Зимние «липучки»: тест 14 шин на снегу и льду

На испытаниях «За рулем» — фрикционки размером 205/55 R16: дешевые, средней ценовой категории и шинный премиум.

Соперники

Самые дешевые (до 3500 рублей за шину)

В категории «эконом» цены ниже некуда, потому дальнейшего снижения не ждем. Мы взяли на тест китайские Sailun Winterpro SW61 и отечественные Viatti Brina — меньше 3500 рублей за одну шину.

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Подороже (от 4000 до 5500 рублей)

В самом многочисленном среднем ценовом сегменте играет корейское трио — Marshal I`Zen KW31 (родственник Kumho), Nexen WinGuard ice Plus и Hankook Winter i*Cept iZ2, пара чистокровных «японцев»: Toyo Observe GSi‑6 HP и Yokohama IceGuard IG60, а также представители «вторых» брендов — Nordman RS2 отечественной «закваски» и Gislaved Soft Frost 200, «сваренный» в Словакии. Невероятно, но сюда же спустились некоторые «топы», видимо, пересмотревшие ценовую политику в кризисные времена. Это итальянская шина Pirelli Ice Zero FR, сделанная в России, а также Goodyear UltraGrip Ice 2 родом из Польши

Премиум (от 5500 рублей)

Для гурманов у нас припасены шины, удержавшиеся в категории «премиум» (дороже 5500 рублей). Это Continental VikingContact 7 (Германия) и Nokian Hakkapeliitta R3 (Россия).

Вне зачета

Популярная BFGoodrich g‑Force Winter 2 польского «розлива» — единственная легковая фрикционка в модельном ряду бренда, лукаво позиционируемая как «зимняя нешипованная шина для легковых автомобилей». Однако стреловидный протектор из узких и длинных, но цельных шашек без ламелей указывает на то, что эти шины предназначены для мягкой европейской зимы, а потому мы не включили их в общий зачет. Посмотрим, как будет выглядеть «европейка» на фоне «скандинавок», созданных для суровых условий.

Как испытываем

Второй год мы отправляемся сравнивать шины в финскую Лапландию. На этот раз снежные и ледовые трассы нам любезно предоставила компания Nokian Tyres на своем северном полигоне с леденящим душу именем White Hell («Белый Ад»). Но для испытателей здесь рай, ведь это одна из лучших площадок для зимних тестов. Как должно быть понятно, этот тест мы проводили не сейчас, а несколько месяцев назад, еще до закрытия границ.

Тестовый автомобиль — Skoda Octavia. При выполнении объективных тестов все электронные помощники работали в штатном режиме. И только во время экспертной оценки мы отключали «противобукс».

Результаты замеров под открытым небом фиксировали с помощью измерительного комплекса Vbox Racelogic, работающего со спутниками GPS/ГЛОНАСС. Лишь под навесом, накрывающим ледовую «дорожку», где мы определяли продольные сцепные свойства, пришлось «пересесть» на оптическую систему Kistler Correvit L‑motion. Лежащая на крыше толстая «шапка» снега не пропускала сигналы спутников.

Во всех упражнениях мы использовали дополнительные «референсные» шины, повторяя их через каждые 2–3 «зачетные», дабы отследить изменение покрытия.

Ледовый тест

Замеры

Первым делом определяем время разгона (5–30 км/ч) и величину тормозного пути (30–5 км/ч) на длинном ледяном прямике. Лучшее продольное сцепление, как и в прошлом году, продемонстрировал Continental. Однако в торможении с ним на равных неожиданно оказался Goodyear. А слабее всех в продольном направлении за лед цеплялся Nexen. Ему закономерно вторила «европейка» BFGoodrich. При этом первый чуть хуже второго на торможении, а в разгоне наоборот. Разброс между лучшим и худшим результатами в разгоне внушительный — 62%, а при торможении более умеренный — 23%.

Теперь сравним поперечные сцепные свойства, засекая время прохождения ледового круга. И здесь Конти «на коне», а в спину ему дышит чуть менее проворный Гудьир. Медленнее всех — Sailun и BFGoodrich, подтвердивший свою слабость на льду. Эта парочка уступила лидеру 14%.

