«Шиповки» отличаются от фрикци­онок (они же «липучки») более стабильным сцеплением на льду. Взамен придется мириться с несколько бóльшим, чем у фрикционных шин, тормозным путем на асфальте и повышенным шумом. Какие шины предпочесть — читайте здесь.



Ниже приведены результаты испытаний нешипованных шин. Подборка тестов шиповок — на второй странице.

Рано или поздно это случится с вами в лифте

Штраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)

Нешипованные, или нешипуемые, шины (они же фрикционные или «липучки») несут на боковине отметку studless (в переводе — «без шипов»). Они делятся на две категории:





Для суровых северных зим («скандинавки») — ориентированы на снег и лед, потому их протектор выполнен из более мягкой резины (от 55 до 50 единиц по Шору и даже чуть ниже);

— ориентированы на снег и лед, потому их протектор выполнен из более мягкой резины (от 55 до 50 единиц по Шору и даже чуть ниже); Для теплых среднеевропейских («европейки») — нацелены, в первую очередь, на мокрый асфальт и помимо более жесткого компаунда имеют развитые канавки, активнее отводящие снежную кашу и воду из пятна контакта, то есть эффективнее борются с аквапланированием и слэшпленингом (скольжением по снежной каше).





«Европейки» больше подходят для большого города, жители которого передвигаются по очищенным от снега и льда улицам, постоянно поливаемым реагентами. Но если в вашем регионе морозные зимы и много снега, лучше предпочесть «скандинавки».

Но перейдем к самим тестам...

1. Фрикционки размером 205/55 R16 из разных ценовых категорий (2020 г.)

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В этом тесте победили шины Conti VikingContact 7. Они оказались лучшими на льду и по комфорту. Единственная претензия — к управляемости при экстремальном маневрировании на снегу. В целом, хорошо сбалансированные шины. Отлично ведут себя на асфальте, неплохи в экономичности. На второй строчке Nokian Hakkapeliitta R3. Они порадовали балансом — по всем номинациям отменные результаты, равномерно хороши эти шины на снегу и на льду. Третью ступеньку подиума заняли Goodyear UltraGrip Ice 2. По балансу характеристик схожи с лидером Conti. На льду очень хороши по зацепу, на снегу — в управляемости. Лидируют в асфальтовом зачете.





Подробно этот тест опубликован в трех частях:



