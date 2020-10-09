Большой тест зимних шин: выбор экспертов «За рулем»

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Материалы по теме Зимние «липучки»: тест 14 шин на снегу и льду

О том, как проявили себя на льду и снегу недорогие китайские Sailun Winterpro SW61 и отечественные Viatti Brina (меньше 3500 рублей за одну шину), выступающие в среднем ценовом сегменте (до 5500 рублей за штуку) корейские Marshal I`Zen KW31 (родственник Kumho), Nexen WinGuard ice Plus и Hankook Winter i*Cept iZ2, японские Toyo Observe GSi‑6 HP и Yokohama IceGuard IG60, Nordman RS2 (Россия), Gislaved Soft Frost 200 (Словакия), итальянская шина Pirelli Ice Zero FR, сделанная в России, и Goodyear UltraGrip Ice 2 из Польши, премиальные Continental VikingContact 7 (Германия) и Nokian Hakkapeliitta R3 (Россия), а также выступающая вне зачета BFGoodrich g‑Force Winter 2 польского «розлива», читайте здесь. Что показали испытания на асфальте и как выбирать фрикционные шины, узнаете из этой публикации.

Итоговый рейтинг

Вторую десятку распечатывает «двойня» — Marshal I’Zen KW31 и Viatti Brina, набравшие по 833 балла. Но характеры у них разные.

Последнее место занимает Nexen WinGuard Ice Plus, заработав 803 итоговых балла. Похвастать может лишь приличным уровнем комфорта. Сцепные свойства на любых покрытиях откровенно слабые. Пристойные разве что курсовая устойчивость на снегу да поведение при резких перестроениях. Понятие проходимость находится где-то далеко в стороне. По любым дорогам ездить на Nexen можно лишь неспешно и аккуратно. И только с электронными ограничителями, при этом понимая, что надежды на них мало.

Viatti Brina — схожа по характеристикам с Маршалом на «белых» дорогах. Но в нюансах противоречива. С одной стороны, это лидер теста в торможении на снегу. С другой, хуже управляется на снегу при активном вождении и в экстремальных манёврах. На асфальте выглядит слабее Маршала — хуже тормозит на мокром и на сухом, плохая курсовая устойчивость. По комфорту и экономичности чуть лучше Маршала. Раскроет свои лучшие качества на снежных дорогах, если не выключать электронику.

13 место 12–11 место Марка, модель Nexen WinGuard Ice Plus Viatti Brina Сумма баллов, набранных в тесте 805 833 Средняя цена в интернет-магазинах

на момент подготовки материала 4030 руб. 3250 руб. Экономия (+)* / переплата (-)*, % 28 (-) 15 (+) Страна изготовления Корея Россия Индекс нагрузки и скорости 91T 91T Глубина рисунка, мм 8,1–8,4 7,7–8,4 Твердость резины по Шору 57 56 Масса шины, кг 9,1 8,5 ПЛЮСЫ Приличные курсовая устойчивость на снегу, управля­емость на переставке и плавность хода Лидирующие тормоза на снегу; средние тормоза на льду; приличная плавность хода МИНУСЫ Очень слабые сцепные свойства на льду, снегу; худшие тормоза на сухом асфальте; худшая экономичность Худшие тормоза на мокром асфальте; сложные курс на асфальте, поведение на льду и на снегу

* Разность между справедливой ценой и средней ценой шин конкретной модели, выраженная в процентах относительно средней цены.

Marshal I’Zen KW31 — это средние характеристики на «белом» и «черном» покрытиях, и в комфорте. Худшая топливная экономичность. Похвастать может лишь приличной управляемостью на снегу и курсовой устойчивостью на асфальте. И при этом напугает низким сцеплением на снегу и ужасной управляемостью на льду, а на асфальте — слабыми тормозами на мокром покрытии и повышенным шумом. По льду на таких шинах можно ездить только очень медленно, ESP не отключать, в сугробы не соваться.

Десятку замыкает Sailun Winterpro SW61. По итоговым баллам эта шина относится к категории «посредственных» шин (800–849 баллов). В балансе характеристик явный перекос в сторону асфальта. Очень слабая на «белых» покрытиях, причем на снегу хуже, чем на льду. Но сильна на «черных» дорогах и экономична. Правда, есть и откровенные минусы — на ней сложно держать курс на асфальте, шумная. Свои лучшие качества раскроет на очищенных дорогах. На скользких покрытиях — движение только с ESP !

12–11 место 10 место Марка, модель Marshal I`Zen KW31 Sailun Winterpro SW61 Сумма баллов, набранных в тесте 833 841 Средняя цена в интернет-магазинах

на момент подготовки материала 4000 руб. 3150 руб. Экономия (+)* / переплата (-)*, % 5 (-) 21 (+) Страна изготовления Корея Китай Индекс нагрузки и скорости 91R 94H Глубина рисунка, мм 8,1–8,3 8,0–8,3 Твердость резины по Шору 53 58 Масса шины, кг 9,3 10,3 ПЛЮСЫ Средние тормоза на льду и на сухом асфальте; приличная курсовая устойчивость на асфальте Лидирующие тормоза на мокром асфальте и экономичность; приличная курсовая устойчивость на снегу МИНУСЫ Слабые продольное сцепление на снегу, поперечное на льду; проблемная управляемость на льду Худшее продольное сцепление на снегу; проблемная

управляемость

на снегу

* Разность между справедливой ценой и средней ценой шин конкретной модели, выраженная в процентах относительно средней цены.

Toyo Observe GSi‑6 HP расположилась на девятой ступеньке. Очень схожа с шинами Yokohama. Но чуть стабильнее по балансу, здесь нет провалов в характеристиках. Средняя шина со своими особенностями.

На восьмой строке — Gislaved Soft Frost 200. Самая сбалансированная шина из всех участников теста — почти идеально ровная по всем свойствам. Одинаково хороша на белых и черных дорогах, в комфорте и экономичности. Универсал-середняк на все случаи жизни.

9 место 8 место Марка, модель Toyo Observe GSi-6 HP Gislaved Soft Frost 200 Сумма баллов, набранных в тесте 853 860 Средняя цена в интернет-магазинах

на момент подготовки материала 4460 руб. 4590 руб. Экономия (+)* / переплата (-)*, % 4 (-) 3 (-) Страна изготовления Япония Словакия Индекс нагрузки и скорости 94H 94T Глубина рисунка, мм 8,0–8,6 7,5–8,5 Твердость резины по Шору 61 53 Масса шины, кг 9,9 8,6 ПЛЮСЫ Отличные тормоза на снегу; понятная управляемость на снегу, приличный курс на асфальте Отличные тормоза на сухом асфальте; приличные

управляемость на льду и снегу МИНУСЫ Сложно удерживать курс на снегу; невысокий уровень комфорта Напрягающее поведение при выполнении экстремальных манёвров на снегу

* Разность между справедливой ценой и средней ценой шин конкретной модели, выраженная в процентах относительно средней цены.

Седьмое место, золотая середина рейтинга — Yokohama IceGuard IG60. Хорошие характеристики на белых покрытиях, средние на асфальте, но с некоторыми слабостями. Недостаточно хорош поперечный зацеп на льду, слабоватые тормозные свойства на сухом асфальте, самые некомфортные. В целом — приличные шины, но с нюансами.

На шестой позиции красуется Nordman RS2. У него очень хорошие результаты на «белых» дорогах, но снег любит больше, чем лед. На снегу обеспечивает лучшее продольное сцепление, оценок ниже «семерки» нет, но на асфальте показатели средние. Эти шины понравились на заснеженных дорогах больше, чем на асфальте.

7 место 6 место Марка, модель Yokohama IceGuard IG60

Nordman RS2 Сумма баллов, набранных в тесте 853 860 Средняя цена в интернет-магазинах

на момент подготовки материала 5180 руб. 4120 руб. Экономия (+)* / переплата (-)*, % 15 (-) 13 (+) Страна изготовления Япония Россия Индекс нагрузки и скорости 91Q 94R Глубина рисунка, мм 7,9–8,3 8,3–8,7 Твердость резины по Шору 57 54 Масса шины, кг 8,8 8,0 ПЛЮСЫ Четкая курсовая устойчивость на снегу; приличная управляемость на льду и снегу Лидирующие продольные свойства на снегу; хорошие управляемость на снегу и льду, ­проходимость МИНУСЫ Слабые поперечное сцепление на льду и тормоза на сухом асфальте; невысокий уровень комфорта Незначительные замечания по курсовой устойчивости на асфальте и комфорту

* Разность между справедливой ценой и средней ценой шин конкретной модели, выраженная в процентах относительно средней цены.

