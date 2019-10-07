Большой тест зимних шин: выбор «За рулем»!

Испытания дюжины комплектов фрикционных шин размерностью 195/65 R15 дали очень интересные результаты! Три модели подходят далеко не всем автомобилям, а одну эксперты «За рулем» и вовсе не советуют покупать.

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Мы взяли шины из разных ценовых групп — от 2470 до 5150 рублей за штуку. Самая свежая модель — Toyo Observe GSi‑6, выкатившаяся на рынок в этом сезоне. Есть две прошлогодние новинки: немецкий Continental VikingContact 7 и финская Nokian Hakkapeliitta R3. Обновлена в прошлом году Pirelli Ice Zero FR российского производства.

Из уже хорошо знакомых шин участвуют Hankook Winter i*cept iZ² родом из Кореи, а также отечественный Nordman RS2 с финскими корнями, младший брат покрышек Nokian. Еще — популярные на нашем рынке Gislaved Soft*Frost 200 из Германии (вторая линия Континенталя), отечественные Viatti Brina и корейские Roadstone WinGuard ice.

И куда же без «китайцев»! Сегодня их трое: Triangle SnowLink PL01, Cachland CH-W2002 и Sailun Ice Blazer WSL2. Triangle уже участвовал в нашем прошлогоднем тесте, двое других — таинственные незнакомцы.

Морозный Technotrac

На берегах «золотой реки» Ивалойоки, что в финской Лапландии, расположен поселок с созвучным названием Ивало. Когда-то он был пристанищем для старателей, а в наше время стал Меккой для испытателей. В его окрестностях расположено несколько собственных тестовых площадок производителей шин, а также независимый испытательный центр Test World. По соседству с ним южнокорейская компания Hankook построила свой полигон Technotrac для зимних тестов. Мы стали первыми журналистами, которые, по приглашению хозяев, провели здесь сравнительный шинный тест.

Электронный термометр показывает критические градусы — при более низких температурах шинники тесты не проводят.

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Во время испытаний тридцатиградусные морозы чередовались с потеплением до минус десяти. Технические специалисты шинных компаний считают —27…-25 °C пороговым значением температуры и стараются не проводить тесты, когда столбик термометра опускается ниже. Однако ограниченная длительность командировки и частые снегопады не позволяли выбирать температурные условия.

Мы приступали к испытаниям, как только осадки прекращались, а работники дорожной службы полигона завершали подготовку трасс.

Во всех тестах использовали Октавию: платформу Гольфа испытатели уважают за «честное» переднеприводное поведение и прозрачную управляемость. Для выполнения замеров мы оборудовали Шкоду мерительным комплексом VBOX, работающим на основе GPS.

Ледяное поле

Ледовые испытания выполнили на «искусственном» льду, залитом на земле. Начали с замеров времени разгона (0–30 км/ч) и тормозного пути (30–5 км/ч). Для каждого комплекта шин достаточно от восьми до десяти «комбинированных» заездов в режиме «разгон-торможение». Первыми откатали «базовые» шины, которые потом устанавливали всякий раз после испытаний двух-трех комплектов тестовых шин — для отслеживания изменений покрытия.

Скользить по ледовому стеклу на фрикционных шинах, в отличие от шипованых, весьма неприятно. Поэтому на льду хорошая «скандинавка» должна точно информировать водителя, когда начина­ется скольжение.

На первые позиции прорвались два заклятых соперника — VikingContact 7 и Hakkapeliitta R3. При этом Continental оказался немного сильнее как в разгоне, так и в торможении. А хуже всех за лед цеплялись «китайцы» Cachland и Sailun. Первый ставил «рекорды» в торможении, останавливаясь на треть (30,6 %) дальше лидера, а второй разгонялся почти вполовину (на 44 %) медленнее.

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Следующее испытание — оценка поперечного сцепления по времени прохождения ледового круга. На каждом комплекте проезжаем по окружности 15–20 раз, чтобы, прикатавшись к тестовому комплекту, показать лучшее время и подтвердить его. Состояние покрытия отслеживали так же, как и в предыдущем упражнении, - чередуя тестовые шины с «базовыми».