Управляемость

После замеров оцениваем управляемость. Больше других нашим испытателям понравились покрышки Pirelli, которые мягко и понятно переходят в скольжения и также аккуратно стабилизируются, плавно восстанавливая сцеп­ление. Даже позволяют управлять едва засколь­зившим автомобилем как рулем, так и тягой, что обычно фрикционкам не свойственно! Отметим еще Nokian и Nordman — их поведение безукоризненно, но ярких эмоций, подобно Пирелли, не вызвало. А вот Marshal и BFGoodrich оказались щедры на впечатления, правда негативные.

На льду особенно понравились покрышки Pirelli, которые мягко и понятно переходят в скольжения и так же аккуратно стабилизируются, плавно восстанавливая сцепление.

Поведение BFGoodrich считаем опасным . Виной тому резкая и неожиданная потеря сцепления, очень долгие скольжения и дерганое восстановление, провоцирующее ритмический отстреливающий занос. Самое неприятное: в скольжениях начисто пропадает информативность, и водитель не понимает, насколько повернуты передние колеса. На таких шинах по льду можно ехать разве что «шепотом». Marshal ведет себя схоже, но у него потеря сцепных свойств при переходе в скольжения не такая катастрофичная.

Испытания на снежных площадках

Замеры

Откатав ледовую программу, приступаем к снежным дисциплинам. Начинаем с замеров времени разгона (0–40 км/ч) и тормозного пути (40–5 км/ч). Самым цепким на снегу оказался суровый Nordman. Блиставший на льду Continental смог сравняться с ним лишь в разгоне, а Viatti на удивление оказалась столь же хороша при торможении. Худшее продольное сцепление у Сайлуна. Хотя отставание от лидера не так уж велико — 7% в режиме ускорения и 9% при замедлении.

Проходимость оценивали на естественной занесенной снегом служебной дороге. «Приготовить» глубокий снег или сымитровать его для этого упражнения невозможно.

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Управляемость

Заезды выполняем в двух режимах: «обычном», плавно проходя трассу практически без скольжений, и «активном», заправляя Шкоду в повороты «боком», используя спецприемы.

При «гражданской» езде самые точные реакции и наиболее покладистое поведение Октавии обеспечивают Continental и Pirelli. Еще четверо участников — BFGoodrich, Goodyear, Nokian и Toyo — не вызвали претензий со стороны экспертов. Но и порадовать не смогли. Сложнее всех управлять Шкодой, обутой в Sailun. Виной тому задержки реакций, подталкивающие поворачивать руль на очень большие углы. Плюс — напрочь отсутствующая информативность баранки и резкие неожиданные срывы в скольжения. С таким набором «косяков» безопасно ехать можно лишь не спеша!

В «активном» стиле понравиться испытателям сумел лишь Continental. На этих шинах Skoda прогнозируемо ведет себя в скольжениях, позволяя корректировать траекторию как рулем, так и тягой. Goodyear, Hankook, Nokian, Nordman, Pirelli и Toyo не дали повода для претензий. А вот Sailun вновь опростоволосился, показав экспертам проблемную управляемость без прикрас. В процессе очень долгого скольжения попытка переложить Октавию из одного поворота в другой превращается в комплекс колдовских действий, требующих от водителя высокого мастерства и крепких нервов. Неспроста один из тест-пилотов оставил в протоколе испытаний яркую ремарку: «Если „чайник“ поскользнется на этих шинах — кранты!»

Переставка

Еще один взгляд на поведение автомобиля на дороге нам дает «переставка». Она покажет, насколько участники теста приспособлены к резким перестроениям, которые так любят российские водители. При выполнении экстремального маневра наиболее надежное и предсказуемое поведение Шкоде обеспечили Pirelli и, как ни странно, BFGoodrich. Хуже всех вновь Sailun: попытка охарактеризовать эти шины в двух словах приводит к сочетанию эпитетов «непонятный» и «нестабильный». При первом повороте руля машина вроде бы начинает соскальзывать наружу, зато стоит передним колесам зацепиться за снег, как тут же возникает неприятный занос. Для водителя средней подготовки такие «закидоны» опасны!

