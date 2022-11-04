Мы испытали 64 комплекта зимних шин — дайджест тестов «За рулем» (2020–2022) — журнал За рулем

Мы испытали 64 комплекта зимних шин — дайджест тестов «За рулем» (2020–2022)

Друзья, наши эксперты по шинам регулярно проводят испытания в условиях полигона и выявляют сильные и слабые стороны каждого комплекта покрышек. Мы собрали для вас результаты всех тестов за последние три года — они более чем актуальны.

Фрикционки или шипованные шины — какие выбрать?

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Шипы или липучки — эксперты «За рулем» выбирают шины на зиму

«Шиповки» отличаются от фрикци­онок (они же «липучки») более стабильным сцеплением на льду. Взамен придется мириться с несколько бóльшим, чем у фрикционных шин, тормозным путем на асфальте и повышенным шумом. Какие шины предпочесть — читайте здесь.

Ниже приведены результаты испытаний нешипованных шин. Подборка тестов шиповок — на второй странице.

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Зимние нешипованные шины («липучки»)

Нешипованные, или нешипуемые, шины (они же фрикционные или «липучки») несут на боковине отметку studless (в переводе — «без шипов»). Они делятся на две категории:

  • Для суровых северных зим («скандинавки») — ориентированы на снег и лед, потому их протектор выполнен из более мягкой резины (от 55 до 50 единиц по Шору и даже чуть ниже);
  • Для теплых среднеевропейских («европейки») — нацелены, в первую очередь, на мокрый асфальт и помимо более жесткого компаунда имеют развитые канавки, активнее отводящие снежную кашу и воду из пятна контакта, то есть эффективнее борются с аквапланированием и слэшпленингом (скольжением по снежной каше).


«Европейки» больше подходят для большого города, жители которого передвигаются по очищенным от снега и льда улицам, постоянно поливаемым реагентами. Но если в вашем регионе морозные зимы и много снега, лучше предпочесть «скандинавки».

Но перейдем к самим тестам...

1. Фрикционки размером 205/55 R16 из разных ценовых категорий (2020 г.)

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Шины подгонят под штрафы

В 2020-м наши эксперты сравнили 14 комплектов:



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Спецтест: когда менять изношенные шины?

В этом тесте победили шины Conti VikingContact 7. Они оказались лучшими на льду и по комфорту. Единственная претензия — к управляемости при экстремальном маневрировании на снегу. В целом, хорошо сбалансированные шины. Отлично ведут себя на асфальте, неплохи в экономичности. На второй строчке Nokian Hakkapeliitta R3. Они порадовали балансом — по всем номинациям отменные результаты, равномерно хороши эти шины на снегу и на льду. Третью ступеньку подиума заняли Goodyear UltraGrip Ice 2. По балансу характеристик схожи с лидером Conti. На льду очень хороши по зацепу, на снегу — в управляемости. Лидируют в асфальтовом зачете.


Подробно этот тест опубликован в трех частях:


  1. Испытания на снегу и льду
  2. Испытания на черном асфальте
  3. Итоговый рейтинг и выводы экспертов

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (13–1 место).

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2. Шипы, липучки и всесезонки (2020 г.)


В том же году наши испытатели сравнили разные типы шин размерностью 255/55 R19:


Материалы по теме
Шипы, липучки и всесезонки: выбор «За рулем»

По итогам специалисты «За рулем» сделали следующие выводы. «Шиповки» — самый зимний вариант. Лучшие шины для льда (преимущество в эффективности торможения более 90%). На снегу выигрывают до 18%. Наиболее неудобная территория для них — асфальт, где проигрыш всесезонкам достигает четверти. Такие шины подойдут начинающим водителям и тем, кому приходится часто и много ездить по обледенелым дорогам. В наиболее опасных зимних ситуациях — это самые безопасные шины.

Мягкие скандинавские «липучки» превосходят всепогодные на льду в полтора раза, а на снегу — до 18%, но потери зацепа с асфальтом не столь велики, как у шиповок, — около 20 процентов. Понравятся продвинутым водителям. Но на льду при переходе от качения к скольжению сцепные свойства «липучек» резко падают. Поэтому не стоит применять их на автомобилях без АБС.

Европейские «фрикционки», ориентированные на теплые зимы, на скользких покрытиях превосходят всесезонные шины в среднем на 10–15%. В России они пригодятся лишь в южных регионах и теплых мегаполисах, где скользкие дороги — редкость. В остальных условиях их можно рассматривать как разновидность всесезонных шин — с той разницей, что на асфальте настоящим всесезонкам они уступают те же десять процентов.

Ознакомиться с этим тестом можно здесь:

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА — РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ.

3. Тест 8 фрикционных шин-«скандинавок» по цене от 4000 до 8000 руб. (2022 год)


Материалы по теме
Зимние шины-«липучки» на  тестах «За рулем». Результаты — неожиданные!

  • Nokian Hakkapeliitta R5 (Финляндия)
  • Bridgestone Blizzak Ice (Россия)
  • Continental VikingContact 7 (Россия)
  • Goodyear UltraGrip Ice 2 (Польша)
  • Pirelli IceZero FR (Россия)
  • Nordman RS 2 (Россия)
  • Nankang Ice Activa Ice‑1 (Китай)
  • Cordiant Winter Drive 2 (Россия)


По совокупности свойств на первом месте ожидаемо оказались Nokian Hakkapeliitta R5, за ними: Continental VikingContact 7 и Pirelli IceZero FR. Этот тест запомнился тем, что в компанию к именитым брендам попали малоизвестные китайские шины Nankang Ice Activa Ice‑1, и они продемонстрировали самый короткий (!) тормозной путь на мокром асфальте, обыграв даже победителя теста в этой дисциплине.


Ознакомиться с этим тестом можно здесь:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ — СВОДНАЯ ТАБЛИЦА


Какие фрикционные шины лучше?

В наших тестах за последние годы есть два бессменных лидера: Nokian Hakkapeliitta R3 (на смену этим шинам пришла модель R5) и Continental VikingContact 7. Причем эти же шины показывали лучшие результаты и в предыдущих поколениях. Вплотную за топами обычно следуют: Pirelli Ice Zero FR, Goodyear UltraGrip Ice 2, Hankook Winter i*cept iZ2 и Nordman RS2. Однако если Conti и Nokian наши эксперты оценивают как переоцененные, то все остальные из перечисленных, напротив, недооценены, то есть гораздо выгоднее при покупке по соотношению цена/качество.

Надеемся, что результаты испытаний помогут вам выбрать шины, в которых вы не разочаруетесь.

Все тесты шипованных шин, проведенные «За рулем» за последнее время, — на второй странице

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