Дежавю! Фавориты те же, они лишь поменялись местами. Hakkapeliitta R3 обладает чуть более высоким поперечным сцеплением, чем VikingContact 7. И аутсайдеры не изменились — Cachland и Sailun. Их время практически на 20 % хуже, чем у Nokian.

Выезжаем на ледовую трассу упра­вляемости, полностью отключив ESP. Два эксперта, сменяя друг друга через три-четыре круга, внимательно изучают нюансы поведения обутого в тестовые шины автомобиля и то, насколько просто и надежно можно им управлять. Завершив заезды, испытатели выставляют оценку, основываясь на зафиксированных замечаниях.

Самый высокий балл заработали Continental и Hankook. К ним у экспертов не возникло претензий. Антирекорд принадлежит шинам Cachland. На них ездить по льду можно лишь со скоростью пешехода. Чуть прибавишь — и автомобиль скользит, как камень в кёрлинге. Немного выше оценка у коварного Сайлуна. Без скольжений он управляется сносно, но становится опасным, как только поскальзывается: «плывет» долго, отправляет Октавию в занос, требует от водителя шаманских действий для восстановления сцепления.

Снежная страда

Завершив ледовые испытания, переходим к тестам на снегу. Сначала выполняем замеры разгона (0–40 км/ч) и тормозного пути (40–5 км/ч). Процедура аналогична замерам на льду, лишь скоростная планка иная — более высокая.

Проходимость — важная характеристика зимних шин даже для жителей крупных городов. Порой короткий путь с засыпанной снегом парковки до расчищенной дороги становится непреодолимым препятствием.

Лучший разгон обеспечили шины Nokian. На 12,3 % дольше ускорялась самая медленная парочка — Cachland и Sailun. В торможении первенствовали шины Pirelli. Хуже всего Octavia замедлялась на покрышках Cachland — тормозной путь длиннее на 17,5 %.

После замеров приступаем к оценке управляемости. Извилистая снежная трасса петляет между невысокими елями — зон безопасности явно не хватает. В таких условиях острее ощущаешь все огрехи, которые вносят в поведение автомобиля испытываемые шины.

Методика схожа с оценкой управля­емости на льду, однако отметки выставляем две. Первая — за удобство и надежность управления машиной в сдержанном режиме, с аккуратным прохождением поворотов в начальной фазе скольжений. Вторая — в активном («адреналиновом») режиме, с боковыми скольжениями и использованием специальных приемов.

Caсhland CH-W2002 отменно закапываются в глубоком снегу. И в остальных дисциплинах на «белых» тестах они показали очень слабые результаты. Мы не рекомендуем их покупать!

В плавном режиме симпатии испытателей завоевали шины Pirelli — они наделяют Шкоду хорошими реакциями, высокой информативностью и стабильным поведением. А вот Sailun и Cachland получили неудовлетворительные оценки. Sailun совсем не обеспечивает обратную связь, неожиданно поскальзывается, полностью теряя сцепление. Cachland имеет те же недостатки, но поведение машины чуть более понятное. Эти два «китайца» могут напугать и довести до проблем водителя средней руки.

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Активный стиль не изменил расклада. Octavia, обутая в Pirelli, покорила экспертов понятными и предсказуемыми скольжениями, четкими реакциями на действия рулем и изменение тяги. Плохиши Sailun и Cachland и здесь схлопотали неуд. В скольжениях Octavia на шинах Sailun вообще не управляется. На покрышках Cachland — управляется, но архисложно, заставляя водителя буквально разбрызгивать адреналин.

А теперь оценим управляемость, выполняя на снегу очень распространенный среди российских водителей маневр — переставку, то есть резкую смену полосы движения. Во время такого экстремального маневрирования Skoda наиболее надежно ведет себя на шинах Hankook, Nokian и Triangle. Всем троим оценка немного снижена из-за легких задержек в реакциях. Опаснее всего выполнять переставку на шинах Roadstone. На них Octavia резко срывается в занос, требуя от водителя применения навыков ­контраварийного вождения, и долго ­восстанавливает сцепление.

Переходим к оценке курсовой устойчивости и поведения автомобиля при мягком перестроении на скорости 100 км/ч. В этом упражнении отличился Hankook — у Шкоды на этих шинах самый плотный и информативный руль. Больше всех напряг испытателей Sailun: наделил Октавию опасным сочетанием низкой информативности, хороших реакций и избыточной поворачива­емости. На этих шинах очень просто перекрутить совсем пустой руль и вылететь с дороги.

Насколько уверенно наши испыту­емые справляются с сугробами, выясняем на снежной целине.

Здесь как дома чувствуют себя Nokian и Nordman. На этих шинах Octavia уверенно едет вперед и маневрирует, а если упирается бампером в сугроб, то запросто выбирается назад. Хуже всех в этих условиях проявили себя покрышки Cachland. Они делают бесполезными любые попытки водителя сдвинуть машину с места в глубоком снегу.

Второй сезон мы оцениваем управляемость на снегу в двух режимах: обычном, на грани скольжений, и активном, проходя повороты боком.

«Белый» рейтинг

Подведем промежуточные итоги. В тестах на снегу и льду закономерно лидировали «топы». Лучше всех на «белых» дорогах чувствует себя Continental. Самую малость уступил ему Nokian. Hankook занял третью позицию, оттеснив Pirelli на четвертое место. Худший результат — у «китайца» Cachland. Его соотечественник Sailun тоже выглядит очень слабо, хотя и набрал чуть больше баллов. В общем, на снегу и льду новички родом из Поднебесной с треском провалились.

Асфальтовый марафон

В апреле, когда сошел снег и подсохли дороги, мы приступили к «черным» тестам в окрестностях Тольятти, на родном асфальте полигона АВТОВАЗа. Работали ночью, чтобы поймать стабильную невысокую температуру от +5 до +10 °C и избежать влияния ветра.

Первый пункт в нашем списке испытаний на «черных» дорогах — замеры топливной экономичности, совмещенные с оценкой курсовой устойчивости. Начинаем комплексный заезд с прогревочного круга, где оцениваем, насколько ровно Octavia идет по прямой и как реаги­рует на аккуратные действия рулем для объезда препятствия или мягкого перестроения на скорости 130 км/ч (разрешенные на автомагистрали 110 км/ч плюс типичное превышение на 20 км/ч, за которое ­не предусмотрен штраф).

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Безупречно проявили себя лишь шины Continental — обутая в них Skoda ведет себя надежно и понятно, четко реагируя на действия водителя. Худшая оценка — у Viatti. На этих шинах Octavia получила широкий пустой «ноль» на руле, недостаточную его информативность и подруливание задней оси, способное спровоцировать занос.

Автомобиль и шины прогреты. Начинаем замеры сопротивления качению на горизонтальном двухкилометровом участке. Дабы исключить влияние на результаты даже небольшого ветерка, заезды выполняем в прямом и обратном направлениях. И чередуем тестовые шины с «базовыми», чтобы отследить влияние изменяющейся температуры.

Продолжив многолетнюю традицию, Nokian и Nordman завоевали звание самых экономичных. А самыми расточительными оказались Cachland и Gislaved. По сравнению с лидерами они увеличивают расход Шкоды на 0,4 л/100 км при скорости 60 км/ч и на 0,3 л/100 км при 90 км/ч. Не принципиально, но всё же.

Уровень комфорта оцениваем на служебных дорогах. Первичные оценки за уровень шума и плавность хода эксперты выставили еще на прогревочном круге. Теперь же, проехав по дорожным выбоинам, трещинам, вспученным швам и прочим дефектам асфальта, они смогут сделать окончательные выводы.

Тише всех катятся Continental, Hankook и Nokian, а громче остальных — Cachland и Viatti, озвучивая все дорожные неровности. Образцовой плавностью хода не смог похвастаться никто. Тем не менее Cachland, Continental, Hankook, Nokian и Sailun меньше других докучали толчками и вибрациями. А Triangle и Viatti оказались самыми жесткими и зудящими.

