway 2 - шина из бюджетной линейки фирмы Cordiant.

Фрикционки 215/65 R16 для кроссоверов

Ассортимент достаточный, диапазон цен – 6-16 тысяч рублей.

Ценники «народных» покрышек начинаются от шести и заканчиваются ближе к семи тысячам рублей. Это Viatti Bosco S/T (5900 рублей) и Cordiant чуть дороже: Winter Drive первого (6580 рублей) и второго поколения (6780 рублей).

К Кордианту близки продукты второй линии «российского розлива» – Nordman RS2 SUV (7270 рублей), Gislaved Soft Frost 200 SUV (6800 рублей), Formula Ice FR (6660 рублей).

Твердые «хорошисты» тянутся к десяти тысячам. Bridgestone Blizzak LM005 (10 400 рублей), Nokian HKPL R3 SUV (9600 рублей), Yokohama iG60 (7850 рублей), Pirelli Ice Zero FR (7630 рублей).

У топов цены в два-три раза выше «народных» продуктов: Michelin X-Ice Snow (16 250 рублей), Continental VikingContact 7 (11 930 рублей), Nokian HKPL R5 SUV (12 250 рублей).

Продолжение – на следующей странице.