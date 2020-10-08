Пора переобуваться: календарь замены шин

Найдите свой город и все узнаете!

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств», действующий на территории России, содержит требование, когда на машинах должны быть установлены зимние шины — не позднее 1 декабря.

Несмотря на то, что долго грозили штрафом за шины не по сезону, пока нас могут оштрафовать по ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ на 500 рублей только за использование шин с сильно изношенным протектором. Для зимних шин это глубина меньше 4 мм.

Тем не менее все здравомыслящие водители ставят шины по сезону — ради безопасности, собственной и окружающих. Специалисты уверены, что переходить с летних шин на зимние необходимо, когда среднесуточная температура воздуха становится ниже +7°С. Крайней датой для смены шин в средней полосе России считается 15 ноября. А с «зимы» на «лето» принято переобуваться не позднее 15 марта.

Но у нас самая большая страна в мире, с четырьмя климатическими зонами и особой зоной (куда входят районы, расположенные за Полярным кругом, а также севернее северной широты — 60 градусов), так что рекомендация переобуваться не позднее 15 ноября малополезна. Поэтому мы составили свой календарь «переобувки» для 16 российских городов-миллионников, изучив среднесуточную температуру за десять лет и сопоставив эти данные с актуальным прогнозом погоды. Ищите свой или ближайший город и меняйте шины не позднее указанной даты.

Город Оптимальная дата смены шин Комментарий Москва 19.10.2020 Согласно метеосводке за последние 10 лет, среднесуточная температура +7°С в Москве устанавливалась уже к 17 октября. Аномально теплая осень в этом году немного сдвинула даты. Санкт-Петербург 19.10.2020 Обычно погода в Питере отличается от московской. Но оптимальная дата смены колес в этих городах совпала, равно как и предыдущая усредненная дата со среднесуточными +7 — 17 октября. Новосибирск 04.10.2020 В Новосибирске прохладнее, и жители этого города уже вовсю меняют колеса. Если вы этого еще не сделали, поторопитесь: среднесуточные +7 уже позади. Екатеринбург 10.10.2020 Времени на раскачку нет и у жителей Екатеринбурга. Смену колес можно отложить максимум на день. Нижний Новгород 11.10.2020 В Нижнем Новгороде погода соответствует климатической норме последнего десятилетия. Все эти годы шины можно было менять 11 октября. И сейчас так же. Казань 13.10.2020 Такая же стабильность и в Казани. Среднесуточные +7°С за последние 10 лет — 13 октября, и в этом году погода не изменила себе. Челябинск 10.10.2020 По прогнозу погоды 10 октября в Челябинске будет солнце. Даже если прогноз сбудется, шины придется менять — дальше будет холодать. И это соответствует климатической норме для региона. Омск 03.10.2020 Омичи наверняка не ожидали такого подвоха от погоды: 3 октября в городе было +18 и солнце, а уже на следующий день +5 и дождь. Самое время поменять шины, чтобы не попасть в беду. И забудьте об аномальном теплом октябре 2019 года. Среднесуточные +7 в вашем регионе характерны для 3 октября. Самара 14.10.2020 У самарцев есть еще несколько дней на подготовку: как обычно, среднесуточные +7 приходят в середине октября. Потом может быть небольшое и краткосрочное потепление, но уже в 20-х числах температура воздуха будет падать. Ростов-на-Дону 25.10.2020 Хорошо ростовчанам: могут не переобувать свои тачанки чуть ли не до конца октября! Но потом это сделать все равно придется: в Ростове-на-Дону среднесуточная температура воздуха снижается до +7 к середине ноября. Уфа 02.10.2020 А вот жителям башкирской столицы не позавидуешь, особенно тем, кто еще не успел поменять шины, ведь все сроки давно прошли. Впрочем, непонятно, чего они ждали, ведь среднесуточные +7 в Уфе обычны для с самого начала октября. Красноярск 02.10.2020 В самом начале октября приходится «переобуваться» и жителям Красноярска. Хотя чему тут удивляться: это Сибирь, край суровый. Воронеж 19.10.2020 Хорошо в Воронеже, тепло, и почти не дождит. И все-таки шины придется менять уже через неделю. Время на покупку нового комплекта и записи на шиномотаж, чтобы избежать очередей. Погода соответствует норме за десятилетие. Пермь 28.09.2020 Пермяки должны были поменять шины аж 28 сентября — и по актуальному на тот момент прогнозу, и по статистке за последние 10 лет. Те, кто этого не сделал, — сделайте сейчас, пожалуйста, не тяните резину. Волгоград 22.10.2020 В Волгограде сейчас еще тепло, но это пока. К концу месяца похолодает — согласно климатической норме. Возможно, будет светить солнышко, но при этом и ощущаться приближение зимы. Да, она уже близко! Краснодар 22.11.2020 Придет зима и в южный Краснодар — хотя и намного позже, чем в другие города-миллионники. Зимние шины нужно будет подготовить лишь к концу ноября. А снять можно уже 11 марта будущего года! Мы все завидуем вам, краснодарцы!





Пять аргументов в пользу шипованных шин — тут.





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