На финишной прямой асфальтового марафона выполняем торможение на мокрой (60–5 км/ч) и сухой (80–5 км/ч) дороге.

По мокрому эффективнее всех Октавию замедляют шины Continental. Незначительно уступают им Nokian и Pirelli. Худший результат — у Viatti: на этих шинах тормозной путь Октавии почти на четверть длиннее, чем с Континенталем.

Сухой асфальт выводит на первый план Cachland, а позади всех вновь Viatti. На этот раз они уступили лидеру 12,2 %.

На «асфальтовом» подиуме расположились по порядку Continental, Pirelli и Nokian. А провалившийся на «белых» тестах Cachland здесь показал четвертый результат. Слабее всех выступили Viatti, проиграв по всем пунктам. Примечательно, что два китайских незнакомца не выпали из обоймы, вписавшись в первую половину списка.

Итог

Традиционно мы разбиваем участников на группы в соответствии с достигнутыми итоговыми результатами.

Последнее, двенадцатое место занял единственный представитель группы «Слабые шины» Cachland CH-W2002 (788 баллов). Показав хорошие результаты на асфальте, он оказался откровенно плох и на снегу, и на льду. Учитывая низкий уровень потребительских свойств, мы не можем рекомендовать эти шины к покупке.

Группу «Посредственные шины» (800–849 баллов) «распечатывает» Viatti Brina с 839 итоговыми баллами и девятым местом в общем зачете. Неплохо проявив себя на снегу и льду, эти шины провалили «черные» тесты и отметились худшим уровнем комфорта. Подойдут для заснеженной глубинки, где водители практически не выезжают на очищенные асфальтовые дороги.

На десятой строке нашего рейтинга обосновался Roadstone WinGuard ice (819 баллов). Эти шины слабо держатся за лед и асфальт, а на снегу сцепление сносное. Однако снег выявил коварное свойство — опасное поведение при экстремальном маневрировании. Такие шины подойдут лишь неспешным и аккуратным водителям, не допускающим резких действий рулем.

Набравший 800 баллов Sailun Ice Blazer WSL2 еле-еле втиснулся на последнюю ступеньку в группе «Посредственные шины» и занял одиннадцатое место в общем зачете. Похвастаться может разве что неплохим уровнем комфорта. На асфальте Sailun выступил средне, на «белых» покрытиях оказался откровенно слабым. Потому использовать его лучше тем, кто всю зиму проводит на чистых асфальтовых дорогах.

12 место 11 место 10 место 9 место Сумма баллов, набранных в тесте 788 800 819 839 Марка, модель Cachland CH-W2002 Sailun Ice Blazer WSL2 Roadstone WinGuard ice Viatti Brina Средняя цена в интернет-магазинах

на момент подготовки материала, руб. 2470 2590 2840 2510 Экономия (+)* / переплата (-)*, % 11 (-) 9 (-) 7 (-) 17 (+) Страна изготовления Китай Китай Корея Россия Индекс нагрузки и скорости 91T 95T 91Q 91T Глубина рисунка по ширине, мм 8,5 8,0 8,3 8,4 Твердость резины по Шору, ед. 57 63 55 53 Масса шины, кг 8,2 7,8 8,7 8,7 ПЛЮСЫ Лучшее торможение на сухом покрытии; хорошая курсовая устойчивость на асфальте; достаточно мягкие Тормозные свойства на мокром асфальте выше средних; негромкий внутренний шум; хорошая плавность хода Высокий уровень акустического комфорта; удовлетворительное следование курсу на снегу Среднего уровня сцепные свойства на льду и снегу; стабильные управляемость и курсовая устойчивость на снегу МИНУСЫ Худшие сцепные свойства на льду и снегу; самая низкая экономичность; плохая управляемость; худшая проходимость Слабое сцепление на льду, снегу, сухом асфальте; худшая курсовая устойчивость на снегу; плохая управляемость; ограниченная проходимость Низкие сцепные свойства; посредственная управляемость на льду и снегу, плохая — при экстремальном маневрировании на снегу Худшее сцепление и плохая курсовая устойчивость на асфальте; низкая топливная экономичность при 60 км/ч; самые некомфортные

* Разность между справедливой ценой и средней ценой шин конкретной модели, выраженная в процентах относительно средней цены.