Hankook Winter i*Cept iZ2 набрал 880 баллов, что позволило ему удержаться в первой пятерке. Мы уже несколько лет наблюдаем, как Hankook из года в год упорно прорывается в лидирующую группу и пытается закрепиться в ней. Корейцы пытаются нащупать баланс в характеристиках, что для зимних шин в целом и фрикционок в частности очень нелегко. На данном этапе отлично по экономичности, сильно выступили на «белых» дорогах, показали хорошие результаты на асфальте и по уровню комфорта. Крепкий середняк без провалов, но до топов чуток недотягивает.

На четвертой строчке нашего рейтинга расположились покрышки Pirelli IceZero FR — 892 балла, и это «хорошие» шины (диапазон от 850 до 899 баллов). Они убедительны на «белом» и «черном» покрытиях, но слегка спасовали в комфорте и экономичности — результаты среднего уровня. Самые драйверские шины — придутся по душе тем, кто получает удовольствие от управления автомобилем. Обеспечивают высокую курсовую устойчивость, что понравится в дальних поездках.

5 место 4 место Марка, модель Hankook Winter i*Cept iZ2 Pirelli IceZero FR Сумма баллов, набранных в тесте 880 892 Средняя цена в интернет-магазинах

на момент подготовки материала 4610 руб. 4750 руб. Экономия (+)* / переплата (-)*, % 6 (+) 9 (+) Страна изготовления Корея Россия Индекс нагрузки и скорости 94T 94T Глубина рисунка, мм 7,9–8,5 8,4–8,5 Твердость резины по Шору 58 49 Масса шины, кг 9,1 9,1 ПЛЮСЫ Беспроблемная управляемость на снегу при активном вождении; приличные проходимость и курс на снегу Отличные тормоза на снегу; азартная управляемость на льду и снегу и курсовая устойчивость на снегу МИНУСЫ Не очень четкая ­курсовая устойчивость на асфальте Довольно шумная; повышенный топливный аппетит

* Разность между справедливой ценой и средней ценой шин конкретной модели, выраженная в процентах относительно средней цены.

Третью ступеньку подиума занимает Goodyear UltraGrip Ice 2, при этом удерживается в категории «отличных» шин (тех, что набрали более 900 общих баллов). По балансу характеристик схожи с лидером Conti. На льду очень хороши по зацепу, на снегу — в управляемости. Лидируют в асфальтовом зачёте.

На втором месте Nokian Hakkapeliitta R3. Радуют замечательным балансом — по всем номинациям отменные результаты, равномерно хороши эти шины на снегу и на льду. И это единственные покрышки в тесте, не имеющие ни одной оценки ниже 7,5 баллов.

3 место 2 место Марка, модель Goodyear UltraGrip Ice 2 Nokian Hakkapeliitta R3 Сумма баллов, набранных в тесте 909 914 Средняя цена в интернет-магазинах

на момент подготовки материала 5000 руб. 6650 руб. Экономия (+)* / переплата (-)*, % 11 (+) 16 (-) Страна изготовления Польша Россия Индекс нагрузки и скорости 94T 94R Глубина рисунка, мм 7,7–8,6 7,9–8,1 Твердость резины по Шору 54 51 Масса шины, кг 8,5 8,5 ПЛЮСЫ Лидирующие тормоза на льду; отличные поперечное сцепление на льду и тормоза на мокром асфальте Высокое сцепление; лучшая экономичность; надежная управляемость на снегу и льду МИНУСЫ Непонятная управляемость при экстремальном маневрировании на снегу Не отмечено

* Разность между справедливой ценой и средней ценой шин конкретной модели, выраженная в процентах относительно средней цены.

Лидирующую позицию завоевывают шины Conti VikingContact 7. Лучшие на льду, первые в «белых» тестах и по комфорту. Единственная самая низкая оценка — 7 баллов за управляемость при экстремальном маневрировании на снегу. Хорошо сбалансированные шины. Отлично ведут себя на асфальте, неплохи в экономичности.