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Курсовая устойчивость

На снегу оцениваем курсовую устойчивость и поведение Шкоды при плавном маневрировании на скорости 100–110 км/ч. Самые точные и понятные повадки — на шинах Pirelli. Худшую оценку эксперты поставили Toyo из-за широкого «ноля», ощущения вязкости в рулевом управлении, а также задумчивости в реакциях, которая заставляет поворачивать баранку на значительные углы. Такие шины могут стать для водителя причиной повышенной утомляемости на заснеженной дороге!

Проходимость

В завершение нашей вахты в «Белом Аду» оцениваем особенно актуальную для наших автолюбителей проходимость в глубоком снегу. Безукоризненными «проходимцами» проявили себя Continental и Nordman. Они уверенно тянули автомобиль, позволяли маневрировать и сдавать назад. А вот самым беспомощным выглядел Nexen, который никак не желал двигаться даже под управлением опытных испытателей. Однако задним ходом выбирался сносно: не сможете проехать куда хотели, но хотя бы автомобиль не засадите.

Хорошие шины позволяют уверенно ехать на Октавии в предельных режимах даже с отключенной системой стабилизации — причем не только на открытых площадках, но и на трассах оценки управляемости, ­обнесенными высокими снежными брустверами.

Белый рейтинг (промежуточные итоги)

Итак, на скользких покрытиях лидирует Conti — почти во всех упражнениях обеспечивает лучший зацеп и на льду, и на снегу.

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За ним следует группа из трех участников с очень плотными результатами, хотя характеры у них разные. На втором месте Пирелли, заслуживающая звания «самая эмоциональная» — у нее максимум «оценочных» баллов и лучших оценок (четыре). Впрочем, шины этой марки всегда были драйверскими. На третью позицию протиснулся Goodyear, лишь чуточку уступивший на переставке и в проходимости. Nokian на четвертой строчке: радует идеальной сбалансированностью между снегом и льдом, а также между сцеплением и поведением.

Далее следует парочка с разницей в две десятых балла. Nordman, выделяющийся отменным зацепом на снегу, и сбалансированный Hankook.

Точно в середине списка оказывается Yokohama. Неплохие результаты, но подняться выше не позволило недостаточное поперечное сцепление на льду.

На следующей строчке — зажатый «японцами» с двух сторон крепкий середняк Gislaved с хорошим балансом показателей и оценок среднего уровня. Следом Toyo, выказавшая большее предпочтение к снегу, чем ко льду. Примечательны хорошим балансом сцепления вдоль-поперек.

Десятку замыкают отечественные шины Viatti. В активе — лучшие тормозные свойства на снегу, в пассиве — сложная управляемость.

Вторую десятку открывает Marshal. На льду тормозит лучше, чем совершает маневры, а вот на снегу провал. Шины Nexen слабы и на льду, и на снегу. Не годны к преодолению сугробов. Последнее место занимает Sailun — на снегу результаты «ниже плинтуса», да и на льду всё плохо.

BFGoodrich (шины для среднеевропейской зимы) в «белом» промежуточном зачете сумели набрать баллов чуть больше, чем два замыкающих участника. Однако эти шины — букет противоречий. С одной стороны, беспомощность на льду. С другой — хорошее поведение на снегу — протектор-то даже на вид цеплючий. Но в предельных режимах, как только начинаются проскальзывания, ­сцепление неожиданно и резко падает.

Тест фрикционок на черном асфальте — здесь.

Итоги испытаний — в этой публикации.

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Выражаем признательность шинным компаниям-производителям, предоставившим на тест свою продукцию. Отдельное спасибо компании Nokian за предоставленные полигоны. На тестах авторам помогали Антон Мишин и Антон Ананьев.

Зимние «липучки»: тест 14 шин на снегу и льду На испытаниях «За рулем» — фрикционки размером 205/55 R16: дешевые, средней ценовой категории и шинный премиум. Зимние «липучки»: тест 14 шин на снегу и льду



Фото: Георгий Садков/«За рулем» и depositphotos