Следующую группу — «Хорошие шины» (850–899 баллов) — открывают расположившиеся на пятом месте покрышки Toyo Observe GSi‑6 с неплохо сбалансированными характеристиками — и на «белых», и на «черных» тестах результаты на среднем уровне, иногда даже чуть выше.

Еще два претендента на одно место — Gislaved Soft*Frost 200 и Nordman RS2. С результатом 875 баллов они поделили шестую и седьмую строчки. Оба одинаково уверенно чувствуют себя на снегу и льду, но первый чуть лучше выглядит на асфальте. При этом по топливной экономичности они антиподы: Nordman сделал Октавию наиболее экономной, а Gislaved — прожорливой

Все три твердых хорошиста лишены серьезных недостатков, но вряд ли смогут порадовать ценителей отточенной управляемости. А вот неискушенным автомобилистам придутся впору.

.Группу «Хорошие шины» замыкают расположившиеся на восьмой строчке итогового рейтинга покрышки Triangle SnowLink PL01 (855 баллов). Их достижения на снегу, льду и асфальте близки к средним. Основной минус — низкая плавность хода. Triangle больше подойдет для хороших дорог и водителей, редко отправляющихся в дальние поездки.

8 место 6–7 место 6–7 место 5 место Сумма баллов, набранных в тесте 855 875 875 888 Марка, модель Triangle SnowLink PL01 Nordman RS2 Gislaved Soft*Frost 200 Toyo Observe GSi-6 Средняя цена в интернет-магазинах

на момент подготовки материала, руб. 3030 3200 3570 3500 Экономия (+)* / переплата (-)*, % 5 (+) 9 (+) 3 (-) 5 (+) Страна изготовления Китай Россия Германия Япония Индекс нагрузки и скорости 95R 95R 95T 91H Глубина рисунка по ширине, мм 7,9 9,0 8,4 8,8 Твердость резины по Шору, ед. 55 52 49 56 Масса шины, кг 8,3 8,0 9,3 8,7 ПЛЮСЫ Понятные управляемость и курсовая устойчивость на снегу; удовлетворительная проходимость;

умеренный шум Экономичность; уверенный разгон на снегу; отличная проходимость; четкое следование курсу на снегу и асфальте Сцепные свойства на льду выше средних; понятная управляемость на снегу; надежная курсовая устойчивость на асфальте Высокое продольное и поперечное сцепление на льду; четкое следование курсу на снегу; хороший акустический

комфорт МИНУСЫ Невысокие сцепные свойства на льду и сухом асфальте; повышенный расход топлива при скорости 60 км/ч;

очень жесткие Скромные ­тормозные свойства как на мокрой, так и на сухой асфальтовой дороге; невысокая плавность хода Худшая топливная экономичность; посредственная плавность хода; повышен уровень внутреннего шума Увеличенный расход при 60 км/ч; замечания к управляемости; слабая проходимость; жестковаты

* Разность между справедливой ценой и средней ценой шин конкретной модели, выраженная в процентах относительно средней цены.

В группе «Отличные шины» — участники, набравшие 900 и более итоговых баллов.

Пара отличников, набрав по 912 баллов, поделила третье и четвертое местá. Hankook Winter i*cept iZ², войдя в тройку лучших по итогам «белых» тестов, показал средний результат на асфальте. А в «черных» испытаниях более успешна Pirelli Ice Zero FR, при том что на снегу и льду тоже чувствует себя вполне уверенно. Лишь невысокий уровень комфорта немного подпортил общую картину.

На второй строчке, с небольшим отставанием, - Nokian Hakkapeliitta R3 (933 балла). Эти шины сильны на любых зимних дорогах. Их преимущества — проходимость и экономичность.

Лидер нашего теста — Continental VikingContact 7 (935 баллов). Эта модель превзошла соперников как в «белых» тестах, так и на асфальте. К ее незначительным слабостям можно отнести разве что средние результаты по экономичности.

