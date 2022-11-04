Фрикционки или шипованные шины — какие выбрать?
«Шиповки» отличаются от фрикционок (они же «липучки») более стабильным сцеплением на льду. Взамен придется мириться с несколько бóльшим, чем у фрикционных шин, тормозным путем на асфальте и повышенным шумом. Какие шины предпочесть — читайте здесь.
Ниже приведены результаты испытаний нешипованных шин. Подборка тестов шиповок — на второй странице.
Зимние нешипованные шины («липучки»)
- Для суровых северных зим («скандинавки») — ориентированы на снег и лед, потому их протектор выполнен из более мягкой резины (от 55 до 50 единиц по Шору и даже чуть ниже);
- Для теплых среднеевропейских («европейки») — нацелены, в первую очередь, на мокрый асфальт и помимо более жесткого компаунда имеют развитые канавки, активнее отводящие снежную кашу и воду из пятна контакта, то есть эффективнее борются с аквапланированием и слэшпленингом (скольжением по снежной каше).
«Европейки» больше подходят для большого города, жители которого передвигаются по очищенным от снега и льда улицам, постоянно поливаемым реагентами. Но если в вашем регионе морозные зимы и много снега, лучше предпочесть «скандинавки».
Но перейдем к самим тестам...
1. Фрикционки размером 205/55 R16 из разных ценовых категорий (2020 г.)
В 2020-м наши эксперты сравнили 14 комплектов:
- Sailun Winterpro SW61
- Viatti Brina
- Marshal I`Zen KW31 (родственник Kumho)
- Nexen WinGuard ice Plus
- Hankook Winter i*cept iZ2
- Toyo Observe GSi‑6 HP
- Yokohama IceGuard IG60
- Nordman RS2
- Gislaved Soft Frost 200
- Pirelli Ice Zero FR
- Goodyear UltraGrip Ice 2
- Continental VikingContact 7
- Nokian Hakkapeliitta R3
- Вне зачета выступили BFGoodrich g‑Force Winter 2 (единственная легковая фрикционка в модельном ряду бренда)
В этом тесте победили шины Conti VikingContact 7. Они оказались лучшими на льду и по комфорту. Единственная претензия — к управляемости при экстремальном маневрировании на снегу. В целом, хорошо сбалансированные шины. Отлично ведут себя на асфальте, неплохи в экономичности. На второй строчке Nokian Hakkapeliitta R3. Они порадовали балансом — по всем номинациям отменные результаты, равномерно хороши эти шины на снегу и на льду. Третью ступеньку подиума заняли Goodyear UltraGrip Ice 2. По балансу характеристик схожи с лидером Conti. На льду очень хороши по зацепу, на снегу — в управляемости. Лидируют в асфальтовом зачете.
Подробно этот тест опубликован в трех частях:
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (13–1 место).
2. Шипы, липучки и всесезонки (2020 г.)
- Pirelli Scorpion Verde All Season
- Nokian Hakkapeliitta R3 SUV
- Nokian Hakkapeliitta 9 SUV
- Nokian WR SUV 4
- Michelin CrossClimate SUV
- Часть 1: Испытания на снегу и льду
- Часть 2: Испытания на асфальте
- Часть 3: Итоги теста и рекомендации экспертов
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА — РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ.
3. Тест 8 фрикционных шин-«скандинавок» по цене от 4000 до 8000 руб. (2022 год)
- Nokian Hakkapeliitta R5 (Финляндия)
- Bridgestone Blizzak Ice (Россия)
- Continental VikingContact 7 (Россия)
- Goodyear UltraGrip Ice 2 (Польша)
- Pirelli IceZero FR (Россия)
- Nordman RS 2 (Россия)
- Nankang Ice Activa Ice‑1 (Китай)
- Cordiant Winter Drive 2 (Россия)
По совокупности свойств на первом месте ожидаемо оказались Nokian Hakkapeliitta R5, за ними: Continental VikingContact 7 и Pirelli IceZero FR. Этот тест запомнился тем, что в компанию к именитым брендам попали малоизвестные китайские шины Nankang Ice Activa Ice‑1, и они продемонстрировали самый короткий (!) тормозной путь на мокром асфальте, обыграв даже победителя теста в этой дисциплине.
- Часть 1: Испытания на снегу и льду
- Часть 2: Испытания на асфальте