Всех трех «отличников» рекомендуем без оговорок в любых условиях, для водителей любого уровня — от «бегинеров» до тех, кто за рулем далеко не первый год.

1 место Вне зачёта Марка, модель Continental VikingContact 7 BFGoodrich g-Force Winter 2 Сумма баллов, набранных в тесте 926 861 Средняя цена в интернет-магазинах

на момент подготовки материала 6430 руб. 4450 руб. Экономия (+)* / переплата (-)*, % 7 (-) 0 Страна изготовления Германия Польша Индекс нагрузки и скорости 94T 94H Глубина рисунка, мм 7,3–7,6 7,0–7,7 Твердость резины по Шору 49 55 Масса шины, кг 9,3 8,7 ПЛЮСЫ Лидирующее сцепление на льду и сухом асфальте, отличное на снегу; превосходная управляемость на снегу Лучшие тормозные свойства на асфальте; хорошая

управляемость и четкий курс на снегу МИНУСЫ Незначительные замечания по управляемости при выполнении экстремального маневра Слабое продольное сцепление на снегу; слабое сцепление и провальная управля­емость на льду

* Разность между справедливой ценой и средней ценой шин конкретной модели, выраженная в процентах относительно средней цены.

У внезачетной шины BFGoodrich g‑Force Winter 2, предназначенной для теплой европейской зимы, баланс сильно смещен в сторону асфальта, где она, похоже, может составить конкуренцию летним шинам. Жесткая, как Yoko и Toyo, и неэкономичная. На снегу сцеплением не блещет, но езду без фанатизма допускает. А вот лед для нее противопоказан, зацеп на уровне самых слабых шин нашего теста — особенно плохо в поворотах, работать рулем нужно очень мягко и нежно! Потому для езды по льду не рекомендуем, даже электроника не поможет. Подойдет лишь для мегаполисов, где дороги ежедневно чистят или поливают реагентами. А за город — не выезжать !

Полностью результаты испытаний приведены здесь: 13–1 места.

Что выгоднее купить?

По собственной методике мы строим линию «справедливой» цены, собрав всех участников нашего теста на одном статистическом поле. Теперь на нем можно найти разницу между фактической и «справедливой» ценами для каждой модели.

Однако сейчас шинный рынок буквально сошел с ума из-за кризиса. Производители начинают жонглировать ценами. Не рынок, а хаос — цены могут отличаться от тех, что приводим мы. Тем не менее займемся поисками выгоды, ориентируясь на ценники, которые были доступны на момент подготовки материала.

Самые привлекательные цены дают на практически асфальтовый Sailun Winterpro SW61 — на 21% ниже того, сколько должны бы стоить эти шины. Далее следует группа шин в порядке снижения выгоды: слабая Viatti Brina (-15%); середняк Nordman RS2 (-13%); отличник Goodyear UltraGrip Ice 2 (-11%); почти отличник Pirelli IceZero FR (-9%) и заманчивый Hankook Winter i*Cept iZ2 (-6%).

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А теперь шины, цены на которые явно завышены. Минимум переплаты ждет покупателей при выборе хорошо сбалансированного середняка Gislaved Soft Frost 200 (+3% от справедливой цены); настоящего «японца» Toyo Observe GSi‑6 HP (+4%); неказистого Маршала I’Zen KW31 (+5%) и лидера теста Conti VikingContact 7 (+7% от справедливой цены).

Дальше — больше. За шины из золотой середины Yokohama IceGuard IG60 переплачиваем 15%; за сильную Nokian Hakkapeliitta R3 — уже 16%. И занявший последнее место Nexen WinGuard Ice Plus разорит вас на 28% — видимо, производитель не успел сбросить цену.

Затесавшийся в чужеродной компании внезачетный BFGoodrich g‑Force Winter 2 оказывается в нулях. Его цена на фоне перечисленных участников теста соответствует «справедливой».

Выражаем признательность шинным компаниям-производителям, предоставившим на тест свою продукцию. Отдельное спасибо компании Nokian за предоставленные полигоны.

На тестах авторам помогали Антон Мишин и Антон Ананьев.

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Фото: Георгий Садков/«За рулем» и depositphotos