Каждая модель из числа отличников наверняка придется по душе водителям любого уровня, независимо от стиля езды.

3–4 место 3–4 место 2 место 1 место Сумма баллов, набранных в тесте 912 912 933 935 Марка, модель Pirelli Ice Zero FR Hankook Winter i*cept iZ² Nokian Hakkapeliitta R3 Continental VikingContact 7 Средняя цена в интернет-магазинах

на момент подготовки материала, руб. 3760 3280 4760 5150 Экономия (+)* / переплата (-)*, % 7 (+) 23 (+) 9 (-) 15 (-) Страна изготовления Россия Корея Финляндия Германия Индекс нагрузки и скорости 95T 95T 95R 95T Глубина рисунка по ширине, мм 8,8 8,4 8,6 8,3 Твердость резины по Шору, ед. 48 53 48 43 Масса шины, кг 8,9 9,0 7,8 8,8 ПЛЮСЫ Отличное торможение на снегу и асфальте; хорошее сцепление на льду; отменная управляемость и понятная курсовая устойчивость на снегу Высокое сцепление и надежная управляемость на льду и снегу; четкое следование курсу на снегу; катятся тихо и довольно мягко Выдающиеся сцепные свойства на любой зимней дороге; высокая экономичность; лучшая проходимость; замечательная

комфортность Превосходное сцепление на льду, снегу и асфальте; надежная управляемость; высокий уровень комфорта МИНУСЫ Низкая плавность хода; немного повышен уровень внутреннего шума Среднее торможение на мокрой и сухой дороге; замечания к курсовой устойчивости на асфальте Легкие претензии к курсовой устойчивости на асфальте Повышенный расход топлива при скорости 60 км/ч

* Разность между справедливой ценой и средней ценой шин конкретной модели, выраженная в процентах относительно средней цены.

Внимание! Шины Roadstone WinGuard ice, Sailun Ice Blazer WSL2 и Cachland CH-W2002 мы настоятельно не рекомендуем устанавливать на автомобили, не оборудованные системой стабилизации. Они опасны на скользких покрытиях!

Полностью результаты испытаний приведены здесь: 12–1 места.

Справедливости ради

Мы расставили шины по местам согласно набранным балам. А теперь посмотрим, насколько экономически выгодно покупать те или иные покрышки. Для этого сравним среднюю цену каждой модели с так называемой справедливой ценой — соответствующей уровню ее потребительских свойств, то есть количеству заработанных баллов.

Самым выгодным предложением оказался Hankook Winter i*cept iZ² с ценой на 23 % ниже справедливой. Немного меньше (17 %) позволит сэкономить Viatti. При покупке шин Nordman RS2, Pirelli Ice Zero FR, Toyo Observe GSi‑6 или Triangle SnowLink PL01 выгода составит от 9 до 5 %.

За остальных участников теста придется переплачивать. Минимальная переплата — 3 % — ждет при покупке шин Gislaved Soft*Frost 200. Стоимость шин Roadstone WinGuard ice, Nokian Hakkapeliitta R3 и Sailun Ice Blazer WSL2 выше справедливой на 7–9 %. Замыкают рейтинг два отличившихся участника теста — победитель… и проигравший. За аутсайдера Cachland CH-W2002 придется переплатить 11 %. Он оказался не настолько дешев, насколько слаб. А вот Continental VikingContact 7, самый дорогой участник, переоценен на 15 %. Хотите качественный и сбалан­си­ро­ванный продукт — будьте готовы раскошелиться.

Выражаем признательность шинным компаниям-производителям, предоставившим на тест свою продукцию, сотрудникам полигонов Technotrac и АВТОВАЗ, ­а также тольяттинскому Шинторгу за техническую поддержку. Отдельное спасибо — компании Hankook за предоставленный полигон Technotrac.

В Лапландии авторы тестировали шины совместно с Антоном МИШИНЫМ. На асфальтовых тестах к ним присоединились Антон АНАНЬЕВ, Владимир КОЛЕСОВ, Юрий КУРОЧКИН и Андрей ОБРАЗУМОВ.