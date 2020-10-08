Пора переобуваться: календарь замены шин — журнал За рулем

Пора переобуваться: календарь замены шин

Найдите свой город и все узнаете!

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств», действующий на территории России, содержит требование, когда на машинах должны быть установлены зимние шины — не позднее 1 декабря.

Материалы по теме
8 главных ошибок при смене колесСпецтест: когда менять изношенные шины?Что делать с «одаренными», которые зимой будут на летней резине?

Несмотря на то, что долго грозили штрафом за шины не по сезону, пока нас могут оштрафовать по ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ на 500 рублей только за использование шин с сильно изношенным протектором. Для зимних шин это глубина меньше 4 мм.

Материалы по теме
Новые штрафы — скоро: за козырьки, шины, свет

Тем не менее все здравомыслящие водители ставят шины по сезону — ради безопасности, собственной и окружающих. Специалисты уверены, что переходить с летних шин на зимние необходимо, когда среднесуточная температура воздуха становится ниже +7°С. Крайней датой для смены шин в средней полосе России считается 15 ноября. А с «зимы» на «лето» принято переобуваться не позднее 15 марта.

Но у нас самая большая страна в мире, с четырьмя климатическими зонами и особой зоной (куда входят районы, расположенные за Полярным кругом, а также севернее северной широты — 60 градусов), так что рекомендация переобуваться не позднее 15 ноября малополезна. Поэтому мы составили свой календарь «переобувки» для 16 российских городов-миллионников, изучив среднесуточную температуру за десять лет и сопоставив эти данные с актуальным прогнозом погоды. Ищите свой или ближайший город и меняйте шины не позднее указанной даты.

Город

Оптимальная дата смены шин

Комментарий

Москва

19.10.2020

Согласно метеосводке за последние 10 лет, среднесуточная температура +7°С в Москве устанавливалась уже к 17 октября. Аномально теплая осень в этом году немного сдвинула даты.

Санкт-Петербург

19.10.2020

Обычно погода в Питере отличается от московской. Но оптимальная дата смены колес в этих городах совпала, равно как и предыдущая усредненная дата со среднесуточными +7 — 17 октября.

Новосибирск

04.10.2020

В Новосибирске прохладнее, и жители этого города уже вовсю меняют колеса. Если вы этого еще не сделали, поторопитесь: среднесуточные +7 уже позади.

Екатеринбург

10.10.2020

Времени на раскачку нет и у жителей Екатеринбурга. Смену колес можно отложить максимум на день.

Нижний Новгород

11.10.2020

В Нижнем Новгороде погода соответствует климатической норме последнего десятилетия. Все эти годы шины можно было менять 11 октября. И сейчас так же.

Казань

13.10.2020

Такая же стабильность и в Казани. Среднесуточные +7°С за последние 10 лет — 13 октября, и в этом году погода не изменила себе.

Челябинск

10.10.2020

По прогнозу погоды 10 октября в Челябинске будет солнце. Даже если прогноз сбудется, шины придется менять — дальше будет холодать. И это соответствует климатической норме для региона.

Омск

03.10.2020

Омичи наверняка не ожидали такого подвоха от погоды: 3 октября в городе было +18 и солнце, а уже на следующий день +5 и дождь. Самое время поменять шины, чтобы не попасть в беду. И забудьте об аномальном теплом октябре 2019 года. Среднесуточные +7 в вашем регионе характерны для 3 октября.

Самара

14.10.2020

У самарцев есть еще несколько дней на подготовку: как обычно, среднесуточные +7 приходят в середине октября. Потом может быть небольшое и краткосрочное потепление, но уже в 20-х числах температура воздуха будет падать.

Ростов-на-Дону

25.10.2020

Хорошо ростовчанам: могут не переобувать свои тачанки чуть ли не до конца октября! Но потом это сделать все равно придется: в Ростове-на-Дону среднесуточная температура воздуха снижается до +7 к середине ноября.

Уфа

02.10.2020

А вот жителям башкирской столицы не позавидуешь, особенно тем, кто еще не успел поменять шины, ведь все сроки давно прошли. Впрочем, непонятно, чего они ждали, ведь среднесуточные +7 в Уфе обычны для с самого начала октября.

Красноярск

02.10.2020

В самом начале октября приходится «переобуваться» и жителям Красноярска. Хотя чему тут удивляться: это Сибирь, край суровый.

Воронеж

19.10.2020

Хорошо в Воронеже, тепло, и почти не дождит. И все-таки шины придется менять уже через неделю. Время на покупку нового комплекта и записи на шиномотаж, чтобы избежать очередей. Погода соответствует норме за десятилетие.

Пермь

28.09.2020

Пермяки должны были поменять шины аж 28 сентября — и по актуальному на тот момент прогнозу, и по статистке за последние 10 лет. Те, кто этого не сделал, — сделайте сейчас, пожалуйста, не тяните резину.

Волгоград

22.10.2020

В Волгограде сейчас еще тепло, но это пока. К концу месяца похолодает — согласно климатической норме. Возможно, будет светить солнышко, но при этом и ощущаться приближение зимы. Да, она уже близко!

Краснодар

22.11.2020

Придет зима и в южный Краснодар — хотя и намного позже, чем в другие города-миллионники. Зимние шины нужно будет подготовить лишь к концу ноября. А снять можно уже 11 марта будущего года! Мы все завидуем вам, краснодарцы!


  • Пять аргументов в пользу шипованных шин — тут.


Фото: depositphotos

751
Оцените материал
0:0
Читать комментарии (1)
Загрузка...